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Илин Димитров: Ще променим начина, по който България прави туризъм

Илин Димитров: Ще променим начина, по който България прави туризъм

2 Септември, 2026 16:09 643 33

  • илин димитров-
  • туризъм-
  • туроператори

Той посочи, че наскоро публикуваната управленска програма на правителството поставя конкретни цели пред сектора и очертава необходимите реформи

Илин Димитров: Ще променим начина, по който България прави туризъм - 1
Снимка: МТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„България има изключителни дадености. Работим активно, за да ги превърнем в качествен и целогодишен туристически продукт“. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров при отчитането на първите месеци от встъпването си в длъжност.

Той посочи, че наскоро публикуваната управленска програма на правителството поставя конкретни цели пред сектора и очертава необходимите реформи. „Програмата ни е амбициозна и постижима и слага край на дългия период на замитане на проблемите на туризма под килима“, подчерта министърът.

От началото на мандата Министерството на туризма работи по няколко основни направления – свързаност, изсветляване и приходи, качество и данни, кадри и образование, нов модел на реклама, достъпност и инфраструктура.

По една от ключовите теми – въздушната свързаност, вече е постигнат значителен напредък. Към момента са договорени над 100 000 седалки за летния сезон на 2027 г., като се очаква привличането на още директни полети до България. По думите на министъра това ще допринесе за връщането на германските туристи в българските курорти.

Предстои създаването на фонд за свързаност и реклама, който да обвърже рекламните усилия с реалната транспортна достъпност на страната.

Сред готвените законодателни промени са мерки за изсветляване на туристическия сектор, включително регулиране на краткосрочното настаняване и Гаранционния фонд за туроператорите.

„Целта ни е еднаква услуга – еднакви правила. Ще постигнем повече прозрачност и справяне с нелоялната конкуренция“, заяви министърът.

Предвижда се и прецизиране на начина, по който се разходва туристическият данък. Основният принцип е средствата, генерирани от туризма, да бъдат насочвани към развитието на сектора. Минимум 50% от приходите ще бъдат използвани за реклама и свързаност, а останалата част – за инфраструктура. Това ще даде по-силен глас на регионите в процеса на рекламиране на дестинациите и ще позволи средствата да бъдат насочвани към повече туристически събития.

Качеството на туристическия продукт е ключов акцент в работата на министерството. На 27 септември ще бъде създадена Асоциация на висшите училища, в които се изучава туризъм, както и Обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт. В туристическите обекти ще бъдат въведени QR кодове, чрез които ще се оценява качеството на услугата по над 100 критерия. Всеки потребител ще има достъп до информацията, а натрупаните данни ще позволят по-точно проследяване и повишаване на качеството.

През септември предстоят още значими събития за българския туризъм. Сред тях е посещението на висшето ръководство на TUI Group в България на 24-26 септември, в което се очаква да участват 150 висши мениджъри на компанията. Целта е да бъде поставено ново начало в отношенията с най-големия туроператор в Европа и да се подпише договор за реклама на глобално ниво.

Работи се и за улесняване на достъпа до страната ни. Министерството на туризма си сътрудничи с МВнР и МВР за увеличаване на капацитета на консулските служби, като специален фокус е поставен върху Турция. В процес са преговори за възможността за издаване на визи на място – т.нар. visa on arrival.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я по сериозно

    6 1 Отговор
    Глейте кФо стая.

    „Днес мога да потвърдя, че получихме ново искане за плащане. Това искане е в размер на няколко милиарда евро, които би трябвало да покрият нуждите на противовъздушната отбрана на Украйна, включително високотехнологичните системи Patriot PAC-3“, заяви върховният комисар на ЕК преди среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте .

    Според фон дер Лайен, държавите членки в момента разглеждат искането на Украйна и според нея нещата се движат в правилната посока.

    Коментиран от #6

    16:10 02.09.2026

  • 2 Първо на първо

    10 0 Отговор
    и единствено трябва да се промени манталитета на "българина" , което не знам как ще стане.

    16:13 02.09.2026

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    10 2 Отговор
    под бай тошо тараторо бе 8 ст
    под чорапа е 8 евро

    Коментиран от #4, #18, #20

    16:14 02.09.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    Значи си с 200 пъти по-висок стандарт на живот 😀😀😀😀😀

    16:18 02.09.2026

  • 5 Бангаранга

    11 1 Отговор
    Концепцията с евтин алкохол на ол инклузив и достъпни наркотици по курортите вече не работи ли?

    16:23 02.09.2026

  • 6 Тутууризъм

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Я по сериозно":

    Това показва, че като нищо могат да ви пратят на екскурзия на оня свят.

    16:26 02.09.2026

  • 7 Цвете

    4 2 Отговор
    КАКТО ДО ВАРНА ТАКА И ДО БУРГАС ТРЯБВА ДА ИМА ПОЛЕТИ ОТ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕСТИНАЦИИ.ЗАЩО ИМА ОГРАНИЧЕНИЯ ВИНАГИ ПОЛЕТИ ДО БУРГАС? КМЕТА ТРЯБВА ДА КОРЕГИРА ОБЕЗАТЕЛНО. НЕ САМО ПРЕЗ ЛЯТОТО, А ЦЕЛОГОДИШНО. ✈️✈️👏✈️👏

    Коментиран от #14

    16:31 02.09.2026

  • 8 Некой си

    8 0 Отговор
    25 години те тоя лично, заедно с една клика престъпници, работи за ос...нето, бетонирането и съсипването на качестения продукт, създаден преди 1989 година със съдействието на архитектурни бюра от Австрия, Франция и Германия (Албена, Златните, Слънчака, Пампорово, Елените, Русалка).
    Сега щели да запретнат ръкави и да работят...
    Няма Управия на таз територия, НЯМА!
    Господ да дойде не шест дни, шест години да работи без почивка, няма да смогне с толкова бурени (като тоя илин), избуяващи навсякъде.

    16:31 02.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ха,ха

    4 0 Отговор
    Са първо последния софиянец требва да вземе Мишлен па после😂😂

    16:36 02.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кога ще промените начина,

    7 1 Отговор
    защото сте пътници. Курниците само ви цитират глупостите, всичкото ви е "ще".
    Ще ви изхвърлим, това е най-вярното "ще"!

    16:38 02.09.2026

  • 13 И да триете

    7 1 Отговор
    истината е тази- бетон и л.... на.

    16:39 02.09.2026

  • 14 миме

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    първо да набутат кметчето на Варна-корумпето коцев при бай Ставри

    16:44 02.09.2026

  • 15 Българин

    2 3 Отговор
    20% от заплатите на работищите трябва да се дават във ваучери за заведенията на Ричард Алегбегов. Така ще се стимулира туризма в България и ще се повиши нивото!

    16:47 02.09.2026

  • 16 Бухаха

    5 1 Отговор
    Каквото и да правите догодина пак в Гърция, а алчните бурсуци в бетонната грозотия да го....

    Коментиран от #19

    16:49 02.09.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор
    Туризма ни е супер
    Туристите са ни мизерници

    16:51 02.09.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    При заплата 60 лв....8 стинки таратор си е живо дране, при бай Тошо.

    Коментиран от #27

    16:52 02.09.2026

  • 19 С кренвирши и лютеница

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бухаха":

    В Керамоти....

    16:53 02.09.2026

  • 20 Я пъ тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    При 60 лв заплата при Тошо
    8 стинки таратор си е живо дране.

    16:55 02.09.2026

  • 21 Никой

    4 0 Отговор
    В момента имаме какистокрация в пробитата ни държава .

    16:56 02.09.2026

  • 22 Васил

    8 1 Отговор
    Как ще го промените като вдигнете таратора на 20 евро и отходните тръби ако са били от лявата част на плажа ще ги сложите в дясната част.

    Коментиран от #24

    16:57 02.09.2026

  • 23 Вдигнете още Цените !

    2 0 Отговор
    И постройте още Хотели Там !

    17:00 02.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не! Ще Ги Вкарат !

    2 0 Отговор
    В Питейната Вода !

    На Хотелите !

    17:02 02.09.2026

  • 26 Твоя Работа Ли Е Това ?

    2 0 Отговор
    Това Си хЕ Частен Бизнес !

    Да Се Оправят !

    Франция и испания ?

    Това ли правят ?

    Ти си отговаряй !

    За Държавния Бизнес !

    17:06 02.09.2026

  • 27 миме

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    сигурно и безплатната соцпанелка на баба ти дет още живееш на пенсийките на мама и тати е неизменна част от същото дране , нали?

    Коментиран от #29

    17:10 02.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "миме":

    Мойте родители са гърчиха, като чирози, 25 ГОДИНИ да изплатят соц панелката при Тошо.

    17:32 02.09.2026

  • 30 САНДОКАН

    0 0 Отговор
    Вдигнете още цените

    Коментиран от #32

    17:33 02.09.2026

  • 31 С кренвирши и лютеница

    0 0 Отговор
    По селските дестинации на Халкидики.....

    17:33 02.09.2026

  • 32 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "САНДОКАН":

    Не е скъпо
    Евраците са ти малко.....

    17:34 02.09.2026

  • 33 12345

    0 1 Отговор
    Незнам какво ще промените но аз от 7 години ходя на ски в Италия. Плащам 20 % по малко за поне 2-3 пъти по добра услуга. Това ме беше последното лято на нашето море. В момента съм в Гърция. Цените като на Равда, но условията са далеч по добри. Сори!

    17:40 02.09.2026

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