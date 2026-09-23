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Официално: Звезда на Атлетико е трябвало да получи червен картон срещу Реал

Официално: Звезда на Атлетико е трябвало да получи червен картон срещу Реал

23 Септември, 2026 08:04 861 3

  • атлетико мадрид-
  • испания-
  • реал мадрид-
  • червен картон-
  • съдийска комисия

Съдийската комисия в Испания призна сериозна грешка при един от най-спорните моменти в Мадридското дерби

Официално: Звезда на Атлетико е трябвало да получи червен картон срещу Реал - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Техническият комитет на съдиите в Испания (CTA) призна, че е допусната сериозна грешка по време на дербито между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид през уикенда.

Съдийската комисия потвърди, че футболистът на Атлетико Лий Кан-ин е трябвало да бъде изгонен заради опасно нарушение срещу Федерико Валверде. Кореецът бе в центъра на един от най-спорните моменти в мача. Той влезе изключително опасно в краката на Валверде, като бутоните му попаднаха високо около глезена на уругваеца.

Главният съдия обаче не показа дори жълт картон, което предизвика недоволство от страна на Реал Мадрид. Още по-спорно бе решението след намесата на ВАР. Ситуацията бе бързо прегледана от видеоарбитрите, но те не препоръчаха промяна на първоначалното решение. Според испанската съдийска комисия именно това е било грешка. Според информацията на “Marca”, която се позовава на CTA, правилното решение е трябвало да бъде „директен свободен удар и директен червен картон“.

От комисията са определили случая като „ясна и очевидна грешка на съдията“ и са посочили, че „ВАР е трябвало да се намеси“.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХиХи

    2 2 Отговор
    Туй бай Флорентино ли го рече

    Коментиран от #2, #3

    08:08 23.09.2026

  • 2 Разбира се

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ХиХи":

    След обаждане на Дони.

    08:25 23.09.2026

  • 3 ТИ СЛЯП ЛИ СИ??!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ХиХи":

    И по време на мача и сега на снимката се вижда ясно чупи му глезена. И дузпа няма фала започва извън наказателното поле червен картон да, дузпа не. И предишният мач при дузпата на мбапе имаше играчи влезнали в наказателното поле. Вие някои само се дърлите но истини не виждате

    08:32 23.09.2026

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