ЦСКА стартира в групите на Лигата на конференциите с домакинство на Монако

ЦСКА стартира с домакинство на френския Монако в основната фаза на турнира по футбол Лига на конференциите, след като УЕФА обяви дните и часовете за двубоите. Мачът е в София на 15 октомври от 19:45 часа, предаде БТА.

Футболистите на Христо Янев ще гостуват на Нордселанд на 22 октомври и на Панатинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор, с голямата си звезда Мохамед Салах в състава, ще пристигне в столицата на 26 ноември. Последната среща на "червените" е на 17 декември у дома срещу швейцарския Тун.

Цялата програма на ЦСКА:

15.10 - ЦСКА - Монако (Франция) от 19:45 часа

22.10 - Нордселанд (Дания) - ЦСКА от 19:45 часа

5.11 - Панатинайкос (Гърция) - ЦСКА от 22:00 часа

26.11 - ЦСКА - Трабзонспор (Турция) от 22:00 часа

10.12 - КуПС (Финландия) - ЦСКА от 19:45 часа

17.12 - ЦСКА - Тун (Швейцария) от 22:00 часа