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ЦСКА се изправя срещу Мохамед Салах и европейски колоси в Лигата на конференциите

ЦСКА се изправя срещу Мохамед Салах и европейски колоси в Лигата на конференциите

28 Август, 2026 15:15 927 5

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"Армейците" попаднаха в група с Монако, Трабзонспор и Панатинайкос – ето какво ги очаква

ЦСКА се изправя срещу Мохамед Салах и европейски колоси в Лигата на конференциите - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната съдба поднесе истински спектакъл на феновете на ЦСКА! След драматичните квалификации, в които "червените" елиминираха Дери Сити, Карабах и Макаби Тел Авив, но отпаднаха от ОФИ Крит, сега ги очаква ново предизвикателство – основната фаза на Лигата на конференциите. Жребият, изтеглен в бляскавия Монако, донесе на българския гранд не само престижни съперници, но и възможността да посрещне една от най-големите звезди на световния футбол – Мохамед Салах, който това лято облече екипа на турския Трабзонспор. Заедно с него в София ще пристигне и бившият ас на Ливърпул – Фабиньо.

Възпитаниците на Христо Янев ще трябва да премерят сили с истински европейски колоси. В груповата фаза ЦСКА ще бъде домакин на френския Монако, турския Трабзонспор и швейцарския Тюн, а ще гостува на гръцкия Панатинайкос, финландския КуПС и датския Норшелан. Всеки един от тези отбори носи своята история, традиции и футболна класа, което обещава незабравими вечери на стадион "Българска армия".

Сблъсъците с Монако и Панатинайкос връщат спомени за славни мигове от миналото. За трети път "армейците" ще се изправят срещу монегаските – първият двубой датира от 1984 г., когато ЦСКА елиминира френския тим след драматичен реванш. През 2005 г. обаче Монако взима реванш в групите на Купата на УЕФА. Съперничеството с Панатинайкос също е белязано от успехи за българския тим – през 70-те и 80-те години ЦСКА печели и четирите си срещи с "детелините", като всяка победа е била сладка и паметна за червената общност.

Футболните битки започват на 15 октомври, а следващите кръгове са насрочени за 22 октомври, 5 и 26 ноември, както и 10 и 17 декември. Точните дати и часове на срещите ще бъдат обявени съвсем скоро, но тръпката вече е във въздуха – София се готви да посрещне европейски футболен елит.


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