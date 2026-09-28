Белгия – Франция е акцентът в днешната Лига на нациите

Осем мача от втория кръг на Лигата на нациите ще се изиграят днес. Четири от тях започват в 19:00 часа българско време, а останалите четири са насрочени за 21:45 часа. Най-силно внимание привлича двубоят между Белгия и Франция в Брюксел, докато Турция и Италия ще търсят първите си точки в турнира.

Програмата е част от продължителния първи международен прозорец на сезон 2026/27, в който отборите играят по четири срещи между края на септември и началото на октомври. Часовете са преобразувани от официално обявеното от УЕФА централноевропейско време към българското.

Белгия и Франция спорят за върха в група А1

Белгия приема Франция от 21:45 часа в мач между два отбора, започнали с победи. Белгийците спечелиха с 2:0 срещу Италия в Рим, а Франция надви Турция с 1:0. Така двата състава са с по три точки преди директната среща, докато Италия и Турция остават без актив.

Французите ще бъдат без Килиан Мбапе. Нападателят получи контузия в коляното при победата над Турция и няма да участва в мача в Брюксел. Селекционерът на Белгия Марк ван Бомел заяви, че отсъствието му не променя подхода на домакините:

„В крайна сметка това не променя много за нас. Имаме същото желание да покажем това, което искаме на терена, независимо от името на съперника.“

По същото време Турция посреща Италия. И двата отбора загубиха първите си мачове, което превръща срещата в директен сблъсък за първи точки и опит да не изостанат още в началото на групата. Турция отстъпи на Франция с 0:1, а Италия загуби от Белгия с 0:2.

Останалите мачове от програмата

В 19:00 часа започват Грузия – Украйна, Армения – Черна гора и Латвия – Кипър. Грузия и Украйна са в група В2, където по-рано Северна Ирландия победи Грузия с 1:0, а Украйна спечели с 1:0 срещу Унгария.

В 21:45 часа Северна Ирландия приема Унгария в другия мач от група В2. В група В4 са двубоите Румъния – Босна и Херцеговина и Швеция – Полша. Швеция започна с победа над Румъния с 2:1, докато Полша и Босна и Херцеговина завършиха 0:0.

България няма мач днес. Националният отбор започна участието си в група С4 със загуба с 1:2 от Люксембург и във вторник ще срещне Естония.

Източници: Гардиън, Гол, Лига.бг