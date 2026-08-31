Шаби Алонсо: Най-важното е усещането от победата, но има още да работим и да се учим

Мениджърът на Челси Шаби Алонсо изрази задоволството си от драматичната победа с 4:3 над Брайтън, но подчерта, че отборът му тепърва има да извърви дълъг път и да си извлече ценни поуки. „Сините“ поведоха комфортно с 3:0, но позволиха на съперника да се върне в мача, което принуди наставника да остане здраво стъпил на земята.

„Най-важното е усещането от победата — да ѝ се насладиш. В мача обаче се случиха толкова много неща. Направихме страхотен старт, поведохме с 3:0 с наистина добра игра и бяхме постоянна заплаха. След това обаче не успяхме да задържим топката достатъчно. Играхме малко според резултата, а контекстът на цифрите на таблото беше следствие от случващото се на терена. Хубаво е, че правим всичко необходимо, за да спечелим. Това е, което искаме в края на краищата. Този процес изисква време — ще продължим да работим и да се учим. Чувството от две победи в два мача е страхотно, но трябва да продължим напред“, сподели Алонсо.

Испанският специалист остана концентриран въпреки силното начало на своите футболисти в предни позиции.

„Не съм развълнуван, а фокусиран върху нещата, които трябваше да направим при 3:0. Играхме според резултата, а искахме просто да продължим да налагаме играта си. Допуснахме гол за 3:1, а когато се прибираш на почивка с такъв аванс, трябва да останеш нащрек. През второто полувреме изпуснахме още един чист шанс чрез Коул Палмър. Ще направим нужния анализ, но сега е време малко да се порадваме“, допълни специалистът.

Запитан дали тимът трябва да наблегне на психологически или на тактически детайли, Алонсо отвърна: „И на двете. Това е част от нещата, които трябва да преживеем и да научим. Със сигурност. Все още сме в начален етап за този отбор, който тепърва се сплотява. Парчетата от пъзела се напасват с добра енергия и правилно отношение. Искам да кажа на момчетата: 'Топ старт, но трябва да продължим в същия дух'. Накрая те се бориха и показаха страхотен отборен дух. За мен това единство и подкрепата на феновете в трудните моменти са почти толкова важни за изграждане, колкото и самите футболни идеи.“

Мениджърът коментира и дебюта на новото попълнение под рамката на вратата Емилиано Мартинес, трансферния прозорец и контузията на влезлия като резерва Мойсес Кайседо.

„Ако имаме повече чисти мрежи, ще печелим повече мачове. С Еми получаваме топ характер и топ вратар, което ще помогне за развитието на целия състав. Най-важното е да правим всичко с мисъл за най-доброто за отбора. Каквото и да се случи на пазара, ще сме щастливи със състава, с който разполагаме. Колкото до Мойсес — той беше предпазлив, спря сам и каза, че не се чувства на 100%. Ще оценим състоянието му през седмицата. Не е нещо ново“, завърши Алонсо.