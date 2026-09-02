Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Формула 2 с традиционна квалификация на „Монца“ този уикенд

Формула 2 с традиционна квалификация на „Монца“ този уикенд

2 Септември, 2026 23:06 415 1

  • монца-
  • формула 2-
  • квалификация-
  • формула 3-
  • монако-
  • храма на скоростта-
  • никола цолов-
  • ф2-
  • ф1

Вълнуващи битки и познатият формат ще определят стартовата решетка в Храма на скоростта

Формула 2 с традиционна квалификация на „Монца“ този уикенд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тази седмица легендарната писта „Монца“ ще бъде арена на поредния кръг от шампионата на Формула 2, където организаторите залагат на изпитаната класическа квалификация. За разлика от Формула 3, която през последните години въведе разделяне на пилотите в две групи по примера на Монако, Формула 2 остава вярна на традицията. Тук всички състезатели ще се впуснат в 30-минутна битка за най-добра стартова позиция, без да бъдат разделяни на групи.

Монца, известна като Храма на скоростта, винаги е изисквала стратегическо мислене и прецизност. Възползването от въздушната струя може да се окаже решаващо за постигането на бърза обиколка. Именно това често води до напрегнати и дори хаотични моменти на трасето, напомнящи за драмите във Формула 1. Всеки пилот ще търси идеалната позиция, за да извлече максимума от аеродинамиката и да се пребори за челните места на стартовата решетка.

След края на квалификацията първите десетима ще бъдат разпределени в обратен ред за съботния спринт, което гарантира още повече интрига и неочаквани обрати. Победителят в квалификацията ще стартира от полпозишън в основното състезание и ще прибави две ценни точки към актива си в генералното класиране – детайл, който може да се окаже решаващ в борбата за титлата.

Преди старта на десетия състезателен уикенд за сезона, българската звезда Никола Цолов оглавява класирането със 167 точки. Той има комфортна преднина от 20 точки пред Габриеле Мини и 22 пред Рафаел Камара.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гражданин от село

    1 2 Отговор
    А нашето изблещено гейче, дето не е виждало жена, та налетя на една Крисия, сега последно във Формула-1 или във Формула-2 е ?

    23:07 02.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове