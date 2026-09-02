Синът на Гунди критикува остро новия спонсор на Левски

Синът на легендарния Георги Аспарухов - Андрей, излезе с публикация в социалните мрежи след вчерашната пресконференция, на която беше представен новият генерален спонсор на Левски. На брифинга беше споделено, че има вероятност стадионът в "Сухата река" да смени името си.
"Когато представител на фирма, ставаща генерален спонсор на Левски каже на първата си пресконференция: “Г-н Бостанджиев иска да се направи нов стадион, а след това бихме преговаряли с удоволствие за името му“, значи не знае, какво е Левски и къде е попаднал. Жалко", написа Андрей Аспарухов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Павка
Коментиран от #4
11:54 02.09.2026
2 МАЙ АНДРЕЙ НЕ РАЗБИРА КЪДЕ Е ПОПАДНАЛ
11:57 02.09.2026
3 Чип и Дейл
Коментиран от #5
12:03 02.09.2026
4 Бате Георги
До коментар #1 от "Павка":Какви турци в Щрабаг бе, шушляк.
12:03 02.09.2026
5 Бай Той
До коментар #3 от "Чип и Дейл":Не се правете на ощипани, стадиона се казваше"Виваком арена- Георги Аспарухов". И,о чудо небето не падна.
12:09 02.09.2026
6 Някой
Не одобрявам идологизирането и митологизиратето на хора, пък било то и заслужено. Не одобрявам стадиона да се казва Георги Аспарухов, нито да се казва Наско Сираков, нито Мило Борисов, нито Бостанджиев, нито Бойко Борисов, Румен Радев ...
Не одобрявав и това, че нацвъкаха навсякъде паметнизи и едва ли на всеки.
Погледнете ни пътищата и магистралите пълни са с паметници/възпоменателни плочи/ на загинали. Всеки си слага паметници на обществени места, както и където си иска. Държавата нищо не прави, а е задължена да заличава незаконното строителство, което включна и паметниците.
12:12 02.09.2026
7 БОСТАНДЖИ Е СЛУЖИТ.НА ШИШИ
12:14 02.09.2026
8 койдазнай
12:23 02.09.2026