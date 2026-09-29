Само Насар получи финансиране за световното по щанги

Карлос Насар е единственият български щангист, получил средства от Министерството на младежта и спорта за подготовка и участие на световното първенство в Нинбо. Финансирането е предоставено на клуб „Старт“ от Червен бряг, в който се състезава олимпийският шампион.

Причината за различния достъп до средствата е процедурата, при която ММС координира финансирането директно с клубовете, без да работи чрез Българската федерация по вдигане на тежести. Това се случва след жалбата срещу избора на олимпийския шампион Асен Златев за президент на федерацията.

За момента само клубът на Насар е покрил необходимите критерии. Останалите шестима национални състезатели все още очакват приключване на процедурите, за да получат средства за подготовка и участие в шампионата.

„Клубът на Карлос е подал по-рано своите проекти, а проектите се считат за валидни от деня на подаването. Тоест, когато си подадеш проекта, от този ден вече можеш да получаваш пари“, обясни генералният секретар на БФВТ Марин Милашки пред bTV.

По думите му, ако процедурите приключат в рамките на седмицата, националният отбор може да проведе кратък лагер в София през следващата седмица. Федерацията е заявила и лагер в Китай, който трябва да започне на 16 октомври.

„Ако нещата се случат през тази седмица, може от другата да се влезе за малко на лагер в София. Ние сме заявили и лагер в Китай от 16 октомври, на който всички състезатели да отидат“, заяви Милашки.

Според информация на bTV около 60 000 евро са необходими на щангистите и техните треньори, за да участват на световното първенство. Финансовите затруднения идват на фона на повече от 200 дни без заплати, запорирани сметки на федерацията и задължения към държавата и външни кредитори. Дългът към Националната спортна база вече надхвърля 140 000 евро.

Световното първенство в Нинбо започва на 27 октомври. Международната федерация по вдигане на тежести е определила китайския град за домакин на шампионата, който ще продължи до 8 ноември.

Източници: Sportal, bTV