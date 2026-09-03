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Стойко Сакалиев се завръща в родния футбол

Стойко Сакалиев се завръща в родния футбол

3 Септември, 2026 06:33 886 3

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Бившият футболист на ЦСКА поема свежо предизвикателство в Черноморец Бургас

Стойко Сакалиев се завръща в родния футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Известният бивш нападател и дългогодишен администратор на ЦСКА – Стойко Сакалиев, отново ще бъде част от българския футболен живот. След кратка пауза, Сакалиев се присъединява към треньорския екип на Черноморец (Бургас), където ще работи рамо до рамо с наставника Ангел Стойков. Новината бе споделена лично от него в социалните мрежи, където той не скри вълнението си от предстоящото предизвикателство.

Сакалиев подчертава, че винаги е бил откровен с почитателите си и именно затова избира да обяви новото си начинание публично. За него Черноморец (Бургас) не е просто клуб, а мястото, където е направил първите си стъпки в професионалния футбол и където е изживял незабравими моменти.

Сакалиев изразява специална признателност към д-р Иванов, Ангел Стойков и целия екип на Черноморец за оказаното доверие. Той споделя, че е истински щастлив отново да бъде близо до терена, до съблекалнята и до ежедневната динамика на футболната игра. С опита, натрупан през годините, и с характерната си отдаденост, Сакалиев е решен да допринесе максимално за развитието на отбора.

Макар и дълбоко свързан с ЦСКА, той подчертава, че професионализмът изисква пълна отдаденост към новите ангажименти. Сакалиев вярва, че само с коректност, уважение и страст може да се постигне успех, независимо от цветовете на екипа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    0 0 Отговор
    Събраха се двама неможачи-Стойков и Сакалиев, като Сакалиев ще ги тренира с вицове.Третият неможач Киселичков пък стана треньор на Нефтохимик.

    06:57 03.09.2026

  • 2 Гларус

    0 0 Отговор
    А в Бургас колко работещи стадиони има???

    Коментиран от #3

    07:07 03.09.2026

  • 3 Новичок

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гларус":

    Стадиони не ви трябват имате си Евровизия, чуствайте се ...

    07:39 03.09.2026

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