Родри остава на резервната скамейка: Барселона залага на изпитан състав срещу Райо Валекано

Барселона ще излезе тази вечер срещу Райо Валекано без да прави промени в стартовата си единайсеторка, въпреки очакванията за дебют на Родри като титуляр. Според авторитетното издание Mundo Deportivo, старши треньорът Ханзи Флик е взел категорично решение да се довери на същите футболисти, които донесоха убедителната победа с 2:0 над Атлетик Билбао миналия четвъртък.

Въпреки че феновете на „блаугранас“ с нетърпение очакват да видят Родри в основния състав, младият талант ще трябва да изчака още малко за своя звезден миг. Лека травма, получена наскоро, възпрепятства носителя на Златната топка да се появи сред титулярите. Това отваря възможност за Марк Бернал и Педри да запазят местата си в халфовата линия на каталунците.

След първите два кръга на новия сезон, Барселона демонстрира впечатляваща форма – отборът е със стопроцентов актив от 6 точки и внушителна голова разлика от 7:0.

Стабилността в състава и добрата форма на ключовите играчи дават сериозни основания за оптимизъм сред привържениците на Барса. Въпреки отсъствието на Родри сред титулярите, отборът разполага с достатъчно класа и дълбочина, за да се справи с предизвикателството, което поставя Райо Валекано.