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Мая Манолова подхвана фирмите за топлинно счетоводство

Мая Манолова подхвана фирмите за топлинно счетоводство

18 Септември, 2026 17:09 706 15

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  • парно-
  • топлинни счетоводители-
  • нарушения

Новият председател на КЗП набеляза 40 системни проблема

Мая Манолова подхвана фирмите за топлинно счетоводство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В първия си работен ден като нов председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова състави първите санкционни актове, насочени срещу фирмите за топлинно счетоводство заради необосновано повишаване на цените.

Удар срещу спекулата с парното

Манолова, която беше назначена официално от Министерския съвет в четвъртък, обяви старта на ревизиите чрез личния си профил в социалните мрежи. Действията ѝ идват само два месеца след като през юли тя самата сезира комисията за скрито увеличение на таксите на топлинните счетоводители с близо 40 процента.

Спекулантите и скандалните практики съм си записала собственоръчно още в първия ден. Първите съставени актове вече са факт - за необосновано повишаване на цени от топлинни счетоводители. От първия ден, да“, съобщава новият председател.

Хаос и липса на ресурс

При влизането си в институцията Манолова е съставила списък с най-малко 40 проблема в държавната политика по защита на потребителите. По думите ѝ завареното положение е обогатило досегашните ѝ знания за потребителския хаос в страната.

Тя е категорична, че към момента институцията не разполага с нужния капацитет, за да изпълнява ефективно функциите си.

Разбира се, ресурс и правомощия няма. А до дни ще обявя какво още липсва, за да не е само на хартия защитата на потребителите. И как ще го набавим. План има“, заявява председателят на КЗП.

Приемственост в ръководството

Въпреки острите критики към досегашната политика, Мая Манолова демонстрира приемственост към експертния състав. Тя изказа специални благодарности към досегашния временно изпълняващ длъжността председател Александър Колячев, който остава редови член на комисията.

Благодаря на Александър Колячев за професионалната информация в достатъчно сгъстен вид, че да мога да започна веднага! Благодаря за топлия прием на хората в КЗП! Ще разчитам на всеки експерт“, завършва Манолова.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 изнемогващ под товара на властимащите

    6 1 Отговор
    Дреме им на тях.
    ТЕЦ-а подават водата по-хладничка към абонатните станции. Те, не смогват да затоплят битовата и топломерът върти постоянно, без да затваря автоматичният клапан.
    В резултат, навъртат повече топла вода на общия, сякаш не сте затваряли кранчето.
    Дори да подадете сигнал за проверка, от ГАЗ-ката моментално ще коригират температурата на водата, само за пред инспекторите, след което пак ще я смъкнат и пак ще навъртате много.

    Коментиран от #7

    17:12 18.09.2026

  • 2 111111

    6 2 Отговор
    Е тая ме кефи!

    17:12 18.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Радев раздава на всеки по нещо.Любимец на всички.

    Коментиран от #5

    17:12 18.09.2026

  • 4 Тити

    6 7 Отговор
    Манолова повече говори от колкото нещо прави типично в комунистически стил.

    Коментиран от #6

    17:14 18.09.2026

  • 5 111111

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И на теб ще даде препарати да миеш чиниите .

    17:15 18.09.2026

  • 6 Факт

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    Тя, все нещо подхваща и все без резултат. Но пък прибира редовно заплати.

    17:17 18.09.2026

  • 7 С Тъпофикация и тъплинни счетоводители

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "изнемогващ под товара на властимащите":

    имаш само два варианта:
    1.Да събереш съгласието на собствениците на 67% от площта на жилищата, които представляват самостоятелното отклонение на абонатната, да го завериш нотариално , да си подадеш документите в ТЕЦ-а и да дойдат да си вземат цялата абонатна и така да реализираш един щастлив развод.
    2.Да си продадеш имотът , в който има ТЕЦ и да си купиш друг , в който няма, но това ще струва с тези цени на имотите безумно много като количество пари, като поради тази причина и двата варианта са изключително трудно изпълними и ако имаш имот с ТЕЦ ще си останеш крепостен селянин на Топлофикация, като ще се наложи да им изтърпиш целия рекет, а протестите са безсмислени.

    Коментиран от #8

    17:27 18.09.2026

  • 8 изнемогващ под товара на властимащите

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "С Тъпофикация и тъплинни счетоводители":

    Вариант 3: Надяваш се на безброй аварийки по топлопроводите, които ти гарантират нулеви месечни фактури за нулевото ти потребление. Един бойлер и си ти.

    17:33 18.09.2026

  • 9 Конспиратор

    3 0 Отговор
    Дано не забрави да се противопостави на задължителната цена, определена от топлинните счетоводители, за само техни марки водомери за топла вода с дистанционно отчитане, че се предлагат даже от веригите дистанционни водомери на по-ниска цена за потребителите.

    17:34 18.09.2026

  • 10 Мдаа

    3 1 Отговор
    Е гледайте сестра Галева. Не хвърляше кал по правителството и се уреди. А кака Корни с нейното кудкудякане никой не я ще.

    17:37 18.09.2026

  • 11 Нане

    2 0 Отговор
    г-жо Мая подхващай банките и фирмите на втория стълб от "пенсионната" реформа на Костоф и грабежа на работещите

    17:40 18.09.2026

  • 12 Ко ме...

    2 0 Отговор
    ...грее мен топлификация -> аз още 2016-та взех ключът на блока и изгасих централният щранг, после срязах и затапих топлата вода, промбирахме и си взех протокол! От тогава се видях в пари!

    17:40 18.09.2026

  • 13 Потребител

    2 0 Отговор
    Манолова да забрани на топлинните счетоводители да задължават абонатите си да закупуват дистанционни уреди само от тях

    17:55 18.09.2026

  • 14 Дано да успее

    1 0 Отговор
    Когато аз имах проблем тя не ме прие
    Плаща на техем луди пари без основание
    Нямах възможност и се явявах без адвокат
    Те са като хиени техните юристи
    Успех сега на Мая

    18:00 18.09.2026

  • 15 Стани да седна

    0 0 Отговор
    Три кози (едни исъщи) си се въртят на едни исъщи постове между КЗП и Омбудсмана. Всички запозват с гръмки обещания и нкоя от тях не докосва свещените крави, които ни обират денонощно: Телекоми, Банки, ВиК, Електроразпределения. Занимават се с дреболии а онези лапат десетки милиарди

    18:01 18.09.2026

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