ЦСКА стартира в групите на Лигата на конференциите с домакинство на Монако

ЦСКА стартира с домакинство на френския Монако в основната фаза на турнира по футбол Лига на конференциите, след като УЕФА обяви дните и часовете за двубоите. Мачът е в София на 15 октомври от 19:45 часа, предаде БТА.
Футболистите на Христо Янев ще гостуват на Нордселанд на 22 октомври и на Панатинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор, с голямата си звезда Мохамед Салах в състава, ще пристигне в столицата на 26 ноември. Последната среща на "червените" е на 17 декември у дома срещу швейцарския Тун.
Цялата програма на ЦСКА:
15.10 - ЦСКА - Монако (Франция) от 19:45 часа
22.10 - Нордселанд (Дания) - ЦСКА от 19:45 часа
5.11 - Панатинайкос (Гърция) - ЦСКА от 22:00 часа
26.11 - ЦСКА - Трабзонспор (Турция) от 22:00 часа
10.12 - КуПС (Финландия) - ЦСКА от 19:45 часа
17.12 - ЦСКА - Тун (Швейцария) от 22:00 часа
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Велчов
Коментиран от #2
23:16 29.08.2026
2 По скоро
До коментар #1 от "Велчов":4 и 2 неясни. Монако поне баскетболния имат жестоки финансови проблеми и отбора е пред разпад, незнам доколко футбола е засегнат. Домакинството срещу Тун.. е възможно всичко 0 Х или 1
23:25 29.08.2026
3 Монако - много, много зле,
Тун биле Швейцария скъпотия но си носим Филе и Свински Бут от Дома.
23:47 29.08.2026
4 Да се чете:
23:50 29.08.2026