Християн Мицкоски: Северна Македония очаква България да екстрадира Симеон Михайлов

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви днес, че очаква България да предаде Симеон Михайлов, който се издирва от Северна Македония за излежаване на присъда, съобщи "Слободен печат", предаде БТА.
"Ние издирваме това лице и очаквам нашите партньори да постъпят в съответствие с партньорството. Ние сме партньори с източния ни съсед (България) в рамките на НАТО. Очакваме хората, които се издирват, които са извършили някакво престъпление, да бъдат екстрадирани в духа на партньорството, за да бъдат изправени пред закона и справедливостта", подчерта Мицкоски днес.
Симеон Михайлов е осъден на последна инстанция в Северна Македония на наказание от 12 години и шест месеца лишаване от свобода за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел. Делото е познато в общественото пространство в Северна Македония като случая "Детонатор". Михайлов е осъден за опит за убийство на Дацо Белски - телохранител на бившия директор на Управлението за сигурност и контраразузнаване на Северна Македония Сашо Миялков. Твърди се, че са извършени два опита за убийство с поставяне на бомба в контейнер за смет, като при втория Белски е пострадал и е бил откаран в болница, припомня "Слободен печат".
Стана ясно, че Михайлов се намира в България, след като се появи в публичното пространство на няколко пъти - в ефира на български телевизии и на протест пред посолството на Република Северна Македония в София в защита на дъщеря му - Ива Михайлова. Тя е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония и в момента срещу нея се води дело съда в Кочани. И двамата имат и българско гражданство, и на Северна Македония.
Случаят с Ива Михайлова нашумя, след като документите ѝ бяха отнети след катастрофа със загинал човек, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.
Процедурата за екстрадиция на Симеон Михайлов изисква първо той да бъде арестуван от държавата, в която се намира и след това да бъде екстрадиран в държавата, която е издала искането, пояснява "Слободен печат". Според местни юристи обаче Михайлов не може да бъде екстрадиран от държава, чието гражданство притежава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .....;;!;;""
Коментиран от #5, #12
16:34 02.09.2026
2 Трол
Коментиран от #18
16:35 02.09.2026
3 Галичник
16:35 02.09.2026
4 Хасковски каунь
16:35 02.09.2026
5 честен ционист
До коментар #1 от ".....;;!;;""":Ще се лекува по кафенетата по цял ден, а вечер ще отскача до дипломата оттървал й кожата, за да изкаже благодарност.
Коментиран от #7, #9, #33
16:36 02.09.2026
6 Ъхъъу
16:37 02.09.2026
7 Прескача и ти бе кой те е спрял
До коментар #5 от "честен ционист":Ти завиждаш ли?
16:39 02.09.2026
8 демократ
16:40 02.09.2026
9 стоян георгиев
До коментар #5 от "честен ционист":Ако беше еврейка как щеше да отговориш?
16:41 02.09.2026
10 стоян георгиев
16:43 02.09.2026
11 Фори
16:47 02.09.2026
12 Боруна Лом
До коментар #1 от ".....;;!;;""":ТАЗИ Е УБИЕЦ! ДА СИ ИЗТЪРПИ НАКАЗАНИЕТО И ТОГАВА!МАЙ НИЩО И НЯМА?
16:48 02.09.2026
13 Герги
Коментиран от #16
16:49 02.09.2026
14 Фердинанд
16:50 02.09.2026
15 гост
Коментиран от #26
16:52 02.09.2026
16 Брежнев
До коментар #13 от "Герги":Па като дойде,един здрав кьотек,да види как бият роднините.
16:55 02.09.2026
17 Защо раздават български паспорти?
16:57 02.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Измислят си
16:59 02.09.2026
20 Щом си
17:01 02.09.2026
21 Кой си ти та да изискваш?!
17:02 02.09.2026
22 тука има - тука нема
17:03 02.09.2026
23 ще има да вземате макета сърбомански
17:04 02.09.2026
24 стоян георгиев
Коментиран от #25, #28
17:04 02.09.2026
25 Борсук
До коментар #24 от "стоян георгиев":защото имат глави за 4 крака,не за 2...
17:06 02.09.2026
26 Нали е
До коментар #15 от "гост":осъден на последна инстанция, какво повече да се доказва?
Коментиран от #32
17:06 02.09.2026
27 Аз пък сакам
17:07 02.09.2026
28 Не си разбрал
До коментар #24 от "стоян георгиев":Мразим сърбизирите долни лицемери, награбили БГ паспорти и ползват европейски права, но за редовия човек в СМ не разрешават, само управляващата удбашка клика
Коментиран от #39
17:08 02.09.2026
29 Фил
17:10 02.09.2026
30 Мицика, да разменим
17:10 02.09.2026
31 Троян
17:10 02.09.2026
32 гост
До коментар #26 от "Нали е":Той и Навални беше осъден....справедливо....в Русия.
17:11 02.09.2026
33 Антикомуне
До коментар #5 от "честен ционист":Майка ти и сестра ти, така ли правят??
17:20 02.09.2026
34 Калмук
17:29 02.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Вуте
17:37 02.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Чупката
17:39 02.09.2026
39 стоян георгиев
До коментар #28 от "Не си разбрал":Какви европейски права бе путин? Вие сте против ес?всеки ден обяснявате какво зло бил ес а сега ползвали европейски екстри...хаха...за вас всеки българин дето се има за такъв е лош човек.виж ако е руснак или комунист тогава работата е друга нали другарю патриот?
17:44 02.09.2026