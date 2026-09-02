Турският топ рефер Джунеит Чакър поема кормилото на руското съдийство

Един от най-уважаваните съдии в световния футбол, Джунеит Чакър, официално се присъединява към ръководството на Руския футболен съюз. Турският специалист, чиято кариера е белязана от множество престижни международни мачове, ще заеме ключова позиция, отговаряща за цялостното развитие и модернизация на съдийството в страната.

Чакър, който подписа дългосрочен контракт, ще бъде движещата сила зад мащабна реформа в руската съдийска система. През първата година, определена като преходен период, той ще се фокусира върху обучение, преструктуриране и въвеждане на иновативни методи за подготовка на арбитрите – от елитните съдии до най-младите таланти в академиите.

В свое изявление за официалния сайт на Руския футболен съюз, Чакър разкри, че решението да приеме предизвикателството е взето по време на Световното първенство. „За мен е от изключителна важност да работим заедно, с единна визия и цел. Още щом получих предложението, усетих, че това е правилната стъпка“, сподели той. Турският експерт подчерта, че ще приложи ценния си опит, натрупан в Грузия, където успешно създаде академия за съдии и изведе местни арбитри до най-високите европейски сцени, включително Шампионската лига. „Грузинската федерация ми даде възможност да обиколя страната, да открия и развия млади съдии, които днес ръководят международни срещи“, допълни Чакър.

Чакър е категоричен, че целта му не е просто да реши текущи проблеми, а да изгради стабилна и устойчива система за години напред. „Русия винаги е разполагала с отлични съдии. Нашата задача е да създадем основи, които ще гарантират успех и в бъдеще. Не търсим бързи решения, а трайно развитие“, заяви новият ръководител на съдийството.