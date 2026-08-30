Футболист на Реал Мадрид е отказал на Ливърпул и ПСЖ през лятото

Ян Диоманде е отхвърлил предложения от Ливърпул и Пари Сен Жермен, преди да избере Реал Мадрид.

19-годишният котдивоарец се превърна в едно от най-интересните нови попълнения на „кралския клуб“ след силния си сезон с РБ Лайпциг. След продължителни преговори Реал Мадрид успя да постигне договорка с германския клуб за трансфера на младия нападател, който подписа дългосрочен договор и вече е част от състава на „Сантяго Бернабеу“.

Оказва се, че Диоманде е имал и други сериозни опции. Агентът му Нейтън Кембъл разкри, че Ливърпул и ПСЖ са отправили предложения към футболиста, но той не се е поколебал да избере испанския гранд.

„Той имаше оферти от Ливърпул и ПСЖ, но избра Реал Мадрид. Нямаше никакви съмнения. Това беше неговата мечта“, заяви представителят му.