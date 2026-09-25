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Никола Цолов загуби лидерската позиция във Формула 2

Никола Цолов загуби лидерската позиция във Формула 2

25 Септември, 2026 15:05 958 11

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  • моторни спортове

Рафаел Камара изпревари българина с една точка в класирането

Никола Цолов загуби лидерската позиция във Формула 2 - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Никола Цолов вече не е лидер в генералното класиране на Формула 2.

Българският пилот предаде първото място след кошмарен първи старт в Баку, в който отпадна преждевременно.

Цолов напусна надпреварата след излизането на колата за сигурност. При рестарта в началото на 12-ата обиколка той стана невинна жертва на масов инцидент в третия завой и бе принуден да се прибере в бокса.

Това се оказа решаващо за битката за титлата. Основният му конкурент Рафаел Камара завърши четвърти, след като буквално метри преди финала изпревари съотборника на Цолов в Кампос - Ноел Леон.

Така бразилецът изпревари българина с една точка в класирането преди утрешното второ основно състезание в Баку.

Победител в първото състезание стана Алекс Дън, следван от Мартиниус Стеншорн и победителя от сутрешния спринт Дино Беганович. Камара и Леон допълниха топ 5, пред Габриеле Мини, Роман Билински, Рафаел Виягомес, Хию Ямакоши и Куш Майни.

В генералното подреждане Камара вече е първи със 182 точки, пред Цолов със 181 и Алекс Дън със 174.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    18 1 Отговор
    Отбора му го саботира! Грешен ПИТ стоп, бавна кола... само глупости. Ония пък го наказват постоянно... тъпо.

    15:09 25.09.2026

  • 2 Крисия го разцепи и тоя

    7 9 Отговор
    мухъл ...палячо

    15:10 25.09.2026

  • 3 Гост

    15 1 Отговор
    Отборът му е тотал щета от известно време, съотборникът му играе срещу него, а пък от F2 решиха да раздадат страшно много точки на неудобно за него място. Обаче, ако не си беше изтървал нервите в предишни състезания и си беше взимал точките, вместо да прави глупави грешки, щеше да е в много по-добра позиция.

    15:10 25.09.2026

  • 4 Формула 1

    4 6 Отговор
    Шампион се раждаш, а оя е роден като софийски прошляк и неудачник.

    Коментиран от #6

    15:21 25.09.2026

  • 5 Абе

    4 1 Отговор
    Мик Шумахер стана шампион във ф2 и въпреки името го изритаха от ф1 само след един сезон, вие чакате цолов да кара ф1.

    15:24 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Явно

    1 1 Отговор
    В българия, за да си вървежен състезател, трябва да си сложиш фамилия, свързваща те с размера на джантите.Нещо като скатов и заниманията с алпинизъм.

    15:28 25.09.2026

  • 8 Тото Вълка

    3 3 Отговор
    Той не бих го взел да ми се мота в бокса, камо ли да кара колите ми.

    15:30 25.09.2026

  • 9 Инж. М.М.

    1 2 Отговор
    Аз пък го правя първи пилот на Алиеното. Ха да видим кой може да го задмине? Ще го направя шампион дьо монде!

    15:33 25.09.2026

  • 10 българина

    1 1 Отговор
    няма да додрапа до ф1, не е разбрал оше, че когато колата ти е посредствена, е важно да трупаш точки като хамстер. Само с нерви и агресия не става

    15:46 25.09.2026

  • 11 Факт

    0 0 Отговор
    Язък за големия екран на СО. Нещата му е получаваха, докато държавата не реши да се рекламира чрез него.

    15:56 25.09.2026

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