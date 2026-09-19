Илия Лазаров: Андрей Гюров няма капацитета да взема самостоятелни решения

Андрей Гюров няма капацитета да взема самостоятелни решения. Георги Кандев също е непригоден за подобна роля. Това заяви председателят на СДС, евродепутат и член на Комисията по международна търговия в Европейския парламент от ГЕРБ/ЕНП Илия Лазаров в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС.

По думите му на 9 октомври ще бъде свикан Националният съвет на СДС, на който ще бъде взето окончателно решение какво точно ще предприеме партията на предстоящите президентски избори и кого ще подкрепи.

"Направихме преглед на кандидатурите, които са издигнати досега, защото вероятно ще има още няколко кандидатури. Регистрирани са инициативни комитети и партии. Ще видим окончателния списък', добави той.

Лазаров поясни, че са разгледали настоящите кандидатури и имат определени възгледи по отношение на тях, но подробности ще бъдат обявени след заседанието на Националния съвет.

Председателят на СДС заяви, че е силно разочарован от подхода на ПП и 'Да, България" при издигането на обща кандидатура за предстоящите президентски избори.

'Идеята беше да се обединят опозиционните сили, които в момента са в център-дясно, включително и център-ляво, ако имаме предвид ПП и "Да, България", върху общ кандидат, обща кандидатура за президент и обща кандидатура за вицепрезидент. Те пожелаха да фиксират своята кандидатура - двойката Гюров-Кандев. Казаха: "Това е. Ако искате, подкрепяйте. На нас вие не ни трябвате, трябват ни вашите избиратели, но не и вие." Както са решили, така да бъде. Но това не е сериозен политически подход“, каза Лазаров, допълвайки, че го сравнява със ситуацията през 1996 година.

"Имаше сериозни политически фигури, независимо от различията им по това време и силната лична неприязън помежду им - Филип Димитров и д-р Желев, Филип Димитров и Ахмед Доган, Иван Костов и Ахмед Доган, Стефан Савов от СДС, от който беше изгонена Демократическата партия, Анастасия Мозер също със своите резерви към СДС и така нататък. ДПС също имаше своите резерви към личностите на Костов и Филип Димитров. Но всички те загърбиха различията си, седнаха на масата и постигнаха разбиране как да се премине през определена процедура, така че да бъде излъчена обща кандидатура. Миналата година имаше една инициатива от страна на група интелектуалци в дясното пространство, оглавявана от Илиян Василев, за подобна инициатива - да има обща кандидатура, която да бъде излъчена чрез някаква фиксирана процедура. На практика нищо не направиха. В един момент излезе Иван Костов и обяви, че неговите кандидатури са Гюров и Кандев. Всички замълчаха, след което казаха: "Това са и нашите кандидатури." Това е резюмето на събитията. Сега сами разбирате, че това е несериозно', обясни гостът.

По думите му това е била първата част - политическата.

Относно другата част - личностната, той каза:

"Аз съм твърд привърженик на това колкото може повече да се дава трибуна на тези двама господа. Не за друго, а защото те сами са си във вреда. Колкото повече се изявяват, колкото повече вие, журналистите, ги разпитвате по сериозна тематика, толкова по-ясно ще видите, че те нямат грам собствена подготовка. Говорят клишета. Дори това, което им преподават техните ментори, те не могат да запомнят. А представете си те да бъдат начело на държавата."

Евродепутатът отбеляза, че президентската институция в никакъв случай не бива да бъде подценявана, определяйки я като "застраховката на държавата".

"Президентът е конституционно избран така, че да олицетворява единството на нацията, а не да бъде "обединител на нацията", както говорят всички, които не са си направили труда да прочетат Конституцията. Олицетворява единството - това не означава да бъде обединител. Това са коренно различни неща. Но президентът трябва да бъде солидна фигура, на която хората да имат доверие независимо от политическите различия. Да знаят, че по време на военна ситуация, криза, външнополитическа или друга криза – от типа, каквато беше Кубинската криза навремето - той ще може да взема адекватни решения. В случай на военна ситуация, той в ролята си на върховен главнокомандващ взема решения", поясни гостът.

Лазаров е категоричен, че Андрей Гюров няма капацитета да взема самостоятелни решения.

"Ние наблюдавахме подробно неговия период като министър-председател. Искрено съм възхитен от Румяна Бъчварова, че благодарение на нея - тя му беше началник на кабинета - държавата не беше на автопилот. Тя свърши цялата работа, която се изискваше от един премиер", подчерта Лазаров, допълвайки:

"Той просто беше един симпатичен манекен, който се снимаше от сутрин до вечер как се бръсне и как се разхожда из коридорите на Министерския съвет."

Според него Кандев също е непригоден за подобна роля.

"И тук дебатът не е толкова ляво-дясно. Ние сме в Европейския съюз, ние сме в НАТО. Аз не обичам термина "евроатлантически" - звучи някак си безплътно. Точният термин е НАТО и Европейският съюз. Това са двата стълба на нашето развитие, които ни гарантират стабилност и сигурност", обясни той.