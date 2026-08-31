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Карлос Насар ще защитава цветовете на Мутерщад в Бундеслигата

Карлос Насар ще защитава цветовете на Мутерщад в Бундеслигата

31 Август, 2026 17:33 1 414 5

  • щангист-
  • карлос насар-
  • бундеслига-
  • вдигане на тежести-
  • мутерщад-
  • христо христов-
  • щанги

Ново предизвикателство пред олимпийския шампион

Карлос Насар ще защитава цветовете на Мутерщад в Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Български щангист Карлос Насар, който вече покори олимпийския връх, е готов за поредното си голямо изпитание – участие в престижната германска Бундеслига по вдигане на тежести. През сезон 2026/27 той ще бъде част от амбициозния отбор на Мутерщад, където ще се състезава рамо до рамо с друг национален ас – Христо Христов.

Очаква се той да се включи в един от кръговете на шампионата непосредствено преди световното първенство в Нингбо, което ще се проведе в края на октомври. Първият старт за сезона е насрочен за 10 октомври.

След като три поредни години бе избран за най-добър състезател с екипа на Хайнсхайм, Карлос Насар поема по нов път с Мутерщад. Този трансфер бележи нова страница в неговата впечатляваща кариера и обещава още по-оспорвани битки на германската сцена.

Интересен факт е, че в състава на Мутерщад ще видим и друг български талант – Христо Христов, което превръща отбора в истинска сила с български акцент.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фен на сидеров

    5 0 Отговор
    леките жени нямат стопанин, само сутеньор .

    Коментиран от #2

    17:43 31.08.2026

  • 2 Символично

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "фен на сидеров":

    Мутерщат не означава ли Майчина страна или град?

    17:52 31.08.2026

  • 3 14/88

    6 2 Отговор
    тоя всеки ден го слушам по телевизора отде набавял дневната си доза и как било "много яко"

    направо настръхвам

    17:57 31.08.2026

  • 4 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    0 0 Отговор
    ЗА ЧИЧКО ПАРИЧКО, ЗАБРАВЯШ ВСИЧКО. ПАРИТЕ СА ВСИЧКО И ТОЗИ "БЪЛГАРИН" ПОТВЪРЖДАВА ЧЕ НЯМА ЛИ ПАРИ НЯМА ДА ВДИГАМ ЗА ВАС. ЖАЛКА РАБОТА. ДО ОЛИМПИАДА СИГУРНО ЩЕ ГО НАТУРАЛИЗИРАТ Я ТУРЦИЯ , МОЖЕ И ОАЕ.

    18:54 31.08.2026

  • 5 Вечна слава

    0 0 Отговор
    Той е прославил България за много години напред.Голям спортист и не е наркочан,какви са тия тъпотии

    18:59 31.08.2026

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