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Гаел Монфис написа история на US Open в последния си танц

Гаел Монфис написа история на US Open в последния си танц

2 Септември, 2026 15:39 428 0

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Френската звезда отпразнува 40-ия си рожден ден с рекордна победа и бурни овации в Ню Йорк

Гаел Монфис написа история на US Open в последния си танц - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На сцената на легендарния тенис корт "Луис Армстронг" в Ню Йорк, Гаел Монфис превърна първия кръг на US Open 2026 в истински празник на тениса и личния си юбилей. Френският ветеран, който обяви, че това ще бъде последното му участие в турнир от Големия шлем, демонстрира класа и характер, като обърна мача срещу парагваеца Адолфо Даниел Вайехо с 2-6, 6-1, 6-2, 6-0.

Навръх 40-ия си рожден ден, Монфис не само зарадва себе си и феновете, но и записа името си със златни букви в аналите на US Open. С тази победа той стана най-възрастният тенисист, който печели двубой в основната схема на турнира от 1992 година насам – подвиг, постигнат последно от легендарния Джими Конърс, също на 40-ия си рожден ден.

Началото на срещата не предвещаваше лесен успех – Монфис загуби първия сет с 2-6, но след това показа защо е сред най-обичаните и атрактивни играчи на тура. С вихрени разигравания, впечатляващи удари и типичната си енергия, французинът не остави шанс на съперника си в следващите три сета, като в последния дори не допусна да загуби гейм.

Публиката в Ню Йорк бе на крака заради шоуто, което Монфис поднесе – особено след зрелищния форхенд с отскок, който взриви трибуните в четвъртия сет. След последната точка, хиляди фенове се обединиха в спонтанно изпълнение на "Happy Birthday", превръщайки момента в незабравим празник за френския ас.


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