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Синът на Гунди критикува остро новия спонсор на Левски

Синът на Гунди критикува остро новия спонсор на Левски

2 Септември, 2026 11:45 1 233 8

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  • футбол-
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  • гунди-
  • левски-
  • спонсор

На брифинга беше споделено, че има вероятност стадионът в "Сухата река" да смени името си

Синът на Гунди критикува остро новия спонсор на Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Синът на легендарния Георги Аспарухов - Андрей, излезе с публикация в социалните мрежи след вчерашната пресконференция, на която беше представен новият генерален спонсор на Левски. На брифинга беше споделено, че има вероятност стадионът в "Сухата река" да смени името си.

"Когато представител на фирма, ставаща генерален спонсор на Левски каже на първата си пресконференция: “Г-н Бостанджиев иска да се направи нов стадион, а след това бихме преговаряли с удоволствие за името му“, значи не знае, какво е Левски и къде е попаднал. Жалко", написа Андрей Аспарухов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Павка

    6 5 Отговор
    А одобряваше ли турците от Щрабаг и ДПС ?

    Коментиран от #4

    11:54 02.09.2026

  • 2 МАЙ АНДРЕЙ НЕ РАЗБИРА КЪДЕ Е ПОПАДНАЛ

    11 2 Отговор
    Левски е една фалирала фирма и който дава парите той определя и името и правирлата.

    11:57 02.09.2026

  • 3 Чип и Дейл

    2 1 Отговор
    Гавра с легендата!Не пипайте името!

    Коментиран от #5

    12:03 02.09.2026

  • 4 Бате Георги

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Павка":

    Какви турци в Щрабаг бе, шушляк.

    12:03 02.09.2026

  • 5 Бай Той

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Чип и Дейл":

    Не се правете на ощипани, стадиона се казваше"Виваком арена- Георги Аспарухов". И,о чудо небето не падна.

    12:09 02.09.2026

  • 6 Някой

    4 0 Отговор
    Не одобрявам стадиони и спортни зали да се прекръстват на имената на фирми спонсори. Не одобрявям и да се кръщава на футболисти, политици, футболни президенти, треньори ..., според мен стадиона трябва да се казва Герена.

    Не одобрявам идологизирането и митологизиратето на хора, пък било то и заслужено. Не одобрявам стадиона да се казва Георги Аспарухов, нито да се казва Наско Сираков, нито Мило Борисов, нито Бостанджиев, нито Бойко Борисов, Румен Радев ...
    Не одобрявав и това, че нацвъкаха навсякъде паметнизи и едва ли на всеки.

    Погледнете ни пътищата и магистралите пълни са с паметници/възпоменателни плочи/ на загинали. Всеки си слага паметници на обществени места, както и където си иска. Държавата нищо не прави, а е задължена да заличава незаконното строителство, което включна и паметниците.

    12:12 02.09.2026

  • 7 БОСТАНДЖИ Е СЛУЖИТ.НА ШИШИ

    4 0 Отговор
    И е менте !!!

    12:14 02.09.2026

  • 8 койдазнай

    0 0 Отговор
    Бостана е на мястото на Шиши. Той има директна връзка с Москва и още дори не са го шамарили. Не случайно директно влезе там, където дибелия само мечтаеше да бъде - в доставкиет за Лукойл!

    12:23 02.09.2026

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