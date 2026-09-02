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Жозе Моуриньо въвежда революционни мерки за дисциплина в Реал Мадрид

Жозе Моуриньо въвежда революционни мерки за дисциплина в Реал Мадрид

2 Септември, 2026 17:42 812 5

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  • възстановяване-
  • хранене

Португалският специалист с нов подход към закъсненията и режима на футболистите

Жозе Моуриньо въвежда революционни мерки за дисциплина в Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо, който отново пое кормилото на Реал Мадрид през лятото на 2026 година, не губи време и вече въвежда нови правила за ред и дисциплина в отбора. Вместо традиционните парични глоби за закъснения, португалският треньор избра далеч по-строги и въздействащи мерки. Всеки футболист, който не спази точния час за тренировка, ще бъде отделен от основната група и ще тренира самостоятелно във фитнеса. Освен това, нарушителите рискуват да останат извън състава за следващия мач – наказание, което със сигурност ще ги накара да се замислят.

Моуриньо и неговият екип не спират дотук. Контролът върху възстановяването и хранителния режим на играчите е затегнат до краен предел. Всички процедури по рехабилитация след травми вече трябва да се провеждат единствено в тренировъчния център на „Валдебебас“, дори когато футболистите работят с лични треньори. Диетата на отбора също е под строгия надзор на клубните специалисти, които изготвят индивидуални хранителни планове за всеки играч.

На 11 юни 2026 г. 63-годишният Моуриньо официално подписа договор за три сезона с „белия балет“, който ще го задържи на „Сантяго Бернабеу“ до лятото на 2029 година. Това е вторият му престой начело на мадридския гранд, след като между 2010 и 2013 г. изведе тима до шампионската титла в Ла Лига и рекордните 100 точки през сезон 2011/12.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЗИ МУШМОРОК

    2 1 Отговор
    Е СЛАБ ТРЕНЬОР. С ТЕЗИ ТОП ФУТБОЛИСТИ ПАК ЩЕ ОСТАНЕ БЕЗ ТИТЛА. АМОРТИЗИРАН.

    Коментиран от #4

    17:45 02.09.2026

  • 2 тренер

    0 0 Отговор
    На белия балет явно му трябва една Нешка😅

    18:11 02.09.2026

  • 3 Читател

    2 0 Отговор
    Почти всички играчи които е водил го обичат,дали ще успее да печели с тези ще видим живот и здраве.

    18:19 02.09.2026

  • 4 Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТОЗИ МУШМОРОК":

    Не е амортизиран много си е добре,не очаквайте той да играе футболът на Пеп гуардиола,не защото не може а защото не иска да прилича на всички останали треньори

    18:21 02.09.2026

  • 5 САЛПАРОВ

    0 0 Отговор
    ЖОЗЕ ЕЛА И ТИ НА ИЗПРАЩАНЕТО МИ. ИГРАЛ СЪМ В ЗЕНИТ. КАРАУЛ.

    18:32 02.09.2026

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