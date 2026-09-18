Мая Манолова подхвана фирмите за топлинно счетоводство

В първия си работен ден като нов председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова състави първите санкционни актове, насочени срещу фирмите за топлинно счетоводство заради необосновано повишаване на цените.

Удар срещу спекулата с парното

Манолова, която беше назначена официално от Министерския съвет в четвъртък, обяви старта на ревизиите чрез личния си профил в социалните мрежи. Действията ѝ идват само два месеца след като през юли тя самата сезира комисията за скрито увеличение на таксите на топлинните счетоводители с близо 40 процента.

„Спекулантите и скандалните практики съм си записала собственоръчно още в първия ден. Първите съставени актове вече са факт - за необосновано повишаване на цени от топлинни счетоводители. От първия ден, да“, съобщава новият председател.

Хаос и липса на ресурс

При влизането си в институцията Манолова е съставила списък с най-малко 40 проблема в държавната политика по защита на потребителите. По думите ѝ завареното положение е обогатило досегашните ѝ знания за потребителския хаос в страната.

Тя е категорична, че към момента институцията не разполага с нужния капацитет, за да изпълнява ефективно функциите си.

„Разбира се, ресурс и правомощия няма. А до дни ще обявя какво още липсва, за да не е само на хартия защитата на потребителите. И как ще го набавим. План има“, заявява председателят на КЗП.

Приемственост в ръководството

Въпреки острите критики към досегашната политика, Мая Манолова демонстрира приемственост към експертния състав. Тя изказа специални благодарности към досегашния временно изпълняващ длъжността председател Александър Колячев, който остава редови член на комисията.

„Благодаря на Александър Колячев за професионалната информация в достатъчно сгъстен вид, че да мога да започна веднага! Благодаря за топлия прием на хората в КЗП! Ще разчитам на всеки експерт“, завършва Манолова.