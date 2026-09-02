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Християн Мицкоски: Северна Македония очаква България да екстрадира Симеон Михайлов

Християн Мицкоски: Северна Македония очаква България да екстрадира Симеон Михайлов

2 Септември, 2026 16:31 1 922 39

  • северна македония-
  • християн мицкоски-
  • симеон михайлов-
  • ива михайлова

Ние издирваме това лице и очаквам нашите партньори да постъпят в съответствие с партньорството, заяви премиерът на Северна Македония

Християн Мицкоски: Северна Македония очаква България да екстрадира Симеон Михайлов - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви днес, че очаква България да предаде Симеон Михайлов, който се издирва от Северна Македония за излежаване на присъда, съобщи "Слободен печат", предаде БТА.

"Ние издирваме това лице и очаквам нашите партньори да постъпят в съответствие с партньорството. Ние сме партньори с източния ни съсед (България) в рамките на НАТО. Очакваме хората, които се издирват, които са извършили някакво престъпление, да бъдат екстрадирани в духа на партньорството, за да бъдат изправени пред закона и справедливостта", подчерта Мицкоски днес.

Симеон Михайлов е осъден на последна инстанция в Северна Македония на наказание от 12 години и шест месеца лишаване от свобода за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел. Делото е познато в общественото пространство в Северна Македония като случая "Детонатор". Михайлов е осъден за опит за убийство на Дацо Белски - телохранител на бившия директор на Управлението за сигурност и контраразузнаване на Северна Македония Сашо Миялков. Твърди се, че са извършени два опита за убийство с поставяне на бомба в контейнер за смет, като при втория Белски е пострадал и е бил откаран в болница, припомня "Слободен печат".

Стана ясно, че Михайлов се намира в България, след като се появи в публичното пространство на няколко пъти - в ефира на български телевизии и на протест пред посолството на Република Северна Македония в София в защита на дъщеря му - Ива Михайлова. Тя е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония и в момента срещу нея се води дело съда в Кочани. И двамата имат и българско гражданство, и на Северна Македония.

Случаят с Ива Михайлова нашумя, след като документите ѝ бяха отнети след катастрофа със загинал човек, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

Процедурата за екстрадиция на Симеон Михайлов изисква първо той да бъде арестуван от държавата, в която се намира и след това да бъде екстрадиран в държавата, която е издала искането, пояснява "Слободен печат". Според местни юристи обаче Михайлов не може да бъде екстрадиран от държава, чието гражданство притежава.


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....;;!;;""

    40 6 Отговор
    Пуснете момичето да се лекува тук.

    Коментиран от #5, #12

    16:34 02.09.2026

  • 2 Трол

    7 12 Отговор
    Вземайте си Симеон и ни давайте Ивето.

    Коментиран от #18

    16:35 02.09.2026

  • 3 Галичник

    44 2 Отговор
    Мицко,кво стаа ще вписваме е ли българите в Конституцията.

    16:35 02.09.2026

  • 4 Хасковски каунь

    12 23 Отговор
    Май макетата имат повече право

    16:35 02.09.2026

  • 5 честен ционист

    7 23 Отговор

    До коментар #1 от ".....;;!;;""":

    Ще се лекува по кафенетата по цял ден, а вечер ще отскача до дипломата оттървал й кожата, за да изкаже благодарност.

    Коментиран от #7, #9, #33

    16:36 02.09.2026

  • 6 Ъхъъу

    22 2 Отговор
    Кого ебубил Симеон? Това е постановка?

    16:37 02.09.2026

  • 7 Прескача и ти бе кой те е спрял

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Ти завиждаш ли?

    16:39 02.09.2026

  • 8 демократ

    28 2 Отговор
    ЕХ ,Мицко,пуснете ИВА в БЪЛГАРИЯ за лечение.Може да остане инвалид.

    16:40 02.09.2026

  • 9 стоян георгиев

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Ако беше еврейка как щеше да отговориш?

    16:41 02.09.2026

  • 10 стоян георгиев

    20 1 Отговор
    Ситуацията се разплита.северно македонските красавци за пореден път нападат децата на тези с които са в конфликт.саши миялков е сивия кардинал на македонските институции и мафуя.

    16:43 02.09.2026

  • 11 Фори

    15 5 Отговор
    Сега трябва да защитаваме и бащата.Дъщерята се уреди с безплатно лечение , а бащата с безплатна юридическа защита.Македонците се сещат че са българи само когато са на зор!

    16:47 02.09.2026

  • 12 Боруна Лом

    3 23 Отговор

    До коментар #1 от ".....;;!;;""":

    ТАЗИ Е УБИЕЦ! ДА СИ ИЗТЪРПИ НАКАЗАНИЕТО И ТОГАВА!МАЙ НИЩО И НЯМА?

    16:48 02.09.2026

  • 13 Герги

    20 0 Отговор
    Мицков да дойде и да го вземе.

    Коментиран от #16

    16:49 02.09.2026

  • 14 Фердинанд

    6 17 Отговор
    боклуци жалки и малкта п.чавра и баща и и тоя очилат ненормалник

    16:50 02.09.2026

  • 15 гост

    19 3 Отговор
    Абе вие добре ли сте,с тази злоба към българите дали ще има справедлив процес ако изобщо е виновен.никакво пускане,докат се установят фактите,виновен..невинен.

    Коментиран от #26

    16:52 02.09.2026

  • 16 Брежнев

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Герги":

    Па като дойде,един здрав кьотек,да види как бият роднините.

    16:55 02.09.2026

  • 17 Защо раздават български паспорти?

    5 10 Отговор
    Взимайте и на двамата престъпници паспортите. Трябва ли да толерираме и прикриваме всеки македонски използвач?

    16:57 02.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Измислят си

    14 2 Отговор
    Присъди на българите като за добър ден в СМ, опит за убийство като убийството на дъщеря му, те влезли в планото и, но заплашват свидетеля, и той е с обвинение, изобщо истината е все обвинена

    16:59 02.09.2026

  • 20 Щом си

    16 0 Отговор
    Българин в СМ вече си обвиняем по дефолт, нали мицСко

    17:01 02.09.2026

  • 21 Кой си ти та да изискваш?!

    1 1 Отговор
    Пуснете Теди, пък ще видим!

    17:02 02.09.2026

  • 22 тука има - тука нема

    13 0 Отговор
    Първо да се впишат българите в конституцията и тогава ще говорим за духа на партньорството. Какви партньори сме щом не съществуваме наравно с всички останали?

    17:03 02.09.2026

  • 23 ще има да вземате макета сърбомански

    10 0 Отговор
    Цък..оставка Мицко предател и народен изменник.

    17:04 02.09.2026

  • 24 стоян георгиев

    4 11 Отговор
    Защо българския трол винаги е против българите където и да са?защо фена на путин мрази българите от македония сърбия украйна...?

    Коментиран от #25, #28

    17:04 02.09.2026

  • 25 Борсук

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    защото имат глави за 4 крака,не за 2...

    17:06 02.09.2026

  • 26 Нали е

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "гост":

    осъден на последна инстанция, какво повече да се доказва?

    Коментиран от #32

    17:06 02.09.2026

  • 27 Аз пък сакам

    10 0 Отговор
    Да екстрадирате от югозападния ни Северен съсед - Ламбе, подпалвача на български клубове!

    17:07 02.09.2026

  • 28 Не си разбрал

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Мразим сърбизирите долни лицемери, награбили БГ паспорти и ползват европейски права, но за редовия човек в СМ не разрешават, само управляващата удбашка клика

    Коментиран от #39

    17:08 02.09.2026

  • 29 Фил

    11 0 Отговор
    Макетата като им отърва ни наричат партньори,като не им отърва ни наричат татари.

    17:10 02.09.2026

  • 30 Мицика, да разменим

    9 0 Отговор
    Симеон за Ламбе-подалвача на клубове

    17:10 02.09.2026

  • 31 Троян

    11 0 Отговор
    Абе тия да си гледат античките работи. За Ива Михайлова се заяждаха като магаре на мост. Човека ще го пуснем ама към Хага. Там да опише какви мизерници сте.

    17:10 02.09.2026

  • 32 гост

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Нали е":

    Той и Навални беше осъден....справедливо....в Русия.

    17:11 02.09.2026

  • 33 Антикомуне

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Майка ти и сестра ти, така ли правят??

    17:20 02.09.2026

  • 34 Калмук

    1 0 Отговор
    Абе митнически и фитосанитарен контрол на македонската граница има ли ??? Започвате масови обстойни проверки на всеки внесен плод-зеленчук, всяка кола с македонска регистрация ... и т.н. Гонка по устав - който е бил в казармата знае за какво иде реч.

    17:29 02.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Вуте

    1 0 Отговор
    На този са му нарушени мозъчните гънки и трябва да се лекува.

    17:37 02.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Чупката

    0 0 Отговор
    На този лично ще му извадя сърцето през задните части.

    17:39 02.09.2026

  • 39 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Не си разбрал":

    Какви европейски права бе путин? Вие сте против ес?всеки ден обяснявате какво зло бил ес а сега ползвали европейски екстри...хаха...за вас всеки българин дето се има за такъв е лош човек.виж ако е руснак или комунист тогава работата е друга нали другарю патриот?

    17:44 02.09.2026

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