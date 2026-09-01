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Исак Соле има желание да си тръне от ЦСКА

Исак Соле има желание да си тръне от ЦСКА

1 Септември, 2026 16:43 459 2

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Полузащитникът на "червените" е готов да обърне нова страница в кариерата си

Исак Соле има желание да си тръне от ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изненадваща новина в редиците на ЦСКА – халфът Исак Соле е изразил категоричното си намерение да се раздели с клуба. Според достоверни източници, ръководството на "червените" вече обмисля вариантите за прекратяване на договора по взаимно съгласие, като развръзката може да настъпи още в следващите дни.

25-годишният национал на Централноафриканската република се присъедини към столичния гранд през зимата, след като премина от Славия с надеждата за ново начало и повече игрово време.

Въпреки амбициозните очаквания, Соле така и не успя да се наложи като основна фигура в състава на ЦСКА. За периода си при "армейците" той записа участие в 23 срещи във всички турнири, като се отчете с едно попадение и една асистенция – статистика, която явно не удовлетворява нито него, нито треньорския щаб.


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