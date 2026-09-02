Християн Мицкоски: Северна Македония очаква България да екстрадира Симеон Михайлов

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви днес, че очаква България да предаде Симеон Михайлов, който се издирва от Северна Македония за излежаване на присъда, съобщи "Слободен печат", предаде БТА.

"Ние издирваме това лице и очаквам нашите партньори да постъпят в съответствие с партньорството. Ние сме партньори с източния ни съсед (България) в рамките на НАТО. Очакваме хората, които се издирват, които са извършили някакво престъпление, да бъдат екстрадирани в духа на партньорството, за да бъдат изправени пред закона и справедливостта", подчерта Мицкоски днес.

Симеон Михайлов е осъден на последна инстанция в Северна Македония на наказание от 12 години и шест месеца лишаване от свобода за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел. Делото е познато в общественото пространство в Северна Македония като случая "Детонатор". Михайлов е осъден за опит за убийство на Дацо Белски - телохранител на бившия директор на Управлението за сигурност и контраразузнаване на Северна Македония Сашо Миялков. Твърди се, че са извършени два опита за убийство с поставяне на бомба в контейнер за смет, като при втория Белски е пострадал и е бил откаран в болница, припомня "Слободен печат".

Стана ясно, че Михайлов се намира в България, след като се появи в публичното пространство на няколко пъти - в ефира на български телевизии и на протест пред посолството на Република Северна Македония в София в защита на дъщеря му - Ива Михайлова. Тя е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония и в момента срещу нея се води дело съда в Кочани. И двамата имат и българско гражданство, и на Северна Македония.

Случаят с Ива Михайлова нашумя, след като документите ѝ бяха отнети след катастрофа със загинал човек, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

Процедурата за екстрадиция на Симеон Михайлов изисква първо той да бъде арестуван от държавата, в която се намира и след това да бъде екстрадиран в държавата, която е издала искането, пояснява "Слободен печат". Според местни юристи обаче Михайлов не може да бъде екстрадиран от държава, чието гражданство притежава.