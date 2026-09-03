Стойко Сакалиев се завръща в родния футбол

Известният бивш нападател и дългогодишен администратор на ЦСКА – Стойко Сакалиев, отново ще бъде част от българския футболен живот. След кратка пауза, Сакалиев се присъединява към треньорския екип на Черноморец (Бургас), където ще работи рамо до рамо с наставника Ангел Стойков. Новината бе споделена лично от него в социалните мрежи, където той не скри вълнението си от предстоящото предизвикателство.

Сакалиев подчертава, че винаги е бил откровен с почитателите си и именно затова избира да обяви новото си начинание публично. За него Черноморец (Бургас) не е просто клуб, а мястото, където е направил първите си стъпки в професионалния футбол и където е изживял незабравими моменти.

Сакалиев изразява специална признателност към д-р Иванов, Ангел Стойков и целия екип на Черноморец за оказаното доверие. Той споделя, че е истински щастлив отново да бъде близо до терена, до съблекалнята и до ежедневната динамика на футболната игра. С опита, натрупан през годините, и с характерната си отдаденост, Сакалиев е решен да допринесе максимално за развитието на отбора.

Макар и дълбоко свързан с ЦСКА, той подчертава, че професионализмът изисква пълна отдаденост към новите ангажименти. Сакалиев вярва, че само с коректност, уважение и страст може да се постигне успех, независимо от цветовете на екипа.