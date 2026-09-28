Барселона следи отблизо ситуацията около младата звезда на Челси Естевао и обмисля възможността да направи ход за бразилеца през 2027 година. Каталунците наблюдават развитието на футболиста на фона на трудния му старт на сезона в английската столица.
Естевао изпитва затруднения да се утвърди в състава след назначаването на Чаби Алонсо за мениджър на Челси през лятото. Бразилецът е смятан за един от най-талантливите атакуващи футболисти в световния футбол, но към момента не успява да намери постоянно място в системата на испанския специалист.
Според информация на “Foot Mercato” Барселона следи ситуацията „много отблизо“, като спортният директор Деко лично наблюдава развитието на 19-годишния футболист. Каталунците могат да се свържат с представителите на Естевао още в началото на 2027 година, за да проучат възможността за евентуален трансфер.
Барселона следи ситуацията около млада звезда на Челси
28 Септември, 2026 09:00 460 0
Каталунците наблюдават отблизо бъдещето на Естевао, който изпитва трудности след пристигането на Чаби Алонсо в Лондон
Барселона следи отблизо ситуацията около младата звезда на Челси Естевао и обмисля възможността да направи ход за бразилеца през 2027 година. Каталунците наблюдават развитието на футболиста на фона на трудния му старт на сезона в английската столица.
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