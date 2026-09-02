Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Турският топ рефер Джунеит Чакър поема кормилото на руското съдийство

Турският топ рефер Джунеит Чакър поема кормилото на руското съдийство

2 Септември, 2026 17:20 309 2

  • джунеит чакър-
  • руски футболен съюз-
  • съдийство-
  • футбол-
  • реформи-
  • обучение-
  • развитие-
  • грузия-
  • шампионска лига-
  • спортни новини

Опитният арбитър ще реформира системата и ще гради нови стандарти в Русия

Турският топ рефер Джунеит Чакър поема кормилото на руското съдийство - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-уважаваните съдии в световния футбол, Джунеит Чакър, официално се присъединява към ръководството на Руския футболен съюз. Турският специалист, чиято кариера е белязана от множество престижни международни мачове, ще заеме ключова позиция, отговаряща за цялостното развитие и модернизация на съдийството в страната.

Чакър, който подписа дългосрочен контракт, ще бъде движещата сила зад мащабна реформа в руската съдийска система. През първата година, определена като преходен период, той ще се фокусира върху обучение, преструктуриране и въвеждане на иновативни методи за подготовка на арбитрите – от елитните съдии до най-младите таланти в академиите.

В свое изявление за официалния сайт на Руския футболен съюз, Чакър разкри, че решението да приеме предизвикателството е взето по време на Световното първенство. „За мен е от изключителна важност да работим заедно, с единна визия и цел. Още щом получих предложението, усетих, че това е правилната стъпка“, сподели той. Турският експерт подчерта, че ще приложи ценния си опит, натрупан в Грузия, където успешно създаде академия за съдии и изведе местни арбитри до най-високите европейски сцени, включително Шампионската лига. „Грузинската федерация ми даде възможност да обиколя страната, да открия и развия млади съдии, които днес ръководят международни срещи“, допълни Чакър.

Чакър е категоричен, че целта му не е просто да реши текущи проблеми, а да изгради стабилна и устойчива система за години напред. „Русия винаги е разполагала с отлични съдии. Нашата задача е да създадем основи, които ще гарантират успех и в бъдеще. Не търсим бързи решения, а трайно развитие“, заяви новият ръководител на съдийството.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганчо

    0 0 Отговор
    Само Ганев не подлежи на дресировка...

    17:38 02.09.2026

  • 2 Никой

    0 0 Отговор
    Да им пратят и Гонзо и футбола и съдийството на Азиатското световно .

    17:43 02.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове