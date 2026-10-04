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Ремонтът на Шипка: 380 каменни блока ще бъдат подменени

Ремонтът на Шипка: 380 каменни блока ще бъдат подменени

4 Октомври, 2026 09:29 759 24

  • паметникът на свободата-
  • шипка-
  • ремонт-
  • реставрация-
  • доломит

Паметникът е изграден от местен доломит, а не от гранит, обясни директорът на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов.

Ремонтът на Шипка: 380 каменни блока ще бъдат подменени - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ремонтът на Паметника на свободата на връх Шипка предвижда преглед и евентуална подмяна на около 380 облицовъчни каменни блока. Срокът за приключване на дейностите е началото на септември 2029 г. Това обясни пред bTV директорът на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов.

Ремонтните дейности предизвикаха протести през седмицата заради премахването на каменни плочи от стълбите и площадката. Беше блокирана и строителна техника.

Паметникът е от доломит, а не от гранит

По думите на Ангелов последният ремонт в такъв мащаб е извършен през 1981-1982 г. Проверката на състоянието на паметника е поискана през 2015 г. Тогава е установено, че сградата не е отразена в кадастралната карта и няма акт за държавна собственост.

В началото на 2018 г. Паметникът на свободата получава акт за публична държавна собственост. Между 2018 и 2022 г. са изработени технически паспорт, предварително проучване и задание за проектиране. Проектът за консервация и реставрация е разработен на две фази и е съгласуван с министъра на културата.

През 2020 г. са се откъртили три масивни каменни блока, което е наложило промяна в плана за действие. Обследването е показало, че конструкцията е здрава и няма отклонение по вертикалната ѝ ос. Основният проблем е облицовката.

„Той не е изграден от гранит, както чувам, че се говори, а от местен камък – доломит“, каза Чавдар Ангелов.

Според директора доломитът пропуска вода. При замръзване през зимата влагата постепенно отслабва здравината на камъка. Допълнителен проблем са компрометираните фугиращи смеси, през които прониква влага.

Какво ще се случи със северното стълбище

Паметникът ще бъде изцяло префугиран. Около 380-те каменни блока ще бъдат прегледани повторно, като за всеки ще се решава дали да бъде заменен, укрепен или оставен на място.

Северното стълбище се демонтира, за да бъде освободена основата на северната стена и тя да бъде обработена. Стълбището е изградено върху каменно-земен насип, който се свлича с годините. Проектът предвижда изграждане на стоманобетонен фундамент, върху който да бъдат върнати оригиналните облицовъчни части.

Ангелов уточни, че оригиналните елементи са номерирани и подредени западно и южно от паметника в границите на строителната площадка. Извозваният с камион материал е каменно-земният насип под стълбището, а не оригиналната облицовка.

Източници: bTV Новините


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 18 Отговор
    целия паметник трябва да бъде подменен не само тия блокове

    Коментиран от #9

    09:32 04.10.2026

  • 2 сюлейман паша

    5 8 Отговор
    турката армия вече влиза свободно всеки ден във бг то време е тоя паметник да бъде съборен

    09:33 04.10.2026

  • 3 оня с коня

    6 23 Отговор
    защо само тия блокове ще се подменят,

    всичко е за подмяна, всички руски паметници да се съборят русия е заплаха

    Коментиран от #11, #15

    09:34 04.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Хиляди блокове мрамор и гранит заминаха за Сараите на Олигарсите.

    09:38 04.10.2026

  • 5 Чума

    6 16 Отговор
    Тук е България! Русия да си прибира паметника! Както ние направиме вчера и си прибрахме царя!

    Коментиран от #8, #22

    09:40 04.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Камионът който арестуваха гражданите беше пълен с камъни а не земя.

    09:41 04.10.2026

  • 7 Тая Държава Се Разпадна !

    7 2 Отговор
    Та Един Паметник Ли ?

    Ще и Се Опъва !

    09:41 04.10.2026

  • 8 И Кат Го Прибра !

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чума":

    Какво ?

    Стана ?

    09:42 04.10.2026

  • 9 Тъй ли

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Тичай да мъкнеш киреч, Реза!

    09:44 04.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Такъв ремонт

    9 1 Отговор
    В 1981-1982г за колко време са го ремонтирали? Не е било за 3 години, нали? Ако днешните фирми нямат сили и капацитет, нов конкурс!

    Коментиран от #19

    09:47 04.10.2026

  • 13 оня с коня

    1 13 Отговор
    събаряй на никого не му е притрябвал тоя паметник

    Коментиран от #20

    09:49 04.10.2026

  • 14 Поробителят откъртва победата

    7 0 Отговор
    Подменени звучи като откраднати. Къде ще е новия дом на старите? Откъде ще докарат новите?

    09:53 04.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стенли

    7 2 Отговор
    Ей точно заради тези лъжи , както лъгаха че еврото , няма да повиши цените , ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ

    09:55 04.10.2026

  • 17 Хитроизолация

    2 0 Отговор
    Ако пуснат някои гербави фирми да го санират, ще вземат парите и ще сложат само гипсокартон, стиропор и боя.

    10:04 04.10.2026

  • 18 упорито

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Баце,":

    легитимираш бою за русофил, добре ти плаща явно......

    10:09 04.10.2026

  • 19 Доротея

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Такъв ремонт":

    Мавзолея за Г. Димитров бе построен за 2 дни! Съчетание на комунистическа диктатура с рабтници от цар Борисово време - перфектен резултат! Едва го взривиха при 4 опита. Ако бе запазен, там щяхте да полагате бългаските царе, а не да се чудите като вчера в стари черкви пред рухване.

    10:16 04.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 гранитът

    1 0 Отговор
    не пропуска, но абсорбира и задържа влага. Да се внимава с фугиращите и свързващите смеси, а блоковете на анкери един с друг !

    10:20 04.10.2026

  • 22 Баце,

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Чума":

    Ми дай си панелката на руснаците тогава бе. И тя е по руски проект. Спри да си зареждаш и китайския телефон, щото Русия да си вземе и всички АЕЦ и ТЕЦ. Тръгни пеша щото бензина е от руски нефт преработен в руска рафинерия. Ама направо през трънаците тръгни пеша, че пътищата са от руски асфалт. Спри и да ядеш, че полетата са торени с тор произведен от руски газ в руски торов завод, пък руснаците и него да си го вземат. И вода не пий, язовира е проектиран и строен от руски инженери. За къпане няма да отварям дума, явно се водиш по акъла на мЪрсулка.
    И хоп, готово. Няма да имаш нищо от Русия и ще си щастлив.
    Абе я направо пиши прошение до Ердоган да идва и да закрива тоя руски проект България.

    Коментиран от #24

    10:20 04.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 виж

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Баце,":

    ком.18 !

    10:26 04.10.2026

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