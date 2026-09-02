Путин поискал Донецк срещу примирие с Украйна

Украйна трябва да сключи сделка за прекратяване на войната с Русия, защото "Русия е много голяма сила, а Украйна не е".
Това е заявил президентът на САЩ Доналд Тръмп в разговора си с украинския си колега Володимир Зеленски след като беше домакин на среща на върха с руския държавен глава Владимир Путин.
Това съобщава "Ройтерс", като цитира свои източници.
Тръмп е казал, че руският лидер е предложил да замрази повечето фронтови линии, ако силите на Киев отстъпят целия Донецк, индустриалния регион, който е една от основните цели на Москва.
Зеленски е отхвърлил искането, според източника. Русия вече контролира една пета от Украйна, включително около три четвърти от Донецка област, в която за първи път влезе през 2014 г.
Тръмп също така каза, че се е съгласил с Путин, че трябва да се търси мирно споразумение без предварителното прекратяване на огъня, което Украйна и нейните европейски съюзници, досега с подкрепата на САЩ, изискваха.
Зеленски заяви, че ще се срещне с Тръмп във Вашингтон в понеделник, докато европейските съюзници на Киев приветстваха усилията на Тръмп, но обещаха да подкрепят Украйна и да затегнат санкциите срещу Русия. Източникът каза, че европейски лидери също са били поканени да присъстват на тези разговори.
Срещата на Тръмп с Путин в Аляска в петък, първата среща на върха между САЩ и Русия, откакто Москва започна война в Украйна през февруари 2022 г., продължи само три часа.
"Всички решиха, че най-добрият начин да се сложи край на ужасяващата война между Русия и Украйна е да се премине директно към мирно споразумение, което би сложило край на войната, а не просто към споразумение за прекратяване на огъня, което често не е валидно", написа Тръмп в Truth Social.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъъъъ
Коментиран от #46, #74
08:50 02.09.2026
2 Путин
08:50 02.09.2026
3 yкpонюз
08:50 02.09.2026
4 ЦЯЛА ОКРАИНА
Коментиран от #24
08:51 02.09.2026
5 нннн
Коментиран от #13, #14
08:51 02.09.2026
6 хехе
08:52 02.09.2026
7 ШОШ
08:53 02.09.2026
8 Госあ
08:54 02.09.2026
9 Анатоли
08:55 02.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Лу Зър
Коментиран от #26, #45
08:56 02.09.2026
12 Моди-не ме ядосвай
08:57 02.09.2026
13 Новичок
До коментар #5 от "нннн":Тя и статията е от тогава.Случва се при преписване да се обърка човек.Ама тия от фиTки.БГ са перманентно заблудени горките.Пфу...
08:59 02.09.2026
14 ММММ
До коментар #5 от "нннн":Путин никога не е предлагал подобно нещо. Това е въображаемо предложение за западната пропаганда, колкото скоро да кажат "Ето, зверовете завзеха цял Донецк, но не спират". А целта никога не е била просто завземане на Донецк. Целта е завземане на Донецк и поставяне на проруско правителство в Киев.
08:59 02.09.2026
15 Поп Гун.дяев
08:59 02.09.2026
16 АБВ
"Загубеняк" е точната дума.
Коментиран от #22, #37
09:00 02.09.2026
17 Един
09:01 02.09.2026
18 АБЕ мани....
Границите на СССР?!? За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 БАН дери от правителството?!?
Ааааахахаха
Коментиран от #59
09:02 02.09.2026
19 Голям смях
09:02 02.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Весел Патиланец
09:04 02.09.2026
24 Първо
До коментар #4 от "ЦЯЛА ОКРАИНА":Русия
09:05 02.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 И това кога ще се случи?
До коментар #11 от "Лу Зър":Преди или след като Путин пуkне?
Ти как мислиш?
09:05 02.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Оня
Коментиран от #30
09:06 02.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да де
До коментар #28 от "Оня":Това ти и другите трима крретена тук го пишете пета година.
Коментиран от #33, #52
09:07 02.09.2026
31 ИСТИНАТА
Коментиран от #36
09:08 02.09.2026
32 Ц...
До коментар #21 от "Шафьоро":Ама пусна талони за бензин.До 20 литра.
09:09 02.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тити на Кака
1. Има разлика между Донецк и Донецка област.
2. Руската армия влезе в ДНР и ЛНР през 2022, а не през 2014. До 2022 войната в Украйна бе гражданска, тези, които взеха властта в Киев с въоръжен преврат през 2014 тръгнаха с оръжие към разбунтувалите се руснаци в Донбас. И после си го получиха.
3. Русия осем години настояваше превратаджиите в Киев да изпълнят ангажиментите, поети по Минските съглашения. Превратаджиите тупаха топката и открито се готвеха за военно решение на проблема в Донбас с помощта на миролюбивия Запад.
4. Е, през 2022 на всичко това бе сложен край. Русия влезе, за да си вземе своето. И ще го вземе, както изглежда.
09:09 02.09.2026
35 Развийш ли
09:10 02.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Бай онзи
До коментар #16 от "АБВ":,,Загубеняк", обаче милиардер със европейски евра!!!!!
09:12 02.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ъъъ
Коментиран от #48
09:13 02.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Сделката е ясна...
а САЩ Половината Иран и Персийския залив!
Въпроса е:
След тези държавни кражби , какво предстои да бъде присвоено???
Къде е ЕО и България , в тази " братска подялба" на света???
В момента целия свят стана , "един див запад"!
Явно е , че петрола в света е вече завладян от САЩ?
Започва битката за полезните изкопаеми!
Коментиран от #47
09:17 02.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Едва ли
09:19 02.09.2026
45 Точно казано
До коментар #11 от "Лу Зър":Новорусия включва черноморието ,вкл.Одеса . Без Одеса никой няма да приеме сделка
Коментиран от #62, #73
09:19 02.09.2026
46 ььььь
До коментар #1 от "Ъъъъ":И ти ще станеш, като ти наритаттролскатамуцуна.
Коментиран от #51
09:22 02.09.2026
47 Миролюб Войнов,историк
До коментар #42 от "Сделката е ясна...":Сащ ще го гледат Иран и Персийския залив през крив макарон ,нямат капацитет в момента за нищо повече освен за високопарни приказки .
09:23 02.09.2026
48 Ей ти голям "Оракул" бе "другарю"!!!
До коментар #40 от "Ъъъ":"Путин щял да се раздразни" , ...
малко ли му е за дразнене с 1000000 избити руснаци на фронта...???,
09:23 02.09.2026
49 Маринов
09:23 02.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Абре Дебре
До коментар #46 от "ььььь":Уж наритваш ,пък все биттт и е...ан ходиш 👈🍊🍌🍊.
09:24 02.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Фуцк-ти?
09:28 02.09.2026
56 Паднахме пак под турско робство!
09:28 02.09.2026
57 стоян георгиев
Коментиран от #75, #81, #82
09:34 02.09.2026
58 Историк
Коментиран от #61
09:37 02.09.2026
59 Орк
До коментар #18 от "АБЕ мани....":Бъди спокоен. Путин НИКОГА не предлагал замразяване на конфликта. Вчера в Бешкек го повтори за пореден път за някои бавноразвиващи. Това са прости фейки. Така ви се иска, но нямя да бъде.
09:38 02.09.2026
60 жик так
09:42 02.09.2026
61 Коста
До коментар #58 от "Историк":Че то винаги е било така бе готин !
Европа не е ли подчинена на щатите ?!
Коментиран от #71
09:43 02.09.2026
62 Одеса или Крим !!!
До коментар #45 от "Точно казано":Изконни Кимеро- Скитски Тракийски , Български земи !!!
"Чорбаджийте "на тези апетитни земи са се редували от както свят светува!
Кубрат, Самбат, Рода Дуло ,Атила , Аспарух ,Тервел , ,Симеон , Калоян, все еднин същи народ!
Херодот казва: Траки, Скити и Гети(Готи) , те са един народ ,говорят на сходен език
и имат сходни обичай!!!
След Индийците , те са най-многобройния народ на земята!!!
Кимерийците ...са тези които днес наричат Българи!!!
09:44 02.09.2026
63 Ти да видиш
Коментиран от #69
09:44 02.09.2026
64 Българин
09:48 02.09.2026
65 1111
09:51 02.09.2026
66 Това напомня Мюнхенския сговор
09:56 02.09.2026
67 Или друг пример
09:58 02.09.2026
68 Анонимен
09:59 02.09.2026
69 За тази цел Кремъл изпрати там
До коментар #63 от "Ти да видиш":Едни мутри, едни главорези и войници в “отпуск” с калашниците и танковете си.
Коментиран от #72
09:59 02.09.2026
70 падналия ангел
10:01 02.09.2026
71 Не винаги е била подчинена на Щатите !
До коментар #61 от "Коста":Времето е относително понятие ,поне до толкова , докато всеки знае,
произхода си !!!
100 години са нищо време , ама тежко му на този , който ги изживява!!!
България помни много зависимости в Историята си!!!
Някой гадни , на "вид" свобода , но изгодни финансово и (вайсе върса)!!!!
"Робство" в което ти получаваш повече пари, от колкото плащаш,
не е робство а "алъж- вериж"!!!!!!
Но запомнили сме , че няма такъв поробител, който да ти желае доброто!
Затова со "кротце и благо" а "со кютек ", само когато можем и има смисъл!!!!!!
10:01 02.09.2026
72 ухльоф
До коментар #69 от "За тази цел Кремъл изпрати там":А ти беше там, видя лично главорезите и си тръгна с една глава по-нисък?
10:02 02.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Пак спестявате
До коментар #1 от "Ъъъъ":Русия контролира 1/4 от Украйна.
Не се правете на ощипани ,, мъжки ,, девойки.
10:07 02.09.2026
75 абе льольо
До коментар #57 от "стоян георгиев":"няма как да се вярва на путлер.той е като Хитлер", тва пък улавото много знае за Путин и лично познава Хитлер! Те други вдигаха ръка в поздрав "Аве Цезаре", държаха жълто-синьо знаме със свастик в средата и шеврони "Вълча кука" на ръцете. Вярно поизтриха им снимки и видеа в Ю тубата, но още могат да бъдат намерени в Х! Ай да не се правиш на по-завеян, отколкото си!
10:07 02.09.2026
76 Моряка
10:09 02.09.2026
77 Соломон
Какво стана с Курск, укронацистите още ли гният по полетата там, събраха ли им карантиите??
10:11 02.09.2026
78 Инна
Коментиран от #79
10:22 02.09.2026
79 Я ЗЕМИ ГИ ИЗБРОЙ
До коментар #78 от "Инна":А ЗА СВЕДЕНИЕ УКРАИНСКИТЕ ДЕБ.....ИЛИ В НЕТА ВСЕ ОЩЕ ТВЪРДЯТ ПЕ БОЕВЕТЕ В КОНСТАНТИНОВКА ПРОДЪЛЖАВАТ
10:26 02.09.2026
80 Да палят свещи
10:26 02.09.2026
81 Моряка
До коментар #57 от "стоян георгиев":Стоянчо,това май не е претоплена манджа,ами погрешно пуснат материал от срещата в Анкоридж.Що се отнася до Украйна,не се тревожи.тенденцията е пак да стане Покрайнина.Пък и по лесно ще се разхождаме из Одеса и Николаев,има много забележителности,коита ще ти покажа.Все пак тези градове са изграждани от италиански и френски архитекти,поканени от Екатерина.Паметниците на двама от тях,Ришельо и Де Рибас,са на най видните места в Одеса.( ако бандерите не са ги съборили,както събориха паметника на Екатерина,основателката на града).Одеса е едното от двете места в света,където можеш да си направиш снимка със статуята на Остап Бендер.Другото е на крайбрежния булевард в Рио де Жанейро,но малко е по далечко.
10:26 02.09.2026
82 СТОЕНЧО
До коментар #57 от "стоян георгиев":ТОВА ИСКАНЕ БЕШЕ МИНАЛАТА ГОДИНА
КЪСНО Е ДА ГО ДИСКУТИРАТЕ
СЕГА Е ЗАПОРОЖИЕ ХЕРСОН НИКОЛАЕВ И ОДЕСА
КИЕВ ША ГО ОСТАВЯТ ДА ВРЪЩА БОРЧОВЕТЕ
10:29 02.09.2026
83 Киев ще бъде колкото едно село
10:35 02.09.2026
84 Жмръц
10:35 02.09.2026