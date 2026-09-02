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Американците масово карат с превишена скорост. Каква е причината?

Американците масово карат с превишена скорост. Каква е причината?

2 Септември, 2026 16:30 931 12

  • превишена скорост-
  • американци

Мащабно изследване на Американската автомобилна асоциация разкрива парадоксалното поведение зад волана и възприятието за безопасност

Американците масово карат с превишена скорост. Каква е причината? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Шофирането със скорост над официално позволената отдавна не се възприема като деструктивно нарушение от по-голямата част от водачите в САЩ, а по-скоро като узаконен ежедневен навик. Доклад от близо двеста страници, изготвен от Фондацията за безопасност на движението към Американската автомобилна асоциация (AAA), показва тревожна тенденция: превишаването на ограниченията вече е трайно интегрирано в социалните норми зад волана. Статистиката сочи, че внушителните 79% от анкетираните шофьори признават, че нарушават правилата за скорост. Разпределени по категории, 34% вършат това рядкo, 30% — понякога, а 15% определят своето превишаване като системна практика. Едва един от всеки петима водачи заявява, че стриктно спазва заложените лимити.

Основната причина за тази динамика се крие в субективното изместване на понятието за риск. Според данните от проучването повечето участници в движението въобще не считат умерената превишена скорост за реално провинение. Моментът, в който шофьорите започват да отчитат фактическо нарушение, започва чак след преминаване на прага от 16 км/ч над поставената табела. На градските магистрали с ограничение от 113 км/ч (70 мили/ч) реалното възприятие за превишение се активира чак при достигане на 126 км/ч. Нещо повече — усещането за физическа опасност се появява при значително по-високи стойности: над 71 км/ч в жилищните зони, над 137 км/ч по градските скоростни пътища и чак при 142 км/ч по извънградските трасета.

Мотивите, които тласкат американците към по-бързо придвижване, разкриват както прагматични, така и психографски фактори. Най-често изтъкваната причина е стремежът за изпреварване на по-бавните участници в движението (31%), последвана от желанието за по-бързо достигане до крайната точка (25%) и избягването на задръствания (21%). За 19% от респондентите това е просто стандартният им начин на управление. В същото време основните спирачки пред прекаленото натискане на педала са страхът от финансови санкции и глоби (79%), стремежът към минимизиране на риска от инциденти (72%) и лошите метеорологични условия (60%).

По отношение на мерките за контрол шофьорите показват ясно изразени предпочитания. Цели 87% подкрепят засиленото полицейско присъствие и патрулиране в рисковите отсечки, а 71% одобряват внедряването на автоматизирани камери за контрол. Инфраструктурните решения обаче срещат значително по-слабо одобрение — изкуствените неравности („лежащи полицаи“) са подкрепяни от едва 43%, шумящите ленти от 40%, а кръговите кръстовища от 39% от анкетираните.

Понастоящем отношението към интелигентните асистенти в автомобилите остава резервирано. Пасивните предупредителни сигнали на арматурното табло се възприемат добре, но системите за автоматично ограничаване на скоростта без опция за ръчно изключване срещат сериозен отпор. Анализаторите от AAA подчертават, че масовото нормализиране на превишената скорост е сериозен риск за пътната безопасност, тъй като според прогнозите този фактор продължава да бъде основна причина за близо 30% от фаталните инциденти по пътищата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    2 3 Отговор
    ЛОШО.НО ДО ПУСКАМ, ЧЕ МАГИСТРАЛИТЕ СА ИМ КАЧЕСТВЕНИ ,НАЛИ? ЗА ДА НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ СЪС ВИСОКАТА СКОРОСТ ВЪВ ФРАНЦИЯ ТАВАНА НА МАГИСТРАЛАТА Е 130 КМ.КОЙТО ПРЕВИШИ ГЛОБИТЕ СА БАЯ СОЛЕНИ.ТАКА СЕ ПОЛУЧАВА, КОЙТО НЕ СПАЗВА ПРАВИЛАТА И СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ Е САМ НА ШОСЕТО.🤔🚔🤫

    16:38 02.09.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Движещият се превишение от 10 км/ч на магистрала едва ли е по-опасен от движещ се с 80 км/ч❗

    16:43 02.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Дори в градски условия шофиращият с +10 не е по-опасен от завиващ през двойна непрекъсната или изпреварващ пред пешеходна пътека❗

    16:46 02.09.2026

  • 4 Все едно да питаш

    0 0 Отговор
    Ромските био-дронове масово карат с превишена скорост. Каква е причината?

    16:48 02.09.2026

  • 5 българина

    6 0 Отговор
    причината е като всеки друг случай, в който се нарушава нешо! КАТО се пишат закони и правила без да се питат хората, а се решава от чиновник, правилата се нарушават МАСОВО! Пример, в парковете се правят пешеходни алеи, които никога не са по пътя на хората, защото при провктирането никой не се интервсуваш, че ще се ползват от хора, не от лястовици..

    16:49 02.09.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Може би всеки добросъвестен водач е попадал в ситуация когато в трилентов участък се движи в посоката с една лента и е изпреварен през лентата за насрещно изпреварващи ❗
    Аз поне не съм чул да има глобен за такова опасно нарушение водач❗

    16:50 02.09.2026

  • 7 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    2 0 Отговор
    При шест лентови магистрали как да карат в САЩ

    Коментиран от #11

    16:59 02.09.2026

  • 8 Съвременната реалност

    2 0 Отговор
    В света е, че всички управляващи се стремят с всякакви средства да побъркат напълно хората, уж в името на тяхното добро. Обаче скоро ще ядат дървото, навсякъде!

    17:06 02.09.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Пътната мрежа в САЩ е една от най-големите в света и включва над 250 000 километра бързи и удобни магистрали.

    Междущатски магистрали (Interstate Highway System): Най-бързата и модерна система от скоростни пътища с пет, шест ленти в една посока и без кръстовища на едно ниво.

    Национална магистрална система на Съединените щати (U.S. Routes): По-стара мрежа от важни държавни пътища, обозначени с табели с черен шрифт на бял щит.

    Върху тях спокойно могат да кацат БОИНГИ...самолети де

    17:06 02.09.2026

  • 10 Продължавайте с ограниченията

    1 1 Отговор
    Глобите и санкциите и ще се радвате на готин резултат, хората ще ви отсвирят напълно! Аз отдавна съм го направил.

    17:08 02.09.2026

  • 11 имат

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    си магистралите Highway(кой колко може), ама и там повече от 200mph(300кмч) не дават !

    Коментиран от #12

    17:12 02.09.2026

  • 12 Така требе

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "имат":

    Малко ли е да караш по магистрали в САЩ с 300 км/ч.
    И там има ограничения.
    Нарушители колкото искаш.

    17:28 02.09.2026