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Илия Лазаров: Андрей Гюров няма капацитета да взема самостоятелни решения

Илия Лазаров: Андрей Гюров няма капацитета да взема самостоятелни решения

19 Септември, 2026 08:47 1 023 35

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Председателят на СДС заяви, че е силно разочарован от подхода на ПП и 'Да, България" при издигането на обща кандидатура за предстоящите президентски избори.

Илия Лазаров: Андрей Гюров няма капацитета да взема самостоятелни решения - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров няма капацитета да взема самостоятелни решения. Георги Кандев също е непригоден за подобна роля. Това заяви председателят на СДС, евродепутат и член на Комисията по международна търговия в Европейския парламент от ГЕРБ/ЕНП Илия Лазаров в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС.

По думите му на 9 октомври ще бъде свикан Националният съвет на СДС, на който ще бъде взето окончателно решение какво точно ще предприеме партията на предстоящите президентски избори и кого ще подкрепи.

"Направихме преглед на кандидатурите, които са издигнати досега, защото вероятно ще има още няколко кандидатури. Регистрирани са инициативни комитети и партии. Ще видим окончателния списък', добави той.

Лазаров поясни, че са разгледали настоящите кандидатури и имат определени възгледи по отношение на тях, но подробности ще бъдат обявени след заседанието на Националния съвет.

Председателят на СДС заяви, че е силно разочарован от подхода на ПП и 'Да, България" при издигането на обща кандидатура за предстоящите президентски избори.

'Идеята беше да се обединят опозиционните сили, които в момента са в център-дясно, включително и център-ляво, ако имаме предвид ПП и "Да, България", върху общ кандидат, обща кандидатура за президент и обща кандидатура за вицепрезидент. Те пожелаха да фиксират своята кандидатура - двойката Гюров-Кандев. Казаха: "Това е. Ако искате, подкрепяйте. На нас вие не ни трябвате, трябват ни вашите избиратели, но не и вие." Както са решили, така да бъде. Но това не е сериозен политически подход“, каза Лазаров, допълвайки, че го сравнява със ситуацията през 1996 година.

"Имаше сериозни политически фигури, независимо от различията им по това време и силната лична неприязън помежду им - Филип Димитров и д-р Желев, Филип Димитров и Ахмед Доган, Иван Костов и Ахмед Доган, Стефан Савов от СДС, от който беше изгонена Демократическата партия, Анастасия Мозер също със своите резерви към СДС и така нататък. ДПС също имаше своите резерви към личностите на Костов и Филип Димитров. Но всички те загърбиха различията си, седнаха на масата и постигнаха разбиране как да се премине през определена процедура, така че да бъде излъчена обща кандидатура. Миналата година имаше една инициатива от страна на група интелектуалци в дясното пространство, оглавявана от Илиян Василев, за подобна инициатива - да има обща кандидатура, която да бъде излъчена чрез някаква фиксирана процедура. На практика нищо не направиха. В един момент излезе Иван Костов и обяви, че неговите кандидатури са Гюров и Кандев. Всички замълчаха, след което казаха: "Това са и нашите кандидатури." Това е резюмето на събитията. Сега сами разбирате, че това е несериозно', обясни гостът.

По думите му това е била първата част - политическата.

Относно другата част - личностната, той каза:

"Аз съм твърд привърженик на това колкото може повече да се дава трибуна на тези двама господа. Не за друго, а защото те сами са си във вреда. Колкото повече се изявяват, колкото повече вие, журналистите, ги разпитвате по сериозна тематика, толкова по-ясно ще видите, че те нямат грам собствена подготовка. Говорят клишета. Дори това, което им преподават техните ментори, те не могат да запомнят. А представете си те да бъдат начело на държавата."

Евродепутатът отбеляза, че президентската институция в никакъв случай не бива да бъде подценявана, определяйки я като "застраховката на държавата".

"Президентът е конституционно избран така, че да олицетворява единството на нацията, а не да бъде "обединител на нацията", както говорят всички, които не са си направили труда да прочетат Конституцията. Олицетворява единството - това не означава да бъде обединител. Това са коренно различни неща. Но президентът трябва да бъде солидна фигура, на която хората да имат доверие независимо от политическите различия. Да знаят, че по време на военна ситуация, криза, външнополитическа или друга криза – от типа, каквато беше Кубинската криза навремето - той ще може да взема адекватни решения. В случай на военна ситуация, той в ролята си на върховен главнокомандващ взема решения", поясни гостът.

Лазаров е категоричен, че Андрей Гюров няма капацитета да взема самостоятелни решения.

"Ние наблюдавахме подробно неговия период като министър-председател. Искрено съм възхитен от Румяна Бъчварова, че благодарение на нея - тя му беше началник на кабинета - държавата не беше на автопилот. Тя свърши цялата работа, която се изискваше от един премиер", подчерта Лазаров, допълвайки:

"Той просто беше един симпатичен манекен, който се снимаше от сутрин до вечер как се бръсне и как се разхожда из коридорите на Министерския съвет."

Според него Кандев също е непригоден за подобна роля.

"И тук дебатът не е толкова ляво-дясно. Ние сме в Европейския съюз, ние сме в НАТО. Аз не обичам термина "евроатлантически" - звучи някак си безплътно. Точният термин е НАТО и Европейският съюз. Това са двата стълба на нашето развитие, които ни гарантират стабилност и сигурност", обясни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ти щото

    21 6 Отговор
    Имаш. Крадлива и мазна напаст.

    08:51 19.09.2026

  • 2 Пич

    14 19 Отговор
    Напълно вярно!!! Гюров винаги е бил момче на повикване!!!

    08:51 19.09.2026

  • 3 От Вашите Самостоятелни Решения !

    12 3 Отговор
    Видяхме Какво Стана С България !

    И Какво Е Положението !

    На Българския Народ !

    Тотално Падение На Нацията !

    И Държавните Управленски Структури !

    Коментиран от #4, #6, #13

    08:53 19.09.2026

  • 4 Бедност !

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "От Вашите Самостоятелни Решения !":

    И тотално Ограбване !

    На Българската Държава !

    Коментиран от #15

    08:55 19.09.2026

  • 5 Анонимен

    6 5 Отговор
    Не подценявайте Костов. Гюров и Кандев са двойката, определена още по време на служебното правителство. Затова бяха всички хвалебствия в медиите. Гюров получи уайлдкард, а Кандев после не можа да обясни напускането на системата на МВР.

    08:55 19.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ехисна !

    17 5 Отговор
    Мазна !
    Свиня !

    08:55 19.09.2026

  • 8 Кат Не Ти Харесва !

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гиди маймун мръсен":

    Не Го Чети !

    Коментиран от #11

    08:57 19.09.2026

  • 9 Опази Божеее

    21 5 Отговор
    Акъл от гол охлюв!? Мекотело на командно дишане от герб.

    08:58 19.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гиди маймун мръсен

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Кат Не Ти Харесва !":

    Никой не го чете. Съдържанието ти е пълна шльокавица. Аз говоря за неграмотното ти писане а не за смисъла му

    08:59 19.09.2026

  • 12 Сатана Z

    7 13 Отговор
    Гюров не може да нахрани вързано куче,слугата на Цветелина Бориславова тръгнал да става президент.

    08:59 19.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Реалност

    8 12 Отговор
    "Умник" Гюро ще събере 1% от шепата останали петроханци. Ако позволят на украинските мигранти да гласуват може и до 2% да ги докара.

    Коментиран от #31

    09:09 19.09.2026

  • 15 БГ Гражданин

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Бедност !":

    Този потомствен комунист, представлява една човешка гнус, наричащи се СДС, присламчили се на държавната софра, като койоти, чакат да бъдат ритнати в г.за

    Коментиран от #16

    09:10 19.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хахаха

    3 4 Отговор
    "Точният термин е НАТО и Европейският съюз. Това са двата стълба на нашето развитие, които ни гарантират стабилност и сигурност"

    Така не съм се смял отдавна:))) Само е пропуснал да спомене, че с еврото всички станахме супер богати:)))

    09:27 19.09.2026

  • 18 Този е позор

    5 1 Отговор
    Все си мислех ,че ще остана последният седесар,но като слушам изявлението на този натегач, май ще преосмисля решението си!

    09:34 19.09.2026

  • 19 Помилвана Идиотова

    5 4 Отговор
    заливат ни отвсякъде с нея. Явно е човека на хората яхнали държавата и дефицита на бюджета. Не на Зурлева!

    09:34 19.09.2026

  • 20 Въй

    2 0 Отговор
    "България, Европа и светът на фокус-мокус-препаратус!"

    09:34 19.09.2026

  • 21 Софето

    2 2 Отговор
    СмЕх, а една флейтистка има ;)
    Този смехоран има ли достойнство!?

    09:35 19.09.2026

  • 22 Реалист

    1 3 Отговор
    ГЕРБ и ПБ са ДС сглобка. Ония от Петрохан също имат връзка с ДС.

    Всичко са ДС машинации и интриги за народ, който нама аналитични, мисловни способности.

    09:35 19.09.2026

  • 23 Вся Власт Советам

    3 3 Отговор
    всичката власт на ченгетата, ако Зурлева се избере!

    09:36 19.09.2026

  • 24 Прав е

    4 5 Отговор
    И най-после един нормален седесар, просто не е за вярване на фона на мирчевци, сугаревци и темподобни

    09:37 19.09.2026

  • 25 Кабамилионеров

    3 2 Отговор
    Моят председател се изцепи....но в сравнение с мене си е обикновен бедняк.

    09:40 19.09.2026

  • 26 Трезвомислещ

    4 4 Отговор
    Има много истина в думите му, но какво ще правят сега тролчета, хейтъри и психодесни

    09:40 19.09.2026

  • 27 Този е голям

    4 1 Отговор
    гадняр! Вероятно е бил сътрудник на ДС. Абревиатурата СДС означава съюз на държавна сигурност. Румен Христов беше далеч по- умерен. СДС са един файтон хора- продажници и мерзавци. Време е да се напише нов закон за партиите, като членската им маса и да плащат членски внос минимум 300 000 човека. Да се премахнат всички файтони. А новоучредени партии да не се явяват на избори минимум три години.

    09:43 19.09.2026

  • 28 Кабакрадев

    4 1 Отговор
    Щото тоя взема самостоятелни решения....превърнахте СДС,заедно с кме..та на Карлово ...СДС ,жалка пришивка към ГЕПИ....съответно сделката ви напълни джобовете с милиони.....най-вече моите.....

    09:46 19.09.2026

  • 29 Кой ли пък слуша този присмехулко !

    3 2 Отговор
    По лицето му има изписано нещо отвращаващо гадно!!!
    Явно е че " потен вода, никога не е пил"!!!

    09:46 19.09.2026

  • 30 Тити на Кака

    2 2 Отговор
    За Гюров не съм съгласен, той може да взема добри решения като управител на голф-клуб. Там експертизата му е на ниво.
    А Кандев се оказа истинско национално съкровище! Всеки път когато каже нещо издига интелекта на нацията до незапомнени висоти. От времето на Вазовия Мунчо не сме имали такова чудо в публичното пространство, бие Киро Генио десетки пъти! Куролационно го бие, особено когато се изразява с мурмурандоми!

    09:51 19.09.2026

  • 31 Здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Реалност":

    Избери по-малкото зло,който и да изберат все комунист ще е

    09:54 19.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Перо

    1 0 Отговор
    Всичко е едно: членски електорат, национален съвет на партията и т.н., един файтон, всички! Чудя се на акъла на тиквата, да носи тая паразитна и безполезна тежест СДС!

    09:58 19.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Името

    0 0 Отговор
    На СДС трябва да е...съюз на двамата седесари...........двама ,ама какви....супер богати тарикати,.

    10:03 19.09.2026

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