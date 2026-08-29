Милан се включи в битката за звезда на Барселона, води преговори и с Нотингам

Милан проявява интерес към защитника на Барселона Алехандро Балде, който през последните дни е в центъра на трансферни спекулации. Испанецът бе извън групата на каталунците за първия им мач в Ла Лига срещу Елче, а след това се появиха информации, че може да напусне клуба до края на трансферния прозорец.

22-годишният Балде привлече вниманието и на Манчестър Юнайтед, който търси подсилване на левия фланг на отбраната. Испанецът се завърна в групата на Барселона за двубоя с Атлетик Билбао, но остана неизползвана резерва при победата с 2:0.

Според “Diario Sport”, който се позовава на “MilanNews24”, Милан вече е установил контакт с Барселона, за да разбере повече за ситуацията около Балде и да проучи възможността за трансфер. На този етап разговорите са в начална фаза, като все още не е ясно дали „росонерите“ обмислят постоянна сделка или вариант за наем.

Милан бърза да намери заместник на Рафаел Леао, който е договорил трансфера си в Галатасарай. При оставащите само няколко дни до затварянето на трансферния прозорец „росонерите“ са насочили вниманието си към крилото на Нотингам Форест Омар Хътчинсън.

Според Джанлука Ди Марцио Милан вече е осъществил първоначален контакт с английския клуб и е отправил запитване за възможността да привлече 22-годишния футболист. Италианският гранд е разговарял и с обкръжението на Хътчинсън, за да проучи условията за евентуален трансфер.

Хътчинсън записа първия си пълен сезон във Висшата лига с Нотингам Форест през миналата кампания, като реализира един гол и направи седем асистенции. Преди това той показа качествата си и с екипа на Ипсуич. Все още не е ясно дали Милан ще успее да финализира сделката, но интересът към английския талант е сериозен.