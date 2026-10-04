Ремонтът на Шипка: 380 каменни блока ще бъдат подменени

Ремонтът на Паметника на свободата на връх Шипка предвижда преглед и евентуална подмяна на около 380 облицовъчни каменни блока. Срокът за приключване на дейностите е началото на септември 2029 г. Това обясни пред bTV директорът на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов.
Ремонтните дейности предизвикаха протести през седмицата заради премахването на каменни плочи от стълбите и площадката. Беше блокирана и строителна техника.
Паметникът е от доломит, а не от гранит
По думите на Ангелов последният ремонт в такъв мащаб е извършен през 1981-1982 г. Проверката на състоянието на паметника е поискана през 2015 г. Тогава е установено, че сградата не е отразена в кадастралната карта и няма акт за държавна собственост.
В началото на 2018 г. Паметникът на свободата получава акт за публична държавна собственост. Между 2018 и 2022 г. са изработени технически паспорт, предварително проучване и задание за проектиране. Проектът за консервация и реставрация е разработен на две фази и е съгласуван с министъра на културата.
През 2020 г. са се откъртили три масивни каменни блока, което е наложило промяна в плана за действие. Обследването е показало, че конструкцията е здрава и няма отклонение по вертикалната ѝ ос. Основният проблем е облицовката.„Той не е изграден от гранит, както чувам, че се говори, а от местен камък – доломит“, каза Чавдар Ангелов.
Според директора доломитът пропуска вода. При замръзване през зимата влагата постепенно отслабва здравината на камъка. Допълнителен проблем са компрометираните фугиращи смеси, през които прониква влага.
Какво ще се случи със северното стълбище
Паметникът ще бъде изцяло префугиран. Около 380-те каменни блока ще бъдат прегледани повторно, като за всеки ще се решава дали да бъде заменен, укрепен или оставен на място.
Северното стълбище се демонтира, за да бъде освободена основата на северната стена и тя да бъде обработена. Стълбището е изградено върху каменно-земен насип, който се свлича с годините. Проектът предвижда изграждане на стоманобетонен фундамент, върху който да бъдат върнати оригиналните облицовъчни части.
Ангелов уточни, че оригиналните елементи са номерирани и подредени западно и южно от паметника в границите на строителната площадка. Извозваният с камион материал е каменно-земният насип под стълбището, а не оригиналната облицовка.
Източници: bTV Новините
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #9
09:32 04.10.2026
2 сюлейман паша
09:33 04.10.2026
3 оня с коня
всичко е за подмяна, всички руски паметници да се съборят русия е заплаха
Коментиран от #11, #15
09:34 04.10.2026
4 Последния Софиянец
09:38 04.10.2026
5 Чума
Коментиран от #8, #22
09:40 04.10.2026
6 Последния Софиянец
09:41 04.10.2026
7 Тая Държава Се Разпадна !
Ще и Се Опъва !
09:41 04.10.2026
8 И Кат Го Прибра !
До коментар #5 от "Чума":Какво ?
Стана ?
09:42 04.10.2026
9 Тъй ли
До коментар #1 от "оня с коня":Тичай да мъкнеш киреч, Реза!
09:44 04.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Такъв ремонт
Коментиран от #19
09:47 04.10.2026
13 оня с коня
Коментиран от #20
09:49 04.10.2026
14 Поробителят откъртва победата
09:53 04.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Стенли
09:55 04.10.2026
17 Хитроизолация
10:04 04.10.2026
18 упорито
До коментар #15 от "Баце,":легитимираш бою за русофил, добре ти плаща явно......
10:09 04.10.2026
19 Доротея
До коментар #12 от "Такъв ремонт":Мавзолея за Г. Димитров бе построен за 2 дни! Съчетание на комунистическа диктатура с рабтници от цар Борисово време - перфектен резултат! Едва го взривиха при 4 опита. Ако бе запазен, там щяхте да полагате бългаските царе, а не да се чудите като вчера в стари черкви пред рухване.
10:16 04.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 гранитът
10:20 04.10.2026
22 Баце,
До коментар #5 от "Чума":Ми дай си панелката на руснаците тогава бе. И тя е по руски проект. Спри да си зареждаш и китайския телефон, щото Русия да си вземе и всички АЕЦ и ТЕЦ. Тръгни пеша щото бензина е от руски нефт преработен в руска рафинерия. Ама направо през трънаците тръгни пеша, че пътищата са от руски асфалт. Спри и да ядеш, че полетата са торени с тор произведен от руски газ в руски торов завод, пък руснаците и него да си го вземат. И вода не пий, язовира е проектиран и строен от руски инженери. За къпане няма да отварям дума, явно се водиш по акъла на мЪрсулка.
И хоп, готово. Няма да имаш нищо от Русия и ще си щастлив.
Абе я направо пиши прошение до Ердоган да идва и да закрива тоя руски проект България.
Коментиран от #24
10:20 04.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 виж
До коментар #22 от "Баце,":ком.18 !
10:26 04.10.2026