Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шаби Алонсо: Най-важното е усещането от победата, но има още да работим и да се учим

Шаби Алонсо: Най-важното е усещането от победата, но има още да работим и да се учим

31 Август, 2026 13:30 440 0

  • челси-
  • шаби алонсо-
  • футбол

Испанският специалист остана концентриран въпреки силното начало на своите футболисти в предни позиции

Шаби Алонсо: Най-важното е усещането от победата, но има още да работим и да се учим - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Челси Шаби Алонсо изрази задоволството си от драматичната победа с 4:3 над Брайтън, но подчерта, че отборът му тепърва има да извърви дълъг път и да си извлече ценни поуки. „Сините“ поведоха комфортно с 3:0, но позволиха на съперника да се върне в мача, което принуди наставника да остане здраво стъпил на земята.

„Най-важното е усещането от победата — да ѝ се насладиш. В мача обаче се случиха толкова много неща. Направихме страхотен старт, поведохме с 3:0 с наистина добра игра и бяхме постоянна заплаха. След това обаче не успяхме да задържим топката достатъчно. Играхме малко според резултата, а контекстът на цифрите на таблото беше следствие от случващото се на терена. Хубаво е, че правим всичко необходимо, за да спечелим. Това е, което искаме в края на краищата. Този процес изисква време — ще продължим да работим и да се учим. Чувството от две победи в два мача е страхотно, но трябва да продължим напред“, сподели Алонсо.

Испанският специалист остана концентриран въпреки силното начало на своите футболисти в предни позиции.

„Не съм развълнуван, а фокусиран върху нещата, които трябваше да направим при 3:0. Играхме според резултата, а искахме просто да продължим да налагаме играта си. Допуснахме гол за 3:1, а когато се прибираш на почивка с такъв аванс, трябва да останеш нащрек. През второто полувреме изпуснахме още един чист шанс чрез Коул Палмър. Ще направим нужния анализ, но сега е време малко да се порадваме“, допълни специалистът.

Запитан дали тимът трябва да наблегне на психологически или на тактически детайли, Алонсо отвърна: „И на двете. Това е част от нещата, които трябва да преживеем и да научим. Със сигурност. Все още сме в начален етап за този отбор, който тепърва се сплотява. Парчетата от пъзела се напасват с добра енергия и правилно отношение. Искам да кажа на момчетата: 'Топ старт, но трябва да продължим в същия дух'. Накрая те се бориха и показаха страхотен отборен дух. За мен това единство и подкрепата на феновете в трудните моменти са почти толкова важни за изграждане, колкото и самите футболни идеи.“

Мениджърът коментира и дебюта на новото попълнение под рамката на вратата Емилиано Мартинес, трансферния прозорец и контузията на влезлия като резерва Мойсес Кайседо.

„Ако имаме повече чисти мрежи, ще печелим повече мачове. С Еми получаваме топ характер и топ вратар, което ще помогне за развитието на целия състав. Най-важното е да правим всичко с мисъл за най-доброто за отбора. Каквото и да се случи на пазара, ще сме щастливи със състава, с който разполагаме. Колкото до Мойсес — той беше предпазлив, спря сам и каза, че не се чувства на 100%. Ще оценим състоянието му през седмицата. Не е нещо ново“, завърши Алонсо.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове