Никола Цолов загуби лидерската позиция във Формула 2

Никола Цолов вече не е лидер в генералното класиране на Формула 2.

Българският пилот предаде първото място след кошмарен първи старт в Баку, в който отпадна преждевременно.

Цолов напусна надпреварата след излизането на колата за сигурност. При рестарта в началото на 12-ата обиколка той стана невинна жертва на масов инцидент в третия завой и бе принуден да се прибере в бокса.

Това се оказа решаващо за битката за титлата. Основният му конкурент Рафаел Камара завърши четвърти, след като буквално метри преди финала изпревари съотборника на Цолов в Кампос - Ноел Леон.

Така бразилецът изпревари българина с една точка в класирането преди утрешното второ основно състезание в Баку.

Победител в първото състезание стана Алекс Дън, следван от Мартиниус Стеншорн и победителя от сутрешния спринт Дино Беганович. Камара и Леон допълниха топ 5, пред Габриеле Мини, Роман Билински, Рафаел Виягомес, Хию Ямакоши и Куш Майни.

В генералното подреждане Камара вече е първи със 182 точки, пред Цолов със 181 и Алекс Дън със 174.