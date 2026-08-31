Карлос Насар ще защитава цветовете на Мутерщад в Бундеслигата

Български щангист Карлос Насар, който вече покори олимпийския връх, е готов за поредното си голямо изпитание – участие в престижната германска Бундеслига по вдигане на тежести. През сезон 2026/27 той ще бъде част от амбициозния отбор на Мутерщад, където ще се състезава рамо до рамо с друг национален ас – Христо Христов.

Очаква се той да се включи в един от кръговете на шампионата непосредствено преди световното първенство в Нингбо, което ще се проведе в края на октомври. Първият старт за сезона е насрочен за 10 октомври.

След като три поредни години бе избран за най-добър състезател с екипа на Хайнсхайм, Карлос Насар поема по нов път с Мутерщад. Този трансфер бележи нова страница в неговата впечатляваща кариера и обещава още по-оспорвани битки на германската сцена.

Интересен факт е, че в състава на Мутерщад ще видим и друг български талант – Христо Христов, което превръща отбора в истинска сила с български акцент.