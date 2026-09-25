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Никола Цолов отпадна във Формула 2 в Баку

Никола Цолов отпадна във Формула 2 в Баку

25 Септември, 2026 13:54, обновена 25 Септември, 2026 15:37 1 884 11

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • баку-
  • червен флаг-
  • автомобилен спорт

Българският пилот не завърши първото основно състезание на градската писта. Надпреварата беше прекъсната с червен флаг

Никола Цолов отпадна във Формула 2 в Баку - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Никола Цолов отпадна в първото основно състезание от Формула 2 в Баку. Надпреварата на градската писта „Баку Сити“ беше прекъсната с червен флаг, а българският пилот на Campos Racing не успя да продължи.

Цолов стартира от десета позиция. По-рано през деня той завърши пети в спринтовото състезание и спечели четири точки, с които увеличи актива си до 181 точки. Рафаел Камара, основният му съперник за титлата, започна втория старт от по-предна позиция.

Дино Беганович спечели спринта в Баку, следван от Лорънс ван Хьопен и Александър Дън. След финала шведът заяви: „Победа в спринта тук в Баку. Много е добре да спечелиш два поредни пъти, дори и да е спринт.“

Отпадането оставя Цолов без точки от първото основно състезание в Баку. Уикендът във Формула 2 продължава на 26 септември с втория основен старт, за който българинът ще потегли от осма позиция според резултатите от втората квалификация.

Източници: Формула 1, Клуб S1


Азербайджан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Простьо

    10 4 Отговор
    Какво беше - "българският лъв". Да не се окаже коте?

    Коментиран от #4

    14:10 25.09.2026

  • 2 Читател

    14 5 Отговор
    Няма да му позволят да печели въпреки че е най добър, там също играят огромни пари.

    Коментиран от #8

    14:17 25.09.2026

  • 3 9689

    8 4 Отговор
    Журналя,спрете да му наливате самочувствие .Съвсем се разлигави.

    14:18 25.09.2026

  • 4 Накратко

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Простьо":

    Хейта е характерен за простоватото и неможесто съсловие от расата ни.

    Коментиран от #11

    14:28 25.09.2026

  • 5 Някой

    4 3 Отговор
    И да не бе отпаднал, вървеше много назад в класирането. Извън точките. Като типичен българин, не издържа на напрежението и предаде титлата.
    Нормални, няма как да искаме българин да печели на такова високо ниво. Толкова му бе на момчето. От тук все надолу.

    14:38 25.09.2026

  • 6 Някой

    3 4 Отговор
    И да не бе отпаднал, вървеше много назад в класирането. Извън точките. Като типичен българин, не издържа на напрежението и предаде титлата.

    14:39 25.09.2026

  • 7 Българския лъв

    7 0 Отговор
    Попадна в индиректно в инцидент и не можа да продължи. За наша радост Камара не взе точки в двете състезания, Никола е още лидер със 180 точки пред Камара със 170. Късмет утре в основното състезание и първо място в шампионата!

    14:39 25.09.2026

  • 8 Някой

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Читател":

    Не знам по какъв критерий определяш Цолов като "най-добър". Мисля, че има много по-добри от него.

    14:40 25.09.2026

  • 9 Обективен

    5 3 Отговор
    "Разбирачите",много слепи бе.Всички негативни събития за Никола започнаха,след ужасяващото му забавяне в бокса,при смяна на гумите,по вина на механиците му.
    След почивката,все още колата му не е с най добрите настроики,какви са причините само можем да гадаем.Обективният анализ сочи,че, да най добрия пилот във формула 2,е Никола,така,че спрете,да злорадствате и си помислете малко,какво се опитва да постигне това момче..

    14:48 25.09.2026

  • 10 Ммм... Да

    2 1 Отговор
    Откакто го зареза пиклата, тоя е като муха без глава.

    15:17 25.09.2026

  • 11 Простьо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Накратко":

    Напротив, аз го подкрепям и желая успех. Но в последните състезания показва липса на психика. Коментарът ми обаче е свързан с гръмкото и дори комплексарско определение, което му дадоха. Какви лъвове какви пет лева. ;)

    15:48 25.09.2026

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