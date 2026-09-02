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Ханзи Флик настоя за привличането в Барселона на 16-годишен талант от Германия

Ханзи Флик настоя за привличането в Барселона на 16-годишен талант от Германия

2 Септември, 2026 14:29 569 0

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Първоначално той ще се присъедини към юношеския тим на испанския колос

Ханзи Флик настоя за привличането в Барселона на 16-годишен талант от Германия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона официално обяви трансфера на 16-годишния германски централен защитник Микаел База от Хамбургер ШФ. Младият бранител обвърза бъдещето си с каталунците, подписвайки договор до 2029 година. Първоначално той ще се присъедини към юношеския тим на испанския колос.

Сделката бе потвърдена от клуба с официално съобщение, а на церемонията по подписването присъства и директорът на детско-юношеската школа на Барселона Хосе Алексанко.

Привличането на База идва в отговор на търсенето от страна на клуба на млад и перспективен ляв централен защитник. Въпреки крехката си възраст, той привлече вниманието на редица европейски грандове с физическите си и технически качества.

Ключова роля за трансфера е изиграл старши треньорът на първия отбор Ханзи Флик. Наставникът на Барселона познава отлично качествата на тийнейджъра от периода си начело на националния отбор на Германия и работата си със структурата за млади таланти в страната. Флик лично се е намесил, когато Ювентус е опитал да привлече таланта, и е подтикнал ръководството на каталунците да ускори преговорите.


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