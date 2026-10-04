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Кантарджиев: Пикът на грипа ще е в края на януари
  Тема: Съветите на специалиста

Кантарджиев: Пикът на грипа ще е в края на януари

4 Октомври, 2026 09:29 495 16

  • грип-
  • тодор кантарджиев-
  • противогрипни ваксини-
  • респираторни инфекции

Според вирусолога сезонът на респираторните инфекции засега протича спокойно. Доставките на инжекционните противогрипни ваксини се очакват в края на октомври.

Кантарджиев: Пикът на грипа ще е в края на януари - 1
Кадър БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пикът на грипа в България се очаква в края на януари или началото на февруари. Това прогнозира проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, в ефира на bTV. По думите му епидемичната обстановка при респираторните инфекции засега остава спокойна.

„Обикновено пикът последните години е в края на януари или началото на февруари, както го прогнозирам аз. Респективно имаме доста време“, каза Кантарджиев. Той посочи, че имунизацията срещу грип е добре да бъде направена до две седмици преди очакваното засилване на разпространението.

Кои вируси се разпространяват през есента

В началото на сезона най-често се срещат вируси, които причиняват хрема, кашлица и болки в гърлото. Сред тях са бокавирусите, метапневмовирусите и риновирусите. Според Кантарджиев аденовирусите са по-характерни за летния сезон.

Той отбеляза, че при възрастните болките в гърлото в голяма част от случаите са свързани с вируси, докато при децата причината може да бъде и бактериална инфекция. Скарлатината се причинява от бактерии и продължава да се среща сред децата.

„Дано да се задържи слънчево времето, защото има ли слънце, хубаво ли е времето, така че хората да са навън, а не да се затварят в близък контакт, ще се забави разпространението на респираторните инфекции“, посочи вирусологът.

Забавяне на инжекционните ваксини

Доставките на инжекционните противогрипни ваксини се забавят заради производствени затруднения. Министерството на здравеопазването съобщи, че първите количества се очакват в края на октомври. Причината е промяна в състава на ваксините за сезон 2026/2027 г., включително добавянето на три нови щама, както и повишеното търсене в световен мащаб.

За децата е предвидена и назална противогрипна ваксина, като имунизациите с нея започват на 5 октомври.

Кантарджиев препоръча хората с хрема, кашлица или кихане да избягват контактите с други хора. За възрастните хора той посочи като разумна мярка носенето на маска в супермаркети, градския транспорт и други места с много посетители.

Бременните, децата и възрастните хора са сред групите, които трябва да бъдат по-внимателни през сезона. По думите на вирусолога бременните трябва да ограничават контактите с болни хора и посещенията на места с по-висок риск от заразяване.

Източници: Фокус, bTV


България
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    Да си върви от дебелата заплата в сос дето фандъка му разкри специален щат при наличие на институт по западните болести където работят къде по знаещи хора
    Той за една чорбица се предаде

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