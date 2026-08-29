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2:0 и три точки: Ювентус подчини Парма в Торино

2:0 и три точки: Ювентус подчини Парма в Торино

29 Август, 2026 23:43 498 0

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По-рано днес Удинезе спечели гостуването си на Монца с 3:2 в мач от втория кръг на италианското първенство

2:0 и три точки: Ювентус подчини Парма в Торино - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ювентус победи Парма с 2:0 в мач от втория кръг на Серия А. "Бианконерите" стигнаха до трите точки с голове след почивката, предаде БНТ.

Единственият точен удар през първото полувреме бе на сметката на бяло-черните, но Едоардо Корви се справи с него. Франсиско Консейсао можеше да открие резултата на стадион "Алианц" в Торино, но стреля в дясната греда в 33-ата минута.

След почивката домакините заслужено откриха резултата. Николас Гонсалес стреля извън наказателното поле и топката се отби от лявата греда. Кълбото се върна в краката му и след нов шут от движение топката се озова в противниковата врата. Кълбото се отклони от тялото на Мариано Тройло, преди да попадне във вратата на Едоардо Корви.

Възпитаниците на Лучано Спалети удвоиха преднината си в 88-ата минута. Резервата Теун Коопмейнерс проби в наказателното поле и оформи крайния резултат с удар по земя в далечния ъгъл. Ювентус се изкачи до второто място в класирането с пълен актив от 6 точки. Парма се смъкна до 17-ата позиция в подреждането без спечелена точка.

По-рано днес Удинезе спечели гостуването си на Монца с 3:2 в мач от втория кръг на италианската Серия А. Българският защитник Валентин Антов остана резерва за домакините, пише БТА.

Гостите откриха резултата в 32-ата минута чрез Якуб Пьотровски, но Монца изравни пет минути по-късно чрез Андреа Колпани. Удинезе се оттегли на почивката с два гола аванс след попаденията на Хасан Камара и Юрген Екеленкамп. Крайният резултат оформи Густаво Варела в 63-ата минута.

В друга среща от кръга Фрозиноне се наложи Фиорентина с 3:0 като гост. Антонио Реймондо се разписа на два пъти в 26-ата и 68-ата минута, а едно попадение добави Габриеле Бракалия в 38-ата.

Отборът на Сасуоло победи Торино с 2:1 като домакин. Кристиан Волпато даде аванс на Сасуоло в 31-вата минута. В добавеното време на първото полувреме бранителят Пиетро Комуцо изравни за гостите. Доменико Берарди донесе победата на своя тим в 78-ата минута. Попадението беше преразгледано със системата ВАР за евентуална засада, но в крайна сметка бе зачетено.


Италия
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