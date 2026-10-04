Ремонтът на Шипка: 380 каменни блока ще бъдат подменени

Ремонтът на Паметника на свободата на връх Шипка предвижда преглед и евентуална подмяна на около 380 облицовъчни каменни блока. Срокът за приключване на дейностите е началото на септември 2029 г. Това обясни пред bTV директорът на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов.

Ремонтните дейности предизвикаха протести през седмицата заради премахването на каменни плочи от стълбите и площадката. Беше блокирана и строителна техника.

Паметникът е от доломит, а не от гранит

По думите на Ангелов последният ремонт в такъв мащаб е извършен през 1981-1982 г. Проверката на състоянието на паметника е поискана през 2015 г. Тогава е установено, че сградата не е отразена в кадастралната карта и няма акт за държавна собственост.

В началото на 2018 г. Паметникът на свободата получава акт за публична държавна собственост. Между 2018 и 2022 г. са изработени технически паспорт, предварително проучване и задание за проектиране. Проектът за консервация и реставрация е разработен на две фази и е съгласуван с министъра на културата.

През 2020 г. са се откъртили три масивни каменни блока, което е наложило промяна в плана за действие. Обследването е показало, че конструкцията е здрава и няма отклонение по вертикалната ѝ ос. Основният проблем е облицовката.

„Той не е изграден от гранит, както чувам, че се говори, а от местен камък – доломит“, каза Чавдар Ангелов.

Според директора доломитът пропуска вода. При замръзване през зимата влагата постепенно отслабва здравината на камъка. Допълнителен проблем са компрометираните фугиращи смеси, през които прониква влага.

Какво ще се случи със северното стълбище

Паметникът ще бъде изцяло префугиран. Около 380-те каменни блока ще бъдат прегледани повторно, като за всеки ще се решава дали да бъде заменен, укрепен или оставен на място.

Северното стълбище се демонтира, за да бъде освободена основата на северната стена и тя да бъде обработена. Стълбището е изградено върху каменно-земен насип, който се свлича с годините. Проектът предвижда изграждане на стоманобетонен фундамент, върху който да бъдат върнати оригиналните облицовъчни части.

Ангелов уточни, че оригиналните елементи са номерирани и подредени западно и южно от паметника в границите на строителната площадка. Извозваният с камион материал е каменно-земният насип под стълбището, а не оригиналната облицовка.

Източници: bTV Новините