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Комо привлече двама италиански национали преди старта на Шампионската лига

Комо привлече двама италиански национали преди старта на Шампионската лига

29 Август, 2026 11:34 551 1

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Комо подсили състава си с две сериозни сделки преди затварянето на трансферния прозорец

Комо привлече двама италиански национали преди старта на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Комо постигна договорка за привличането на Мойзе Кийн от Фиорентина и Самуеле Ричи от Милан.

Клубът от Ломбардия приключи успешно преговорите за двамата италианци, като сделките вече са договорени. Кийн ще пристигне под наем срещу 10 млн. евро, с фиксирано задължение за откупуване от 25 млн. евро и още 5 млн. евро под формата на бонуси. Така общата стойност на сделката може да достигне 40 млн. евро.

Нападателят е искал трансферът да се осъществи възможно най-бързо и дори е пропуснал една тренировка на Фиорентина. През миналия сезон Кийн реализира девет гола, след като година по-рано бе отбелязал 25. Ричи пък ще се присъедини към Комо под наем с опция за откупуване срещу 22,5 млн. евро.

Клубът ще поеме изцяло заплатата му и ще плати 1,5 млн. евро за наема. 24-годишният халф напуска Милан след само един сезон, в който записа 34 мача, един гол и четири асистенции. С привличането на Кийн и Ричи Комо продължава да изгражда сериозен състав, а натоварената програма през новия сезон налага увеличаване на дълбочината. Междувременно Фиорентина вече търси заместник на Кийн и проявява интерес към нападателя на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее.


Италия
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  • 1 Сандо

    0 0 Отговор
    Почнахме ги!Вчера разбраха,че ще играят с Левски и днес единия отбор си продава национала,а другия обявява,че няма пари и едва ли не е пред фалит.

    12:10 29.08.2026

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