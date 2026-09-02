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Академик София се завръща на футболната карта - познато име ще води тима

Академик София се завръща на футболната карта - познато име ще води тима

2 Септември, 2026 16:22 623 0

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  • футбол

За треньор е избран Костадин Ангелов

Академик София се завръща на футболната карта - познато име ще води тима - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболен клуб Академик (София) се завръща на картата на българския футбол. С наближаването на 80-годишния юбилей от създаването му през далечната вече 1947 г., основната цел ще бъде да се възродят традициите и славата на „студентския“ клуб.

Този акт е израз на амбицията ни талантливите български деца и младежи да имат достъп до качествено футболно обучение, съчетано с развитието им като интелигентни, достойни и отговорни личности. В исторически план Академик (София) винаги е бил своеобразен мост между спорта и образованието.

През настоящия сезон представителният отбор ще се състезава в първенството на столичната южна „Б“ окръжна група, а съставът му ще бъде изграден изцяло от студенти, родени през 2005, 2006 и 2007 г. Възобновяването на първия състав и включването на две формации в детско-юношеските първенства са първите малки, информират от клуба.

Костадин Ангелов е новият старши треньор на Академик (София). Опитният специалист се завръща в мъжкия футбол, като поема възродения представителен отбор на „студентите“.

Притежаващият UEFA “Pro” лиценз наставник е добре познато и доказано име в родния футбол. Треньорската си кариера Ангелов започва през 2002 г. като помощник на Пламен Марков във Видима-Раковски, а през 2006 г. застава начело на севлиевци. До момента е бил старши треньор и на отборите на Ботев (Пловдив), Пирин (Благоевград), Пирин (Гоце Делчев), Оборище (Панагюрище), Витоша (Бистрица) и Янтра (Габрово). Трупа международен опит и в индонезийския елитен Про Дута през сезон 2009/2010.

През годините Костадин Ангелов не е крил афинитета си към работа с млади играчи, като в Академик ще има отново тази възможност.

Първият официален двубой на Академик ще бъде на 7 септември, когато тимът гостува на ФК Люлин в среща от първия кръг на новия шампионат в „Б" окръжна група.


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