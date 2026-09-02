Връзката на Родриго Де Пол разтърсена от семеен скандал за десетки милиони

Половинката на аржентинския футболен национал Родриго Де Пол – Тини Штьосел, преживява един от най-тежките периоди в личния си живот, след като разкри сериозна семейна измама с финансовото ѝ състояние. 29-годишната аржентинска певица разбра след мащабен частен одит, че в продължение на цели 15 години не е имала никакво участие или контрол върху фирмите, управляващи средствата от музикалната ѝ кариера.

В основата на грандиозния скандал стои нейният собствен баща Алехандро Штьосел, който бе неин мениджър и представител от 14-годишната ѝ възраст. Разследването показва, че приходите на Тини от музика, реклами, авторски и имиджови права, както и мащабни турнета, са преминавали директно през фирмата "QVT Management". Дружеството е регистрирано в САЩ единствено на името на баща ѝ и неговия брат Франсиско, докато името на изпълнителката въобще не присъства в документите.

Медиите в Аржентина твърдят, че става дума за активи на стойност около 70 милиона долара. Показателен пример е турнето "Futttura Tour", донесло между 43 и 45 милиона долара приходи, от които звездата е получила скромните едва 300 000 долара. В допълнение баща ѝ е подписвал бъдещи договори със звукозаписни компании, от които Тини на практика няма право да получава никакви дивиденти.

Истината излязла наяве след поредица от абсурдни ситуации. Първата искра пламнала, когато кредитната карта на певицата била отхвърлена при опит да закупи чанта за 2500 долара. Тогава тя с изумление установила, че има наложен месечен лимит от 5000 долара от собственото си семейство. Именно футболистът Родриго Де Пол я посъветвал да провери обстойно финансовото си състояние.

След това баща ѝ отказал да ѝ предостави средства за покупка на имот в Маями с аргумента, че вече има къща в Буенос Айрес. Върхът на напрежението обаче настъпил, когато родителят поискал тя да подпише предбрачен договор с Де Пол за пълно разделяне на имуществото преди сватбата. Тини категорично отказала, наела външни финансови консултанти и тогава разбрала пълния мащаб на схемата.

Едва през юни изпълнителката успя да си осигури достъп до единствената банкова сметка на свое име след намесата на адвокати. Преди около три месеца Алехандро Штьосел беше официално отстранен от поста ѝ на мениджър. В момента отношенията им са напълно замразени, като певицата дори не е поканила баща си на предстоящата си сватба през декември.

Близки до Алехандро опитаха да отрекат разрива, представяйки процеса като доброволно преструктуриране на активите. Случаят вече масово се сравнява в Южна Америка с драматичната битка на Бритни Спиърс за освобождаване от финансовото попечителство на собствения ѝ баща.