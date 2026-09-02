Джесика Пегула лети към третия кръг на US Open след светкавична победа над София Кенин

Световната номер три в женския тенис Джесика Пегула продължи победния си поход на Откритото първенство на САЩ, след като разгроми сънародничката си София Кенин само за 57 минути на корта. С впечатляваща увереност и без да даде шанс на опонентката си, Пегула си осигури място в третия кръг на престижния турнир.

Още от първия гейм Пегула показа, че е решена да приключи двубоя бързо. Тя проби сервиса на Кенин и не изпусна инициативата до края на сета. Със стабилна игра при собственото си подаване и нов пробив в деветия гейм, Джесика затвори първата част с резултат 6:3.

Във втория сет американката бе още по-убедителна – поведе с внушителното 5:0 и не остави никакви съмнения относно крайния изход на срещата. Кенин не успя да намери отговор на мощните удари и прецизната игра на Пегула, която триумфира безапелационно.

В третия кръг Джесика Пегула ще се изправи срещу канадката Лейла Фернандес, която е поставена под номер 31 в основната схема.