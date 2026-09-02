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Няма да има загуба на средства по ПВУ, заяви социалният министър Наталия Ефремова

Няма да има загуба на средства по ПВУ, заяви социалният министър Наталия Ефремова

2 Септември, 2026 16:12 555 10

  • наталия ефремова-
  • социални услуги-
  • социално подпомагане

При последното предоговаряне имахме ангажимент да достигнем индикатор за общо 250 реновирани или устроени нови социални услуги

Няма да има загуба на средства по ПВУ, заяви социалният министър Наталия Ефремова - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма да има загуба на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред депутатите от Комисията по труда, демографската и социалната политика. По-важната новина е, че ще подсигурим много по-качествен и добър живот за хората с увреждания и за възрастните хора, обяви тя.

На 31 август приключи фактическото изпълнение на всички инвестиции по ПВУ, обяви Ефремова. Най-голямата от тях е модернизацията на услугите за дългосрочна грижа. Тази инвестиция е част от стратегическа задача за модернизация на социалните услуги, добави министърът.

При последното предоговаряне имахме ангажимент да достигнем индикатор за общо 250 реновирани или устроени нови социални услуги. Получените отчетни документи от общините са за 252 услуги, съобщи Ефремова. Тя каза, че предстои проверка на документите и верифициране на разходите.

Успяхме да ремонтираме всички домове за стари хора, които се управляват от общините, и създадохме нови социални услуги, каза също Ефремова. По думите ѝ най-важното е да бъдат съобразени индивидуалните потребности на потребителите и да се изгради съвсем различна, подобрена и достъпна среда за възрастните хора.

Заедно с тази инвестиция върви и допълнителна такава за инсталиране на фотоволтаични централи върху 500 социални услуги с държавно делегирана дейност, каза Ефремова. Те бяха инсталирани успешно и аз имах възможност да видя, че има сериозни спестявания в разходите за издръжка, отбеляза още тя. Успяхме да закупим и 250 електромобила за общините за нуждите на социалните услуги, посочи министър Ефремова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бибитковджипко

    7 0 Отговор
    Плана за възстановяване и развитие е легален начин да се краде по европейски... Възстановяване от неадекватния ЕС...

    16:20 02.09.2026

  • 2 Само да питиам

    4 0 Отговор
    А тока за бита дали ще поскъпне в пъти , както искат урсуланците за да ви преведат някое траншче ?

    16:28 02.09.2026

  • 3 Не е Достойно !

    5 0 Отговор
    Да Мачкаш Инвалидите !

    Заради Твоите Скапани !

    Администратори !

    16:30 02.09.2026

  • 4 Това

    4 0 Отговор
    не е ваша заслуга. Всичко е "помен с чужда пита". Не се ли усещате, че сте неприятни?
    Махайте се наглеци!

    Коментиран от #6

    16:33 02.09.2026

  • 5 Калоян

    4 0 Отговор
    Оха !
    В клуба на богатите.Възстановени и устойчево развити! Пак на дъното,и пак в батака.
    Нейтото ни храни,ЕС-Ът ни брани.Ура ! Ама някой ще каже,че е обратно.Не е обратно.
    Нейтото ни храни с илюзии , а ЕС-ът ни брани да не се събудим.Релността?
    Дъното и батакът...

    16:36 02.09.2026

  • 6 миме

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Това":

    и чия е тая " пита " ? на кокорестия НЕгей ли?

    16:37 02.09.2026

  • 7 А най-добрата част е

    0 0 Отговор
    Че няма как да се случа на национално ниво.
    I dont give up me and my dreams.

    17:14 02.09.2026

  • 8 Никол

    0 0 Отговор
    Леле, леле, тази пак не е с всичкия си!?

    17:37 02.09.2026

  • 9 Жеро

    0 0 Отговор
    Боже, Боже и тези се готвят да крадат, същото като гоибарите!? Боже,Боже пази България!

    17:40 02.09.2026

  • 10 Жеро

    0 0 Отговор
    Боже, Боже и тези се готвят да крадат, същото като гробарите!? Боже,Боже пази България! Пазия!

    17:41 02.09.2026

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