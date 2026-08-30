Реал Мадрид прегази Малага, Моуриньо смени половината отбор

Реал Мадрид продължава перфектния си старт на сезона, след като спечели и третия си мач в Ла Лига. Този път “белите” надвиха новака Малага с 4:0 на "Бернабеу" и са единствени с пълен актив след третия кръг преди двубоя на Барселона срещу Райо Валекано в понеделник вечер, предаде Sportal.bg.

Столичани се наложиха с лекота, като вкараха първите три попадения още в началния половин час. Джуд Белингам реализира първия в 19-ата минута, а в 26-ата предизвика и автогол на вратаря Алфонсо Ереро. В 30-ата се разписа и Килиан Мбапе. После чак в добавеното време на втората част точен беше и Арда Гюлер.

След взривното начало домакините видимо свалиха темпото, след като съперникът отдавна се беше предал. За статистиката двата отбора удариха и по една греда.

Разликата при Реал този път беше, че треньорът Жозе Моуриньо смени половината от полевите си титуляри от предходните мачове. Шанс като титуляри за първи път получиха Антонио Рюдигер, Трент Александър-Арнолд, Марк Кукурея, Едуардо Камавинга и Браим Диас. И този път обаче звездното попълнение Ян Диоманде започна на пейката, но в течение на срещата се появи в игра. В редиците на титулярите на гостите имаше двама футболисти, които са юноши на Реал Мадрид - вратарят Алфонсо Ереро и Карлос Дотор.

Срещата започна с опасен шут на Трент още в 35-ата секунда.

В 12-тата минута съдиите на ВАР разглеждаха ситуация за евентуална дузпа за домакините за игра с ръка, но беше преценено, че това не е за нарушение.

Тимът на Малага застраши "кралете" за първи път в 16-ата, когато Хоакин Муньос стреля опасно до гредата.

Реал поведе в резултата в 19-тата след рейд на Джуд Белингам, завършил с нисък удар в мрежата - 1:0. Тук футболистите на Малага обаче претендираха за нарушение на англичанина в атака срещу Анхел Ресио. Такова обаче не беше отчетено от главния рефер Хуан Мартинес Мунуера.

Английският футболист беше в основата и на втория гол, който падна в 26-ата. Тогава той засече топката с глава, след което се стигна до рикошет в тялото на вратаря Ереро, като в крайна сметка това беше записано като автогол на стража.

Третото попадение не закъсня, като то дойде в 30-ата минута. Тогава Мбапе и Трент комбинираха, при което французинът насочи кълбото в мрежата - 3:0.

Футболистите на Моуриньо свалиха темпото в последвалите минути. Те даже подцениха корнер за Малага в 42-рата, при който след заучено късо изпълнение Рафа Родригес успя да нанесе шут, който срещна страничната греда на Куртоа.

Всичко изглеждаше решено още на почивката, но и след това Реал Мадрид продължи да напада. В 55-ата нов силен удар на Белингам също се отби в гредата.

В 59-ата вратарят на Малага удари Мбапе в главата при ситуация в наказателното поле, при която обаче нападателят вече се намираше в засада.

Постепенно на “Бернабеу” стана скучно, защото “кралете” взеха да пазят сили. Междувремнно съперникът опита няколко атаки, а в 85-ата дори получи дузпа за игра с ръка на Диоманде. Тук обаче се намесиха съдиите от ВАР, които сигнализираха на главния на терена, че може би е сгрешил в преценката си. Хуан Мартинес Мунуера се вслуша и отмени наказателния удар.

И все пак феновете на Реал бяха вдигнати още веднъж на крака, след като в добавеното време Винисиус Жуниор изведе Арда Гюлер на празна врата за 4:0. Програмата на Реал Мадрид продължава с гостуване на Бетис в петък. Малага пък е само с една точка, а в следващия кръг ще приеме Леванте.