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97 години от създаването на Локомотив София

97 години от създаването на Локомотив София

2 Септември, 2026 19:39 440 1

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Отборът е четирикратен шампион на България

97 години от създаването на Локомотив София - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 97 години от създаването на Локомотив (София) — 97 години история, традиции, достойнство и вярност към "червено-черната" идея.

Успехи на клуба:

  • Шампион (4 пъти): 1940, 1945, 1963/64, 1977
  • Вицешампион (6 пъти): 1941, 1946, 1947, 1965, 1978, 1995
  • Бронзов медалист (10 пъти): 1949, 1952, 1954, 1960, 1968, 1979, 1985, 1996, 2008, 2015 [1]

  • Носител на Купата на България (Царската купа / Купа на Съветската армия) (4 пъти): 1948, 1982, 1995 (Купа на България), както и неофициални/други издания.
  • Финалист за купата: 1975, 1977, 1992

  • Четвъртфиналист в турнира за Купата на УЕФА: Сезон 1979/80 (отстранен от френския гигант „Сент Етиен“).
  • Балканска клубна купа: Шампион през 1973 г.

Ето какво написаха от клуба по случай празничната дата:

"На този специален ден отправяме своята благодарност към всички, които са част от семейството на "Локомотив".

Нека заедно продължим да пазим и надграждаме тази история! Да бъдем единни, да подкрепяме отбора и да носим с гордост емблемата на гърдите си.

С уважение към миналото. С вяра в бъдещето. С Локомотив в сърцето.

Честит 97-и рожден ден, локомотивци!"


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  • 1 Пуф паф

    3 0 Отговор
    Локомотив трябва да бъде взет от някой милионер, трябва нов стадион и ремонт на базите. Домусчиев да го беше взел , вместо в Кърджали да ходи с шепа фенове. В София с нов стадион и концерти, щеше да се изплати стадиона.

    19:47 02.09.2026

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