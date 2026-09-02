Жозе Моуриньо въвежда революционни мерки за дисциплина в Реал Мадрид

Жозе Моуриньо, който отново пое кормилото на Реал Мадрид през лятото на 2026 година, не губи време и вече въвежда нови правила за ред и дисциплина в отбора. Вместо традиционните парични глоби за закъснения, португалският треньор избра далеч по-строги и въздействащи мерки. Всеки футболист, който не спази точния час за тренировка, ще бъде отделен от основната група и ще тренира самостоятелно във фитнеса. Освен това, нарушителите рискуват да останат извън състава за следващия мач – наказание, което със сигурност ще ги накара да се замислят.

Моуриньо и неговият екип не спират дотук. Контролът върху възстановяването и хранителния режим на играчите е затегнат до краен предел. Всички процедури по рехабилитация след травми вече трябва да се провеждат единствено в тренировъчния център на „Валдебебас“, дори когато футболистите работят с лични треньори. Диетата на отбора също е под строгия надзор на клубните специалисти, които изготвят индивидуални хранителни планове за всеки играч.

На 11 юни 2026 г. 63-годишният Моуриньо официално подписа договор за три сезона с „белия балет“, който ще го задържи на „Сантяго Бернабеу“ до лятото на 2029 година. Това е вторият му престой начело на мадридския гранд, след като между 2010 и 2013 г. изведе тима до шампионската титла в Ла Лига и рекордните 100 точки през сезон 2011/12.