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Жената на Меси се появи на US Open

Жената на Меси се появи на US Open

31 Август, 2026 15:00 772 1

  • антонела рокуцо-
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  • тенис на корт

За събитието Антонела бе избрала спортно-ежедневна визия, включваща свободни бели панталони, бял къс топ и тъмносиво яке тип "бомбър"

Жената на Меси се появи на US Open - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Антонела Рокуцо, съпругата на аржентинската футболна суперзвезда Лионел Меси, посети тенис турнира от "Големия шлем" US Open в Ню Йорк.

Жената на капитана на аржентинския национален отбор публикува серия от снимки от стадиона. За събитието Антонела бе избрала спортно-ежедневна визия, включваща свободни бели панталони, бял къс топ и тъмносиво яке тип "бомбър".

Откритото първенство на САЩ започна вчера, а вече бе сътворена и първата сензация - сръбската суперзвезда Новак Джокович отпадна след поражение с 2:3 сета от аржентинацеа Мариано Навоне.


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  • 1 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

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    Бати К,,у,Р,,в,,а,,та ,,,жената на Роналдо е хиляда пъти по красива а Роналдо е 10 хиляди пъти по добър футболист от еврейчето ционист джуджето мелес от Аржентина

    15:37 31.08.2026

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