Формула 2 с традиционна квалификация на „Монца“ този уикенд

Тази седмица легендарната писта „Монца“ ще бъде арена на поредния кръг от шампионата на Формула 2, където организаторите залагат на изпитаната класическа квалификация. За разлика от Формула 3, която през последните години въведе разделяне на пилотите в две групи по примера на Монако, Формула 2 остава вярна на традицията. Тук всички състезатели ще се впуснат в 30-минутна битка за най-добра стартова позиция, без да бъдат разделяни на групи.

Монца, известна като Храма на скоростта, винаги е изисквала стратегическо мислене и прецизност. Възползването от въздушната струя може да се окаже решаващо за постигането на бърза обиколка. Именно това често води до напрегнати и дори хаотични моменти на трасето, напомнящи за драмите във Формула 1. Всеки пилот ще търси идеалната позиция, за да извлече максимума от аеродинамиката и да се пребори за челните места на стартовата решетка.

След края на квалификацията първите десетима ще бъдат разпределени в обратен ред за съботния спринт, което гарантира още повече интрига и неочаквани обрати. Победителят в квалификацията ще стартира от полпозишън в основното състезание и ще прибави две ценни точки към актива си в генералното класиране – детайл, който може да се окаже решаващ в борбата за титлата.

Преди старта на десетия състезателен уикенд за сезона, българската звезда Никола Цолов оглавява класирането със 167 точки. Той има комфортна преднина от 20 точки пред Габриеле Мини и 22 пред Рафаел Камара.