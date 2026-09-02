Путин поискал Донецк срещу примирие с Украйна

Украйна трябва да сключи сделка за прекратяване на войната с Русия, защото "Русия е много голяма сила, а Украйна не е".

Това е заявил президентът на САЩ Доналд Тръмп в разговора си с украинския си колега Володимир Зеленски след като беше домакин на среща на върха с руския държавен глава Владимир Путин.

Това съобщава "Ройтерс", като цитира свои източници.

Тръмп е казал, че руският лидер е предложил да замрази повечето фронтови линии, ако силите на Киев отстъпят целия Донецк, индустриалния регион, който е една от основните цели на Москва.

Зеленски е отхвърлил искането, според източника. Русия вече контролира една пета от Украйна, включително около три четвърти от Донецка област, в която за първи път влезе през 2014 г.

Тръмп също така каза, че се е съгласил с Путин, че трябва да се търси мирно споразумение без предварителното прекратяване на огъня, което Украйна и нейните европейски съюзници, досега с подкрепата на САЩ, изискваха.

Зеленски заяви, че ще се срещне с Тръмп във Вашингтон в понеделник, докато европейските съюзници на Киев приветстваха усилията на Тръмп, но обещаха да подкрепят Украйна и да затегнат санкциите срещу Русия. Източникът каза, че европейски лидери също са били поканени да присъстват на тези разговори.

Срещата на Тръмп с Путин в Аляска в петък, първата среща на върха между САЩ и Русия, откакто Москва започна война в Украйна през февруари 2022 г., продължи само три часа.

"Всички решиха, че най-добрият начин да се сложи край на ужасяващата война между Русия и Украйна е да се премине директно към мирно споразумение, което би сложило край на войната, а не просто към споразумение за прекратяване на огъня, което често не е валидно", написа Тръмп в Truth Social.