Карлос Насар ще защитава цветовете на Мутерщад в Бундеслигата

Български щангист Карлос Насар, който вече покори олимпийския връх, е готов за поредното си голямо изпитание – участие в престижната германска Бундеслига по вдигане на тежести. През сезон 2026/27 той ще бъде част от амбициозния отбор на Мутерщад, където ще се състезава рамо до рамо с друг национален ас – Христо Христов.
Очаква се той да се включи в един от кръговете на шампионата непосредствено преди световното първенство в Нингбо, което ще се проведе в края на октомври. Първият старт за сезона е насрочен за 10 октомври.
След като три поредни години бе избран за най-добър състезател с екипа на Хайнсхайм, Карлос Насар поема по нов път с Мутерщад. Този трансфер бележи нова страница в неговата впечатляваща кариера и обещава още по-оспорвани битки на германската сцена.
Интересен факт е, че в състава на Мутерщад ще видим и друг български талант – Христо Христов, което превръща отбора в истинска сила с български акцент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фен на сидеров
Коментиран от #2
17:43 31.08.2026
2 Символично
До коментар #1 от "фен на сидеров":Мутерщат не означава ли Майчина страна или град?
17:52 31.08.2026
3 14/88
направо настръхвам
17:57 31.08.2026
4 ДАСКАЛ ГЕНЧО
18:54 31.08.2026
5 Вечна слава
18:59 31.08.2026