ЦСКА 1948 праща под наем голям талант

ЦСКА 1948 праща под наем един от талантивите си и млади футболисти Марто Бойчев в Рилски спортист, пише „Мач Телеграф“.

Атакуващият халф ще бъде преотстъпен до края на сезона и ще опита да помогне на „скиорите“ в битката им във Втора лига. Бойчев е на 18 години и е юноша на Левски, а след това преминава при „червените“. Там той изигра редица солидни мачове с фланелката на ЦСКА 1948 и впечатли със своята скорост и техника.

Също така стана ясно, че беларуският национал Егор Пархоменко официално приключи престоя си в Бистрица, след като договорът му бе прекратен по взаимно съгласие. 23-годишният централен защитник си тръгва по-малко от два месеца след старта на новия сезон у нас. Високият 193 сантиметра бранител пристигна в София през септември 2025 година от състава на Неман Гродно с големи очаквания и договор до лятото на 2028 година. Въпреки сериозния си физически потенциал и статута си на национал на своята страна, Пархоменко не успя трайно да се утвърди в ЦСКА 1948.