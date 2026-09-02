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ЦСКА 1948 праща под наем голям талант

ЦСКА 1948 праща под наем голям талант

2 Септември, 2026 13:01 438 1

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  • футбол-
  • под наем

Атакуващият халф ще бъде преотстъпен до края на сезона и ще опита да помогне на „скиорите“ в битката им във Втора лига

ЦСКА 1948 праща под наем голям талант - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 праща под наем един от талантивите си и млади футболисти Марто Бойчев в Рилски спортист, пише „Мач Телеграф“.

Атакуващият халф ще бъде преотстъпен до края на сезона и ще опита да помогне на „скиорите“ в битката им във Втора лига. Бойчев е на 18 години и е юноша на Левски, а след това преминава при „червените“. Там той изигра редица солидни мачове с фланелката на ЦСКА 1948 и впечатли със своята скорост и техника.

Също така стана ясно, че беларуският национал Егор Пархоменко официално приключи престоя си в Бистрица, след като договорът му бе прекратен по взаимно съгласие. 23-годишният централен защитник си тръгва по-малко от два месеца след старта на новия сезон у нас. Високият 193 сантиметра бранител пристигна в София през септември 2025 година от състава на Неман Гродно с големи очаквания и договор до лятото на 2028 година. Въпреки сериозния си физически потенциал и статута си на национал на своята страна, Пархоменко не успя трайно да се утвърди в ЦСКА 1948.


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    13:15 02.09.2026

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