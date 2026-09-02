Илин Димитров: Ще променим начина, по който България прави туризъм

„България има изключителни дадености. Работим активно, за да ги превърнем в качествен и целогодишен туристически продукт“. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров при отчитането на първите месеци от встъпването си в длъжност.
Той посочи, че наскоро публикуваната управленска програма на правителството поставя конкретни цели пред сектора и очертава необходимите реформи. „Програмата ни е амбициозна и постижима и слага край на дългия период на замитане на проблемите на туризма под килима“, подчерта министърът.
От началото на мандата Министерството на туризма работи по няколко основни направления – свързаност, изсветляване и приходи, качество и данни, кадри и образование, нов модел на реклама, достъпност и инфраструктура.
По една от ключовите теми – въздушната свързаност, вече е постигнат значителен напредък. Към момента са договорени над 100 000 седалки за летния сезон на 2027 г., като се очаква привличането на още директни полети до България. По думите на министъра това ще допринесе за връщането на германските туристи в българските курорти.
Предстои създаването на фонд за свързаност и реклама, който да обвърже рекламните усилия с реалната транспортна достъпност на страната.
Сред готвените законодателни промени са мерки за изсветляване на туристическия сектор, включително регулиране на краткосрочното настаняване и Гаранционния фонд за туроператорите.
„Целта ни е еднаква услуга – еднакви правила. Ще постигнем повече прозрачност и справяне с нелоялната конкуренция“, заяви министърът.
Предвижда се и прецизиране на начина, по който се разходва туристическият данък. Основният принцип е средствата, генерирани от туризма, да бъдат насочвани към развитието на сектора. Минимум 50% от приходите ще бъдат използвани за реклама и свързаност, а останалата част – за инфраструктура. Това ще даде по-силен глас на регионите в процеса на рекламиране на дестинациите и ще позволи средствата да бъдат насочвани към повече туристически събития.
Качеството на туристическия продукт е ключов акцент в работата на министерството. На 27 септември ще бъде създадена Асоциация на висшите училища, в които се изучава туризъм, както и Обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт. В туристическите обекти ще бъдат въведени QR кодове, чрез които ще се оценява качеството на услугата по над 100 критерия. Всеки потребител ще има достъп до информацията, а натрупаните данни ще позволят по-точно проследяване и повишаване на качеството.
През септември предстоят още значими събития за българския туризъм. Сред тях е посещението на висшето ръководство на TUI Group в България на 24-26 септември, в което се очаква да участват 150 висши мениджъри на компанията. Целта е да бъде поставено ново начало в отношенията с най-големия туроператор в Европа и да се подпише договор за реклама на глобално ниво.
Работи се и за улесняване на достъпа до страната ни. Министерството на туризма си сътрудничи с МВнР и МВР за увеличаване на капацитета на консулските служби, като специален фокус е поставен върху Турция. В процес са преговори за възможността за издаване на визи на място – т.нар. visa on arrival.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я по сериозно
„Днес мога да потвърдя, че получихме ново искане за плащане. Това искане е в размер на няколко милиарда евро, които би трябвало да покрият нуждите на противовъздушната отбрана на Украйна, включително високотехнологичните системи Patriot PAC-3“, заяви върховният комисар на ЕК преди среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте .
Според фон дер Лайен, държавите членки в момента разглеждат искането на Украйна и според нея нещата се движат в правилната посока.
Коментиран от #6
16:10 02.09.2026
2 Първо на първо
16:13 02.09.2026
3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
под чорапа е 8 евро
Коментиран от #4, #18, #20
16:14 02.09.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":Значи си с 200 пъти по-висок стандарт на живот 😀😀😀😀😀
16:18 02.09.2026
5 Бангаранга
16:23 02.09.2026
6 Тутууризъм
До коментар #1 от "Я по сериозно":Това показва, че като нищо могат да ви пратят на екскурзия на оня свят.
16:26 02.09.2026
7 Цвете
Коментиран от #14
16:31 02.09.2026
8 Некой си
Сега щели да запретнат ръкави и да работят...
Няма Управия на таз територия, НЯМА!
Господ да дойде не шест дни, шест години да работи без почивка, няма да смогне с толкова бурени (като тоя илин), избуяващи навсякъде.
16:31 02.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ха,ха
16:36 02.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кога ще промените начина,
Ще ви изхвърлим, това е най-вярното "ще"!
16:38 02.09.2026
13 И да триете
16:39 02.09.2026
14 миме
До коментар #7 от "Цвете":първо да набутат кметчето на Варна-корумпето коцев при бай Ставри
16:44 02.09.2026
15 Българин
16:47 02.09.2026
16 Бухаха
Коментиран от #19
16:49 02.09.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
Туристите са ни мизерници
16:51 02.09.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #3 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":При заплата 60 лв....8 стинки таратор си е живо дране, при бай Тошо.
Коментиран от #27
16:52 02.09.2026
19 С кренвирши и лютеница
До коментар #16 от "Бухаха":В Керамоти....
16:53 02.09.2026
20 Я пъ тоа
До коментар #3 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":При 60 лв заплата при Тошо
8 стинки таратор си е живо дране.
16:55 02.09.2026
21 Никой
16:56 02.09.2026
22 Васил
Коментиран от #24
16:57 02.09.2026
23 Вдигнете още Цените !
17:00 02.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не! Ще Ги Вкарат !
На Хотелите !
17:02 02.09.2026
26 Твоя Работа Ли Е Това ?
Да Се Оправят !
Франция и испания ?
Това ли правят ?
Ти си отговаряй !
За Държавния Бизнес !
17:06 02.09.2026
27 миме
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":сигурно и безплатната соцпанелка на баба ти дет още живееш на пенсийките на мама и тати е неизменна част от същото дране , нали?
Коментиран от #29
17:10 02.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #27 от "миме":Мойте родители са гърчиха, като чирози, 25 ГОДИНИ да изплатят соц панелката при Тошо.
17:32 02.09.2026
30 САНДОКАН
Коментиран от #32
17:33 02.09.2026
31 С кренвирши и лютеница
17:33 02.09.2026
32 Я пъ тоа
До коментар #30 от "САНДОКАН":Не е скъпо
Евраците са ти малко.....
17:34 02.09.2026
33 12345
17:40 02.09.2026