Барселона следи ситуацията около млада звезда на Челси

Анчелоти с желязна гаранция за Естевао: Ще го викам в Бразилия, дори да не играе в Челси

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти даде сериозна заявка за бъдещето на една от най-големите перли на "селесао" - Естевао. Италианският специа ...