Спортът по ТВ в понеделник (28 септември)

Спортът по телевизията в понеделник започва през нощта с мач от Мейджър лийг сокър, а вечерта продължава с осем двубоя от Лигата на нациите. В ефира е и тенис турнирът в Порто, в който участва Григор Димитров.

Футболът започва с мач от САЩ

В 02:00 часа по MAX Sport 4 е двубоят Кълъмбъс Крю – Интер Маями от американското първенство. Срещата е единственият футболен мач в програмата в ранните часове на деня.

Три мача от 19:00 часа

Вечерната програма започва в 19:00 часа с три паралелни срещи от Лигата на нациите. Грузия – Украйна ще бъде излъчен по Diema Sport 3, Армения – Черна гора – по Diema Sport 2, а Латвия – Кипър – по Diema Sport.

Четири мача в късния ефир

От 21:45 часа зрителите могат да избират между четири двубоя. По Diema Sport 3 е насрочен мачът Белгия – Франция. Румъния – Босна и Херцеговина ще се излъчва по Nova Sport, Швеция – Полша – по Diema Sport, а Турция – Италия – по Diema Sport 2.

Григор Димитров се завръща в Порто

Тенис турнирът в Порто започва в понеделник и ще бъде достъпен по MAX One. Григор Димитров е включен в основната схема, но съперникът му беше променен след отказване на Дино Призмич. Българинът трябва да играе с испанеца Даниел Ринкон, който заема 260-о място в световната ранглиста.

Първоначалната програма на турнира е предвиждала мач на Димитров в дневната сесия. Точният час на телевизионното излъчване зависи от подреждането на кортовете и развитието на останалите срещи.

Програмата може да бъде променяна от правоносителите при промени в началните часове или при пренареждане на телевизионния ефир.

Източници: Класране.бг, Спортлайв, Тенис.бг