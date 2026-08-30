Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона преговаря с Интер за сензационна размяна на футболисти

Барселона преговаря с Интер за сензационна размяна на футболисти

30 Август, 2026 10:56 813 1

  • барселона-
  • интер-
  • алехандро балде-
  • федерико димарко

Каталунците искат Федерико Димарко и са готови да предложат Алехандро Балде в замяна

Барселона преговаря с Интер за сензационна размяна на футболисти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона води преговори с Интер за изненадваща сделка, която може да доведе Федерико Димарко на „Камп Ноу“, съобщава “Diario Sport”.

Според информацията двата клуба обсъждат размяна, при която Алехандро Балде ще премине при „нерадзурите“, а италианският национал ще поеме в обратната посока.

Балде се оказа в центъра на трансферни спекулации през последната седмица, след като не попадна в групата на Барселона за първия мач от сезона. 22-годишният защитник е загубил позиции в конкуренцията за левия фланг, където пред него са Жоао Кансело и младият Шави Еспарт.

В същото време Барселона вижда в Димарко по-опитна и сигурна опция за позицията. Сделката обаче няма да бъде лесна, тъй като Интер все още не е дал зелена светлина за раздялата с футболиста, който през миналия сезон записа впечатляващите 8 гола и 18 асистенции във всички турнири. Въпреки това разговорите между двата клуба продължават активно.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интерист

    0 0 Отговор
    Парцалона иска кон за кокошка.

    11:01 30.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове