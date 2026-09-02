Днес се навършват 97 години от създаването на Локомотив (София) — 97 години история, традиции, достойнство и вярност към "червено-черната" идея.
Успехи на клуба:
- Шампион (4 пъти): 1940, 1945, 1963/64, 1977
- Вицешампион (6 пъти): 1941, 1946, 1947, 1965, 1978, 1995
- Бронзов медалист (10 пъти): 1949, 1952, 1954, 1960, 1968, 1979, 1985, 1996, 2008, 2015 [1]
- Носител на Купата на България (Царската купа / Купа на Съветската армия) (4 пъти): 1948, 1982, 1995 (Купа на България), както и неофициални/други издания.
- Финалист за купата: 1975, 1977, 1992
- Четвъртфиналист в турнира за Купата на УЕФА: Сезон 1979/80 (отстранен от френския гигант „Сент Етиен“).
- Балканска клубна купа: Шампион през 1973 г.
Ето какво написаха от клуба по случай празничната дата:
"На този специален ден отправяме своята благодарност към всички, които са част от семейството на "Локомотив".
Нека заедно продължим да пазим и надграждаме тази история! Да бъдем единни, да подкрепяме отбора и да носим с гордост емблемата на гърдите си.
С уважение към миналото. С вяра в бъдещето. С Локомотив в сърцето.
Честит 97-и рожден ден, локомотивци!"
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1 Пуф паф
19:47 02.09.2026