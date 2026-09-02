Четири срещи от междинния 7 кръг във Втора лига ще се изиграят днес - програма

Втора лига - 7 кръг:
Хебър Пазарджик - Фратрия 1:1
2 септември - сряда, 17:00
Марек Дупница - Несебър
Рилски спортист - Спортист Своге
Черноморец Бургас - Лудогорец II
2 септември - сряда, 19:00
Янтра Габрово - Пирин Благоевград
3 септември - четвъртък, 17:00
Вихрен Сандански - Етър Велико Търново
ЦСКА II - Спартак Плевен
3 септември - четвъртък, 19:00
Локомотив Горна Оряховица - Добруджа Добрич
3 септември - четвъртък, 20:00
Берое Стара Загора - Монтана
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