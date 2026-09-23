Официално: Звезда на Атлетико е трябвало да получи червен картон срещу Реал

Техническият комитет на съдиите в Испания (CTA) призна, че е допусната сериозна грешка по време на дербито между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид през уикенда.

Съдийската комисия потвърди, че футболистът на Атлетико Лий Кан-ин е трябвало да бъде изгонен заради опасно нарушение срещу Федерико Валверде. Кореецът бе в центъра на един от най-спорните моменти в мача. Той влезе изключително опасно в краката на Валверде, като бутоните му попаднаха високо около глезена на уругваеца.

Главният съдия обаче не показа дори жълт картон, което предизвика недоволство от страна на Реал Мадрид. Още по-спорно бе решението след намесата на ВАР. Ситуацията бе бързо прегледана от видеоарбитрите, но те не препоръчаха промяна на първоначалното решение. Според испанската съдийска комисия именно това е било грешка. Според информацията на “Marca”, която се позовава на CTA, правилното решение е трябвало да бъде „директен свободен удар и директен червен картон“.

От комисията са определили случая като „ясна и очевидна грешка на съдията“ и са посочили, че „ВАР е трябвало да се намеси“.