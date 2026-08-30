Барселона преговаря с Интер за сензационна размяна на футболисти

Барселона води преговори с Интер за изненадваща сделка, която може да доведе Федерико Димарко на „Камп Ноу“, съобщава “Diario Sport”.

Според информацията двата клуба обсъждат размяна, при която Алехандро Балде ще премине при „нерадзурите“, а италианският национал ще поеме в обратната посока.

Балде се оказа в центъра на трансферни спекулации през последната седмица, след като не попадна в групата на Барселона за първия мач от сезона. 22-годишният защитник е загубил позиции в конкуренцията за левия фланг, където пред него са Жоао Кансело и младият Шави Еспарт.

В същото време Барселона вижда в Димарко по-опитна и сигурна опция за позицията. Сделката обаче няма да бъде лесна, тъй като Интер все още не е дал зелена светлина за раздялата с футболиста, който през миналия сезон записа впечатляващите 8 гола и 18 асистенции във всички турнири. Въпреки това разговорите между двата клуба продължават активно.