Никола Цолов отпадна във Формула 2 в Баку

Никола Цолов отпадна в първото основно състезание от Формула 2 в Баку. Надпреварата на градската писта „Баку Сити“ беше прекъсната с червен флаг, а българският пилот на Campos Racing не успя да продължи.

Цолов стартира от десета позиция. По-рано през деня той завърши пети в спринтовото състезание и спечели четири точки, с които увеличи актива си до 181 точки. Рафаел Камара, основният му съперник за титлата, започна втория старт от по-предна позиция.

Дино Беганович спечели спринта в Баку, следван от Лорънс ван Хьопен и Александър Дън. След финала шведът заяви: „Победа в спринта тук в Баку. Много е добре да спечелиш два поредни пъти, дори и да е спринт.“

Отпадането оставя Цолов без точки от първото основно състезание в Баку. Уикендът във Формула 2 продължава на 26 септември с втория основен старт, за който българинът ще потегли от осма позиция според резултатите от втората квалификация.

Източници: Формула 1, Клуб S1