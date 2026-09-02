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Путин поискал Донецк срещу примирие с Украйна
  Тема: Украйна

Путин поискал Донецк срещу примирие с Украйна

2 Септември, 2026 08:48 3 665 84

  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • донбас

Зеленски е отхвърлил искането, според източника. Русия вече контролира една пета от Украйна, включително около три четвърти от Донецка област, в която за първи път влезе през 2014 г

Путин поискал Донецк срещу примирие с Украйна - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна трябва да сключи сделка за прекратяване на войната с Русия, защото "Русия е много голяма сила, а Украйна не е".

Това е заявил президентът на САЩ Доналд Тръмп в разговора си с украинския си колега Володимир Зеленски след като беше домакин на среща на върха с руския държавен глава Владимир Путин.

Това съобщава "Ройтерс", като цитира свои източници.

Тръмп е казал, че руският лидер е предложил да замрази повечето фронтови линии, ако силите на Киев отстъпят целия Донецк, индустриалния регион, който е една от основните цели на Москва.

Зеленски е отхвърлил искането, според източника. Русия вече контролира една пета от Украйна, включително около три четвърти от Донецка област, в която за първи път влезе през 2014 г.

Тръмп също така каза, че се е съгласил с Путин, че трябва да се търси мирно споразумение без предварителното прекратяване на огъня, което Украйна и нейните европейски съюзници, досега с подкрепата на САЩ, изискваха.

Зеленски заяви, че ще се срещне с Тръмп във Вашингтон в понеделник, докато европейските съюзници на Киев приветстваха усилията на Тръмп, но обещаха да подкрепят Украйна и да затегнат санкциите срещу Русия. Източникът каза, че европейски лидери също са били поканени да присъстват на тези разговори.

Срещата на Тръмп с Путин в Аляска в петък, първата среща на върха между САЩ и Русия, откакто Москва започна война в Украйна през февруари 2022 г., продължи само три часа.

"Всички решиха, че най-добрият начин да се сложи край на ужасяващата война между Русия и Украйна е да се премине директно към мирно споразумение, което би сложило край на войната, а не просто към споразумение за прекратяване на огъня, което често не е валидно", написа Тръмп в Truth Social.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    27 52 Отговор
    Джуджака започва да става диалогичен...брей,брей

    Коментиран от #46, #74

    08:50 02.09.2026

  • 2 Путин

    15 28 Отговор
    Вот ето правильна!

    08:50 02.09.2026

  • 3 yкpонюз

    42 12 Отговор
    Догадки и спекулации!

    08:50 02.09.2026

  • 4 ЦЯЛА ОКРАИНА

    54 28 Отговор
    Ще бъде освободена от нацизма.

    Коментиран от #24

    08:51 02.09.2026

  • 5 нннн

    64 15 Отговор
    Путин предложи това преди 3 години. След толкова война предложението ще бъде друго.

    Коментиран от #13, #14

    08:51 02.09.2026

  • 6 хехе

    41 11 Отговор
    Поредното бълнуване на миротвореца.

    08:52 02.09.2026

  • 7 ШОШ

    42 6 Отговор
    В петък имало ли е среща Тръмп Путин? Писача махмурлия да си оправи статията!

    08:53 02.09.2026

  • 8 Госあ

    29 11 Отговор
    Аве, към таа една пета, Азовско море броите ли го? Щото с него става повече

    08:54 02.09.2026

  • 9 Анатоли

    26 5 Отговор
    Оп объркал съм се вече сме 2026

    08:55 02.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лу Зър

    39 42 Отговор
    Сделка "Донецк срещу примирие" би било чиста загуба за Русия и Русия няма да се съгласи на такава размяна. Донецк не е достатъчен. Русия ще спре само при проруско правителство в Киев. Само Лвов може да остане автономна про-НАТО територия.

    Коментиран от #26, #45

    08:56 02.09.2026

  • 12 Моди-не ме ядосвай

    15 9 Отговор
    Ще ти бъгна трафика ако още веднъж ме изтриеш.

    08:57 02.09.2026

  • 13 Новичок

    31 7 Отговор

    До коментар #5 от "нннн":

    Тя и статията е от тогава.Случва се при преписване да се обърка човек.Ама тия от фиTки.БГ са перманентно заблудени горките.Пфу...

    08:59 02.09.2026

  • 14 ММММ

    34 11 Отговор

    До коментар #5 от "нннн":

    Путин никога не е предлагал подобно нещо. Това е въображаемо предложение за западната пропаганда, колкото скоро да кажат "Ето, зверовете завзеха цял Донецк, но не спират". А целта никога не е била просто завземане на Донецк. Целта е завземане на Донецк и поставяне на проруско правителство в Киев.

    08:59 02.09.2026

  • 15 Поп Гун.дяев

    10 24 Отговор
    По същия начин и Големия Си изнудва Дж.уджето - отстъпваш ми Източен Сибир заедно с Владивосток и Саратов и тогава може да говорим за Северен поток 2 .

    08:59 02.09.2026

  • 16 АБВ

    25 14 Отговор
    "Родената в Украйна риалити звезда Юлия Бенза отправи остра атака срещу президента Володимир Зеленски, когото нарече „загубеняк“, и сподели в Instagram видео, представено от нея като кадри на принудителна мобилизация. 32-годишната инфлуенсърка, позната от швейцарския телевизионен формат „Ергенът“, живее в Швейцария, но продължава да следи отблизо случващото се в родината си...."

    "Загубеняк" е точната дума.

    Коментиран от #22, #37

    09:00 02.09.2026

  • 17 Един

    13 26 Отговор
    Никакви отстъпки на Путлер, така само ще му усилят апетита. По-скоро трябва да върне завладяното. Видя се, че Рашистан също не е силна страна.

    09:01 02.09.2026

  • 18 АБЕ мани....

    13 22 Отговор
    И кво стана със...2 дня и все?!?..След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лиса бон?!?
    Границите на СССР?!? За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 БАН дери от правителството?!?
    Ааааахахаха

    Коментиран от #59

    09:02 02.09.2026

  • 19 Голям смях

    27 2 Отговор
    Това е стара "новина" и няма нищо общо с днешния ден .

    09:02 02.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Весел Патиланец

    14 6 Отговор
    Весяляци и майтапчии ,сър!Чеи будут Харков ,Херсон ,Суми,Одеса и Николаев ?

    09:04 02.09.2026

  • 24 Първо

    7 10 Отговор

    До коментар #4 от "ЦЯЛА ОКРАИНА":

    Русия

    09:05 02.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 И това кога ще се случи?

    8 14 Отговор

    До коментар #11 от "Лу Зър":

    Преди или след като Путин пуkне?
    Ти как мислиш?

    09:05 02.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Оня

    15 6 Отговор
    Само дето това предложение не е от сега ама то за вас от факти е нормално! А иначе новото е по друго : 404 няма такава държава! Общо взето това е бързия прочит!

    Коментиран от #30

    09:06 02.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да де

    7 6 Отговор

    До коментар #28 от "Оня":

    Това ти и другите трима крретена тук го пишете пета година.

    Коментиран от #33, #52

    09:07 02.09.2026

  • 31 ИСТИНАТА

    21 6 Отговор
    Не разбраха ли тези бандеровци защо още се правят на луди Путин и руската федерация няма да има спогодби ще има само пълна капитулация спрете им на зеленски смъркането да отрезнее....няма мирен договор само една дума КАПИТУЛАЦИЯЯЯ.

    Коментиран от #36

    09:08 02.09.2026

  • 32 Ц...

    8 7 Отговор

    До коментар #21 от "Шафьоро":

    Ама пусна талони за бензин.До 20 литра.

    09:09 02.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тити на Кака

    24 5 Отговор
    Нека пернатото си запише:

    1. Има разлика между Донецк и Донецка област.
    2. Руската армия влезе в ДНР и ЛНР през 2022, а не през 2014. До 2022 войната в Украйна бе гражданска, тези, които взеха властта в Киев с въоръжен преврат през 2014 тръгнаха с оръжие към разбунтувалите се руснаци в Донбас. И после си го получиха.
    3. Русия осем години настояваше превратаджиите в Киев да изпълнят ангажиментите, поети по Минските съглашения. Превратаджиите тупаха топката и открито се готвеха за военно решение на проблема в Донбас с помощта на миролюбивия Запад.
    4. Е, през 2022 на всичко това бе сложен край. Русия влезе, за да си вземе своето. И ще го вземе, както изглежда.

    09:09 02.09.2026

  • 35 Развийш ли

    5 11 Отговор
    Брей Той много скромен бе Отказа се от Киев ще се откаже и от Донбас

    09:10 02.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бай онзи

    5 6 Отговор

    До коментар #16 от "АБВ":

    ,,Загубеняк", обаче милиардер със европейски евра!!!!!

    09:12 02.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ъъъ

    14 3 Отговор
    Викам, еврастъите да се молят за здравето на Путин, че ако умре, тогава ще видят кон боб яде ли? Още не са го осъзнали, но не е ми зор.... Само казвам, че Путин е идеалния вариант за тях...🤔

    Коментиран от #48

    09:13 02.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сделката е ясна...

    4 5 Отговор
    Русия ще анектира Крим и Донецк,
    а САЩ Половината Иран и Персийския залив!
    Въпроса е:
    След тези държавни кражби , какво предстои да бъде присвоено???
    Къде е ЕО и България , в тази " братска подялба" на света???
    В момента целия свят стана , "един див запад"!
    Явно е , че петрола в света е вече завладян от САЩ?
    Започва битката за полезните изкопаеми!

    Коментиран от #47

    09:17 02.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Едва ли

    8 1 Отговор
    Не е много уверен автора, в това което е написал.

    09:19 02.09.2026

  • 45 Точно казано

    15 19 Отговор

    До коментар #11 от "Лу Зър":

    Новорусия включва черноморието ,вкл.Одеса . Без Одеса никой няма да приеме сделка

    Коментиран от #62, #73

    09:19 02.09.2026

  • 46 ььььь

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    И ти ще станеш, като ти наритаттролскатамуцуна.

    Коментиран от #51

    09:22 02.09.2026

  • 47 Миролюб Войнов,историк

    10 1 Отговор

    До коментар #42 от "Сделката е ясна...":

    Сащ ще го гледат Иран и Персийския залив през крив макарон ,нямат капацитет в момента за нищо повече освен за високопарни приказки .

    09:23 02.09.2026

  • 48 Ей ти голям "Оракул" бе "другарю"!!!

    5 8 Отговор

    До коментар #40 от "Ъъъ":

    "Путин щял да се раздразни" , ...
    малко ли му е за дразнене с 1000000 избити руснаци на фронта...???,

    09:23 02.09.2026

  • 49 Маринов

    9 4 Отговор
    Ако всичко спре до тук, след толкова руски жертви и се оставят в Малорусия действащи фашисти, ще е голяма грешка и Путин ще се нареди до предателя Горбачов като такъв. Бой до формиране на целия Донецк, цялата Новорусия и, ако много хапят, и Малорусия в зоната на отживялото ОНД. И военни клаузи за взаимопомощ и защита на общите интереси. Това е трябвало да се направи още преди 35 години и война нямаше да има.

    09:23 02.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Абре Дебре

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "ььььь":

    Уж наритваш ,пък все биттт и е...ан ходиш 👈🍊🍌🍊.

    09:24 02.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Фуцк-ти?

    3 0 Отговор
    Каква среща бе Анатоли, какви фУцкти😂 си сънувал нощес??

    09:28 02.09.2026

  • 56 Паднахме пак под турско робство!

    4 3 Отговор
    След това братушките ще дойдат да ни освободят от ДПС!

    09:28 02.09.2026

  • 57 стоян георгиев

    2 8 Отговор
    Защо се повтарят стари претоплени манджи?украйна няма да се съгласи на мир с русия без твърди гаранции от съюзниците.няма как да се вярва на путлер.той е като Хитлер не спазва нито договори нито обещания.русия трябва да бъде спряна силово всичко друго е празни приказки.

    Коментиран от #75, #81, #82

    09:34 02.09.2026

  • 58 Историк

    5 6 Отговор
    Украйна според тръмп трябва да приеме исканията на Путин, защото Русия е велика сила, а Украйна не е. Това искат да постигнат двамата злодеи, светът да бъде подчинен на силните. Това даже не е закона на джунглата, където силните,като се наядат,спират да нападат. Тези нямат наяждане. Ужасът е пълен и докато света не се освободи от тяхното властване, няма как безумието и безобразията да спрат. За тях човешкия живот няма никаква стойност, разрухата и унищожението на цивилизацията са основни цели, за да бъдат те на върха.

    Коментиран от #61

    09:37 02.09.2026

  • 59 Орк

    12 2 Отговор

    До коментар #18 от "АБЕ мани....":

    Бъди спокоен. Путин НИКОГА не предлагал замразяване на конфликта. Вчера в Бешкек го повтори за пореден път за някои бавноразвиващи. Това са прости фейки. Така ви се иска, но нямя да бъде.

    09:38 02.09.2026

  • 60 жик так

    8 0 Отговор
    Тая новина я препечатвате всяка седмица .

    09:42 02.09.2026

  • 61 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Историк":

    Че то винаги е било така бе готин !
    Европа не е ли подчинена на щатите ?!

    Коментиран от #71

    09:43 02.09.2026

  • 62 Одеса или Крим !!!

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Точно казано":

    Изконни Кимеро- Скитски Тракийски , Български земи !!!
    "Чорбаджийте "на тези апетитни земи са се редували от както свят светува!

    Кубрат, Самбат, Рода Дуло ,Атила , Аспарух ,Тервел , ,Симеон , Калоян, все еднин същи народ!
    Херодот казва: Траки, Скити и Гети(Готи) , те са един народ ,говорят на сходен език
    и имат сходни обичай!!!
    След Индийците , те са най-многобройния народ на земята!!!

    Кимерийците ...са тези които днес наричат Българи!!!

    09:44 02.09.2026

  • 63 Ти да видиш

    12 2 Отговор
    Путин нищо не е искал, Донецк и Донбас сами поискаха Путин и Русия ,и проведоха даже два референдума по въпроса.

    Коментиран от #69

    09:44 02.09.2026

  • 64 Българин

    4 1 Отговор
    Отсъпвай Донецк и да се слага край на войната.И без това цяла Европа страда.Без преиначавания,докато не загине цяла Украйна.

    09:48 02.09.2026

  • 65 1111

    6 1 Отговор
    Инат еврейн.Спрете му смъркалото, да вземе правилно решение.

    09:51 02.09.2026

  • 66 Това напомня Мюнхенския сговор

    2 1 Отговор
    Чехословакия да даде Судетите на Хитлер, а той да не започне втора световна война.

    09:56 02.09.2026

  • 67 Или друг пример

    1 2 Отговор
    Украйна да даде атомното си оръжие останало от СССР на Русия, а тя да и пази териториалната цялост.

    09:58 02.09.2026

  • 68 Анонимен

    5 0 Отговор
    И от кого го поискал?От Зеленски или от Тръмп.Не бива да се принизявате толкова и да публикувате подобни простотии.

    09:59 02.09.2026

  • 69 За тази цел Кремъл изпрати там

    2 4 Отговор

    До коментар #63 от "Ти да видиш":

    Едни мутри, едни главорези и войници в “отпуск” с калашниците и танковете си.

    Коментиран от #72

    09:59 02.09.2026

  • 70 падналия ангел

    6 1 Отговор
    "включително около три четвърти от Донецка област", украинска информация от 2024г. сега в момента, пряко напън в лъжите, могат да заявят, че държат не повече от 20%. А реалността е съвсем друга. Тези останали % руснаците ще си ги вземат. И следващото предложение за мир ще бъде още по-тежко за Покрайнината!

    10:01 02.09.2026

  • 71 Не винаги е била подчинена на Щатите !

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Коста":

    Времето е относително понятие ,поне до толкова , докато всеки знае,
    произхода си !!!

    100 години са нищо време , ама тежко му на този , който ги изживява!!!

    България помни много зависимости в Историята си!!!

    Някой гадни , на "вид" свобода , но изгодни финансово и (вайсе върса)!!!!

    "Робство" в което ти получаваш повече пари, от колкото плащаш,
    не е робство а "алъж- вериж"!!!!!!

    Но запомнили сме , че няма такъв поробител, който да ти желае доброто!
    Затова со "кротце и благо" а "со кютек ", само когато можем и има смисъл!!!!!!

    10:01 02.09.2026

  • 72 ухльоф

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "За тази цел Кремъл изпрати там":

    А ти беше там, видя лично главорезите и си тръгна с една глава по-нисък?

    10:02 02.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Пак спестявате

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    Русия контролира 1/4 от Украйна.
    Не се правете на ощипани ,, мъжки ,, девойки.

    10:07 02.09.2026

  • 75 абе льольо

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    "няма как да се вярва на путлер.той е като Хитлер", тва пък улавото много знае за Путин и лично познава Хитлер! Те други вдигаха ръка в поздрав "Аве Цезаре", държаха жълто-синьо знаме със свастик в средата и шеврони "Вълча кука" на ръцете. Вярно поизтриха им снимки и видеа в Ю тубата, но още могат да бъдат намерени в Х! Ай да не се правиш на по-завеян, отколкото си!

    10:07 02.09.2026

  • 76 Моряка

    5 0 Отговор
    От години пиша,че без Одеса,Николаев,Херсон, Кривойрог,Суми и Харков( Новорусия) Русия не е съвсем Русия,но Путин нехае.Но сега имам интуицията,че ще му светне главата и ще се заеме по сериозно с Покрайнините.Иначе ще го светнат принудително.

    10:09 02.09.2026

  • 77 Соломон

    6 0 Отговор
    Територията която руската армия освободи в Харковска, Сумска и Днепропетровска област е два пъти по-голяма от остатъчната неосвободена част на Донецка област.

    Какво стана с Курск, укронацистите още ли гният по полетата там, събраха ли им карантиите??

    10:11 02.09.2026

  • 78 Инна

    2 2 Отговор
    След превземането на град Константиновка в Донецката народна република, руските войски все още имат седем града за освобождаване, за да завършат пълното освобождение на територията на Донбас.

    Коментиран от #79

    10:22 02.09.2026

  • 79 Я ЗЕМИ ГИ ИЗБРОЙ

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Инна":

    А ЗА СВЕДЕНИЕ УКРАИНСКИТЕ ДЕБ.....ИЛИ В НЕТА ВСЕ ОЩЕ ТВЪРДЯТ ПЕ БОЕВЕТЕ В КОНСТАНТИНОВКА ПРОДЪЛЖАВАТ

    10:26 02.09.2026

  • 80 Да палят свещи

    3 0 Отговор
    и да отслужат в Киев молебен за здраве и дълъг живот на добряка Путин. Ако го тресне някой удар, следващият президент. ще тресне Украйна с атомни Искандери, а те са милион пъти по-мощни от конвенционалните.

    10:26 02.09.2026

  • 81 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    Стоянчо,това май не е претоплена манджа,ами погрешно пуснат материал от срещата в Анкоридж.Що се отнася до Украйна,не се тревожи.тенденцията е пак да стане Покрайнина.Пък и по лесно ще се разхождаме из Одеса и Николаев,има много забележителности,коита ще ти покажа.Все пак тези градове са изграждани от италиански и френски архитекти,поканени от Екатерина.Паметниците на двама от тях,Ришельо и Де Рибас,са на най видните места в Одеса.( ако бандерите не са ги съборили,както събориха паметника на Екатерина,основателката на града).Одеса е едното от двете места в света,където можеш да си направиш снимка със статуята на Остап Бендер.Другото е на крайбрежния булевард в Рио де Жанейро,но малко е по далечко.

    10:26 02.09.2026

  • 82 СТОЕНЧО

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    ТОВА ИСКАНЕ БЕШЕ МИНАЛАТА ГОДИНА
    КЪСНО Е ДА ГО ДИСКУТИРАТЕ
    СЕГА Е ЗАПОРОЖИЕ ХЕРСОН НИКОЛАЕВ И ОДЕСА
    КИЕВ ША ГО ОСТАВЯТ ДА ВРЪЩА БОРЧОВЕТЕ

    10:29 02.09.2026

  • 83 Киев ще бъде колкото едно село

    3 0 Отговор
    Такъв е бил преди да го построят русичите, такъв ще бъде след като го съборят до основи. Русия изчаква да го напусне мирното население и се захваща със събарянето му.

    10:35 02.09.2026

  • 84 Жмръц

    2 0 Отговор
    На 3еленото човече изглежда не му е станало ясно,че Русия ще си вземето своето и то по трудния начин,именно заради 3елника.Нищо де,ще го боли шоколадовия салон после,но сам си е виновен.Важното е,че има златен ки неф.

    10:35 02.09.2026

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