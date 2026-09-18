Мая Манолова подхвана фирмите за топлинно счетоводство

В първия си работен ден като нов председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова състави първите санкционни актове, насочени срещу фирмите за топлинно счетоводство заради необосновано повишаване на цените.
Удар срещу спекулата с парното
Манолова, която беше назначена официално от Министерския съвет в четвъртък, обяви старта на ревизиите чрез личния си профил в социалните мрежи. Действията ѝ идват само два месеца след като през юли тя самата сезира комисията за скрито увеличение на таксите на топлинните счетоводители с близо 40 процента.
„Спекулантите и скандалните практики съм си записала собственоръчно още в първия ден. Първите съставени актове вече са факт - за необосновано повишаване на цени от топлинни счетоводители. От първия ден, да“, съобщава новият председател.
Хаос и липса на ресурс
При влизането си в институцията Манолова е съставила списък с най-малко 40 проблема в държавната политика по защита на потребителите. По думите ѝ завареното положение е обогатило досегашните ѝ знания за потребителския хаос в страната.
Тя е категорична, че към момента институцията не разполага с нужния капацитет, за да изпълнява ефективно функциите си.
„Разбира се, ресурс и правомощия няма. А до дни ще обявя какво още липсва, за да не е само на хартия защитата на потребителите. И как ще го набавим. План има“, заявява председателят на КЗП.
Приемственост в ръководството
Въпреки острите критики към досегашната политика, Мая Манолова демонстрира приемственост към експертния състав. Тя изказа специални благодарности към досегашния временно изпълняващ длъжността председател Александър Колячев, който остава редови член на комисията.
„Благодаря на Александър Колячев за професионалната информация в достатъчно сгъстен вид, че да мога да започна веднага! Благодаря за топлия прием на хората в КЗП! Ще разчитам на всеки експерт“, завършва Манолова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 изнемогващ под товара на властимащите
ТЕЦ-а подават водата по-хладничка към абонатните станции. Те, не смогват да затоплят битовата и топломерът върти постоянно, без да затваря автоматичният клапан.
В резултат, навъртат повече топла вода на общия, сякаш не сте затваряли кранчето.
Дори да подадете сигнал за проверка, от ГАЗ-ката моментално ще коригират температурата на водата, само за пред инспекторите, след което пак ще я смъкнат и пак ще навъртате много.
Коментиран от #7
17:12 18.09.2026
2 111111
17:12 18.09.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
17:12 18.09.2026
4 Тити
Коментиран от #6
17:14 18.09.2026
5 111111
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И на теб ще даде препарати да миеш чиниите .
17:15 18.09.2026
6 Факт
До коментар #4 от "Тити":Тя, все нещо подхваща и все без резултат. Но пък прибира редовно заплати.
17:17 18.09.2026
7 С Тъпофикация и тъплинни счетоводители
До коментар #1 от "изнемогващ под товара на властимащите":имаш само два варианта:
1.Да събереш съгласието на собствениците на 67% от площта на жилищата, които представляват самостоятелното отклонение на абонатната, да го завериш нотариално , да си подадеш документите в ТЕЦ-а и да дойдат да си вземат цялата абонатна и така да реализираш един щастлив развод.
2.Да си продадеш имотът , в който има ТЕЦ и да си купиш друг , в който няма, но това ще струва с тези цени на имотите безумно много като количество пари, като поради тази причина и двата варианта са изключително трудно изпълними и ако имаш имот с ТЕЦ ще си останеш крепостен селянин на Топлофикация, като ще се наложи да им изтърпиш целия рекет, а протестите са безсмислени.
Коментиран от #8
17:27 18.09.2026
8 изнемогващ под товара на властимащите
До коментар #7 от "С Тъпофикация и тъплинни счетоводители":Вариант 3: Надяваш се на безброй аварийки по топлопроводите, които ти гарантират нулеви месечни фактури за нулевото ти потребление. Един бойлер и си ти.
17:33 18.09.2026
9 Конспиратор
17:34 18.09.2026
10 Мдаа
17:37 18.09.2026
11 Нане
17:40 18.09.2026
12 Ко ме...
17:40 18.09.2026
13 Потребител
17:55 18.09.2026
14 Дано да успее
Плаща на техем луди пари без основание
Нямах възможност и се явявах без адвокат
Те са като хиени техните юристи
Успех сега на Мая
18:00 18.09.2026
15 Стани да седна
18:01 18.09.2026