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Футболист на Реал Мадрид заловен пиян зад волана, грози го затвор

Футболист на Реал Мадрид заловен пиян зад волана, грози го затвор

2 Септември, 2026 16:01 1 014 4

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Скандал на Канарските острови: Раул Асенсио изправен пред сериозни обвинения

Футболист на Реал Мадрид заловен пиян зад волана, грози го затвор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният свят бе разтърсен от неприятна новина, след като младият защитник на Реал Мадрид Раул Асенсио попадна в центъра на скандал. 23-годишният играч бе заловен да шофира в нетрезво състояние на 16 август в южната част на Гран Канария, съобщават испанските медии "Atlántico Hoy" и "Cadena COPE".

Проверката на пътя разкри шокиращ резултат – алкохолната проба на Асенсио отчела 0,96 промила, което е близо четири пъти над допустимата граница в Испания. Нарушението не остана без последствия – футболистът бе санкциониран с глоба от 14 400 евро и лишен от шофьорски права за срок от осем месеца.

Случаят не приключва само с административни наказания. Испанската прокуратура настоява за ефективна присъда – две години, шест месеца и един ден лишаване от свобода, както и допълнителна финансова санкция. Ако съдът уважи искането, Асенсио може да се сблъска с тежки последици за своята кариера.

Към момента Раул Асенсио се възстановява от мускулна контузия, получена в края на юли, което го държи извън игра през настоящия сезон. Сега обаче пред него се изправя още по-сериозно предизвикателство – възможността да загуби свободата си заради необмислено решение.

Инцидентът хвърля сянка върху имиджа на "белия балет" и поставя под въпрос бъдещето на младия защитник в клуба. Ръководството на Реал Мадрид все още не е излязло с официална позиция по случая, но феновете и спортната общественост очакват бързи и категорични действия.


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