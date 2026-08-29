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ЦСКА стартира в групите на Лигата на конференциите с домакинство на Монако

ЦСКА стартира в групите на Лигата на конференциите с домакинство на Монако

29 Август, 2026 23:10 767 4

  • цска-
  • монако-
  • лига на конференциите

Първият мач на ЦСКА в груповата фаза на турнира е на 15 октомври, а последният - на 17 декември

ЦСКА стартира в групите на Лигата на конференциите с домакинство на Монако - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА стартира с домакинство на френския Монако в основната фаза на турнира по футбол Лига на конференциите, след като УЕФА обяви дните и часовете за двубоите. Мачът е в София на 15 октомври от 19:45 часа, предаде БТА.

Футболистите на Христо Янев ще гостуват на Нордселанд на 22 октомври и на Панатинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор, с голямата си звезда Мохамед Салах в състава, ще пристигне в столицата на 26 ноември. Последната среща на "червените" е на 17 декември у дома срещу швейцарския Тун.

Цялата програма на ЦСКА:

15.10 - ЦСКА - Монако (Франция) от 19:45 часа
22.10 - Нордселанд (Дания) - ЦСКА от 19:45 часа
5.11 - Панатинайкос (Гърция) - ЦСКА от 22:00 часа
26.11 - ЦСКА - Трабзонспор (Турция) от 22:00 часа
10.12 - КуПС (Финландия) - ЦСКА от 19:45 часа
17.12 - ЦСКА - Тун (Швейцария) от 22:00 часа


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Велчов

    2 0 Отговор
    Виждам 6 загуби.

    Коментиран от #2

    23:16 29.08.2026

  • 2 По скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Велчов":

    4 и 2 неясни. Монако поне баскетболния имат жестоки финансови проблеми и отбора е пред разпад, незнам доколко футбола е засегнат. Домакинството срещу Тун.. е възможно всичко 0 Х или 1

    23:25 29.08.2026

  • 3 Монако - много, много зле,

    1 0 Отговор
    Нордселанд зле, Панатинайкос все така зле, Трабзонспор янисери у Двора, КуПС пием Водка заедно,
    Тун биле Швейцария скъпотия но си носим Филе и Свински Бут от Дома.

    23:47 29.08.2026

  • 4 Да се чете:

    1 0 Отговор
    "Тун, биле сме в Щвейцария"

    23:50 29.08.2026

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