Новини
Спорт »
Световен футбол »
Футболист на Реал Мадрид е отказал на Ливърпул и ПСЖ през лятото

Футболист на Реал Мадрид е отказал на Ливърпул и ПСЖ през лятото

30 Август, 2026 13:51 374 0

  • ла лига-
  • ян диоманде-
  • реал мадрид

Ян Диоманде е имал възможност да избира между някои от най-големите клубове в Европа, но мечтата му е била да играе на „Сантяго Бернабеу“

Футболист на Реал Мадрид е отказал на Ливърпул и ПСЖ през лятото - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ян Диоманде е отхвърлил предложения от Ливърпул и Пари Сен Жермен, преди да избере Реал Мадрид.

19-годишният котдивоарец се превърна в едно от най-интересните нови попълнения на „кралския клуб“ след силния си сезон с РБ Лайпциг. След продължителни преговори Реал Мадрид успя да постигне договорка с германския клуб за трансфера на младия нападател, който подписа дългосрочен договор и вече е част от състава на „Сантяго Бернабеу“.

Оказва се, че Диоманде е имал и други сериозни опции. Агентът му Нейтън Кембъл разкри, че Ливърпул и ПСЖ са отправили предложения към футболиста, но той не се е поколебал да избере испанския гранд.

„Той имаше оферти от Ливърпул и ПСЖ, но избра Реал Мадрид. Нямаше никакви съмнения. Това беше неговата мечта“, заяви представителят му.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове