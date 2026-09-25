Никола Цолов загуби лидерската позиция във Формула 2

Никола Цолов вече не е лидер в генералното класиране на Формула 2.
Българският пилот предаде първото място след кошмарен първи старт в Баку, в който отпадна преждевременно.
Цолов напусна надпреварата след излизането на колата за сигурност. При рестарта в началото на 12-ата обиколка той стана невинна жертва на масов инцидент в третия завой и бе принуден да се прибере в бокса.
Това се оказа решаващо за битката за титлата. Основният му конкурент Рафаел Камара завърши четвърти, след като буквално метри преди финала изпревари съотборника на Цолов в Кампос - Ноел Леон.
Така бразилецът изпревари българина с една точка в класирането преди утрешното второ основно състезание в Баку.
Победител в първото състезание стана Алекс Дън, следван от Мартиниус Стеншорн и победителя от сутрешния спринт Дино Беганович. Камара и Леон допълниха топ 5, пред Габриеле Мини, Роман Билински, Рафаел Виягомес, Хию Ямакоши и Куш Майни.
В генералното подреждане Камара вече е първи със 182 точки, пред Цолов със 181 и Алекс Дън със 174.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Директора👨✈️
15:09 25.09.2026
2 Крисия го разцепи и тоя
15:10 25.09.2026
3 Гост
15:10 25.09.2026
4 Формула 1
Коментиран от #6
15:21 25.09.2026
5 Абе
15:24 25.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Явно
15:28 25.09.2026
8 Тото Вълка
15:30 25.09.2026
9 Инж. М.М.
15:33 25.09.2026
10 българина
15:46 25.09.2026
11 Факт
15:56 25.09.2026