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Българин вкара исторически гол: как един малък отбор разтърси германската Бундеслига

Българин вкара исторически гол: как един малък отбор разтърси германската Бундеслига

30 Август, 2026 17:06 1 482 2

  • елферсберг-
  • бундеслига-
  • лукас петков-
  • байер леверкузен

Следващата събота Елферсберг ще има първия си гостуващ мач в Бундеслигата срещу Борусия Мьонхенгладбах

Българин вкара исторически гол: как един малък отбор разтърси германската Бундеслига - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новаците в Бундеслигата от Елферсберг няма просто да се отпуснат и да се насладят на атмосферата в топ сезона, изпратиха силно послание с победата срещу Байер Леверкузен (3:2). Българският национал Лукас Петков стана автор на историческия първи гол в елита, а също така се отчете с асистенция, пише БТА.

„Няма по-хубаво от това. Невероятно. Ще ни отнеме малко време, за да го осъзнаем“, каза Ноа Дарвич, който е под наем от Щутгарт.

Елферсберг, от района на Саарланд, от район с едва 13 000 души и село от близо 7000 души, рано се подигра с експерти, които казаха, че ще се затруднят много през първия си сезон след промоцията.

Пред 10 000 фенове на „Урсаф арена“ и с множество временни „структури“, Лукас Петков отбеляза в 8-ата минута, а бившият младежки талант на Борусия Дортмунд Коул Кембъл удвои след това. Давид -Моква направи резултата 3:0 още в началото на второто полувреме. Голът на Патрик Шик за Леверкузен беше първият им удар към вратата, а вторият на Кристиан Кофане в добавеното време постави началото на нервен финал, но домакините удържаха.

„Започнахме блестящо. Изиграхме изключително първо полувреме и заслужихме тези голове. Можехме дори да вкараме още един или два. Мисля, че феновете си тръгват лъчезарни. Това, което ме прави най-щастлив, е, че просто успяхме да направим хората щастливи“, каза вратарят Николас Кристоф.

Следващата събота Елферсберг ще има първия си гостуващ мач в Бундеслигата срещу Борусия Мьонхенгладбах. След това те се завръщат у дома, за да приемат могъщия немски гигант Байерн Мюнхен, който започна сезона си с разгромна победа с 5:1 над Щутгарт.

„Сигурен съм, че Байерн изобщо не се тревожи. И няма нужда да се тревожи: Ако играят на 80 %, това вероятно ще е достатъчно“, каза треньорът Винсент Вагнер.

Дотогава отборът има много поводи за празнуване. „Не много от нас пият алкохол. Може би ще пием Фанта или Кока-Кола“, каза нападателя Шнелбахер със смях, преди да изчезне в съблекалнята, наподобяваща контейнер.


Германия
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  • 1 Гост

    11 0 Отговор
    Браво и късмет на момчето! И да поеме германската дисциплина на 100%!!!

    17:13 30.08.2026

  • 2 Изключителен !

    11 2 Отговор
    Успех ! Неговият дядо , след идването на шумкарите на власт и с огромен риск , едва на 18години напуска България и се установява в Германия .

    17:32 30.08.2026

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