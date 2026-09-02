Новак Джокович се завръща в Пекин

След повече от десетилетие отсъствие, Новак Джокович отново ще стъпи на корта в Пекин, където ще се включи в престижния турнир от сериите ATP 500. Организаторите официално потвърдиха участието на 24-кратния носител на титли от Големия шлем, което предизвика истински фурор сред феновете на тениса в Азия.

Турнирът в китайската столица, който ще се проведе между 30 септември и 6 октомври, традиционно привлича световния тенис елит. Тази година надпреварата обещава още по-голямо зрелище, тъй като Джокович ще се изправи срещу някои от най-големите имена в спорта. Сред потвърдените участници са световният номер 1 Яник Синер, който се завръща след контузия, както и Александър Зверев, Феликс Оже-Алиасим и Флавио Коболи.

Сърбинът пристига в Пекин с амбицията да обърне нова страница след ранното си отпадане на US Open, където бе изненадан от аржентинеца Мариано Навоне. За Джокович турнирът в Пекин е едно от най-успешните състезания в кариерата му – той има впечатляващ баланс от 29 победи в 29 мача и шест трофея, спечелени между 2009 и 2015 година.

Ветеранът, който тази година навършва 39, винаги е бил посрещан с бурни овации от местните фенове. Очаква се престоят му в Пекин да бъде съпътстван от редица събития с китайски спонсори и специални срещи с почитатели, които с нетърпение очакват да видят легендата отново в действие.