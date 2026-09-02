Американците масово карат с превишена скорост. Каква е причината?

Шофирането със скорост над официално позволената отдавна не се възприема като деструктивно нарушение от по-голямата част от водачите в САЩ, а по-скоро като узаконен ежедневен навик. Доклад от близо двеста страници, изготвен от Фондацията за безопасност на движението към Американската автомобилна асоциация (AAA), показва тревожна тенденция: превишаването на ограниченията вече е трайно интегрирано в социалните норми зад волана. Статистиката сочи, че внушителните 79% от анкетираните шофьори признават, че нарушават правилата за скорост. Разпределени по категории, 34% вършат това рядкo, 30% — понякога, а 15% определят своето превишаване като системна практика. Едва един от всеки петима водачи заявява, че стриктно спазва заложените лимити.

Основната причина за тази динамика се крие в субективното изместване на понятието за риск. Според данните от проучването повечето участници в движението въобще не считат умерената превишена скорост за реално провинение. Моментът, в който шофьорите започват да отчитат фактическо нарушение, започва чак след преминаване на прага от 16 км/ч над поставената табела. На градските магистрали с ограничение от 113 км/ч (70 мили/ч) реалното възприятие за превишение се активира чак при достигане на 126 км/ч. Нещо повече — усещането за физическа опасност се появява при значително по-високи стойности: над 71 км/ч в жилищните зони, над 137 км/ч по градските скоростни пътища и чак при 142 км/ч по извънградските трасета.

Мотивите, които тласкат американците към по-бързо придвижване, разкриват както прагматични, така и психографски фактори. Най-често изтъкваната причина е стремежът за изпреварване на по-бавните участници в движението (31%), последвана от желанието за по-бързо достигане до крайната точка (25%) и избягването на задръствания (21%). За 19% от респондентите това е просто стандартният им начин на управление. В същото време основните спирачки пред прекаленото натискане на педала са страхът от финансови санкции и глоби (79%), стремежът към минимизиране на риска от инциденти (72%) и лошите метеорологични условия (60%).

По отношение на мерките за контрол шофьорите показват ясно изразени предпочитания. Цели 87% подкрепят засиленото полицейско присъствие и патрулиране в рисковите отсечки, а 71% одобряват внедряването на автоматизирани камери за контрол. Инфраструктурните решения обаче срещат значително по-слабо одобрение — изкуствените неравности („лежащи полицаи“) са подкрепяни от едва 43%, шумящите ленти от 40%, а кръговите кръстовища от 39% от анкетираните.

Понастоящем отношението към интелигентните асистенти в автомобилите остава резервирано. Пасивните предупредителни сигнали на арматурното табло се възприемат добре, но системите за автоматично ограничаване на скоростта без опция за ръчно изключване срещат сериозен отпор. Анализаторите от AAA подчертават, че масовото нормализиране на превишената скорост е сериозен риск за пътната безопасност, тъй като според прогнозите този фактор продължава да бъде основна причина за близо 30% от фаталните инциденти по пътищата.