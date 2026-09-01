Хулио Веласкес: Всичко е възможно, докато трансферният прозорец е отворен

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес говори пред медиите преди мача със Славия, който ще се изиграе в сряда - 2 септември от 20:00 часа на стадион "Александър Шаламанов".

„Отборът се възстанови доста добре след мача с „Ботев“. Всички, които бяха в групата за мача в Пловдив, на първо четене поне са на линия. Все още има 48 часа до мача и има още една тренировка, така че трябва да видим в какво състояние ще са футболистите“, започна Веласкес.

„Трудно е, защото до този момент в първенството сме спечелили всички мачове. От гледна точка на мачовете в Европа това, което постигнахме, може да се окачестви като много добър европейски рейд. Оттам-насетне всичко може да се подобрява. В крайна сметка всеки един мач изисква различен вид представяне, различен вид игра. Всичко може да се подобри. Винаги търсим как да правим по-добре нещата. Винаги може да се израства както на отборно, така и на индивидуално ниво. За мен би било абсурдно да кажа, че представянето на футболистите не е невероятно имайки предвид колко мача изиграхме. Видяхте начина, по който се представихме в Европа и отговорът, който дадохме в първенството след това. Това, което си направил преди, има много малко давност. Единственият аспект, който има значение, е утрешният мач. Това, което сега се случи в Европа го забравяме и само „Славия“ има значение. Трябва да сме фокусирани в сегашно време. Предишните успехи трябва да бъдат използвани, за да надграждаме над тях. Искам да кажа още веднъж, че съм изключително привилегирован да работя с тези играчи“, продължи испанският специалист.

„Сещам се за този мач със „Славия“, защото някои хора се опитаха да наранят отбора. Оттам-насетне това е само още един мач за нас и ще излезем с цялата отговорност, която имаме във всеки един двубой. Знаем, че ще бъде много труден мач, където ще се изисква много от нас. Трябва да бъдем интелигентни и да влезем в него с правилната настройка, имайки предвид какъв е контекстът там, където ще играем. Ако нашата настройка е правилна ще бъде много по-лесно да спечелим двубоя“, каза още Веласкес.

„Преди всичко трябва да отлича човешките качества на Стипе. Ситуацията беше изключително проста – клубът ми предложи да има възможност да натрупа минути щом се оправи в друг отбор. Възможността ми изглеждаше интелигентна и добра. Като приоритетът е да приключи с възстановяването си и оттам-насетне е важно да направи две неща – да може да извършва нормален тренировъчен цикъл с 5-6 тренировки на седмица, нещо, което за нас би било невъзможно с 2 мача на седмица до декември. Когато той не може да извършва този тренировъчен цикъл трудно би влязъл в мачове. Ако не успее да влезе в тренировъчна форма няма да може да влезе и в мачова такава. Ако този контекст му позволи да натрупа игрови минути на мен тази опция ми изглежда изключително интересна. Оттам-насетне и футболистът го оцени и реши, че е добре за него. Мога да кажа само невероятни неща за Стипе. Вчера през нощта имахме видео разговор с него. Той е мотивиран и е важно да се възстанови. Питахте ме за декември месец – нашата цел е той да се върне тук, защото има интересни качества за нашия игрови модел. Той е един невероятен човек, от тези, които дават позитивност в групата. Надявам се всичко да мине по най-добрия начин. Няма как да натисна един бутон и всичко да стане“, коментира Веласкес.

„Не знам със сигурност дали ще вземем играч, но има вероятност да дойде някой. Само, за да дойде, не искам това да се случва. Ако дойде футболист, който може да запълни дадена позиция, но и да вдигне нивото на отбора, би било перфектно. Затова работи целият клуб. Разбира се, информират ме и мен за ситуациите. Много съм благодарен за това. Както винаги съм казвал моята връзка с клуба е изключително гъвкава. Но моят фокус е изцяло върху мача със „Славия“, анализира треньорът.

„Всичко е възможно, докато трансферният прозорец е отворен, защото самият прозорец е динамичен. Това, с което съм наясно, че от човешка и спортна гледна точка не можем да отслабим отбора. Но всичко, което би подобрило отбора, ще е добре дошло. Клубът е въвлечен в това, а моят фокус е „Славия“. Преди 12 месеца да се коментира какво е станало. Със сигурност в онзи мач не бях подготвен да знам всичко, да видим дали сега съм научил. Човек трябва да се учи във всеки момент и за всичко. От гледна точка на двата въпроса, които ме питахте директно, Акрам за малко се размина от сериозна контузия. Малко е рисково да говорим за точен краен срок, но имам надеждата, че след паузата за националните отбори ще влезе в динамиката на отбора. Сангаре също трябва да може да започне тренировки с отбора малко по-рано, но самите контузии са различни при двамата. Последният път имаше отново усложнение на контузията при Сангаре и трябва да сме внимателни. Надявам се да продължат да се развиват добре“, завърши Веласкес.