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Джесика Пегула лети към третия кръг на US Open след светкавична победа над София Кенин

Джесика Пегула лети към третия кръг на US Open след светкавична победа над София Кенин

2 Септември, 2026 23:56 428 0

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Американската звезда демонстрира класа и безапелационна игра в Ню Йорк

Джесика Пегула лети към третия кръг на US Open след светкавична победа над София Кенин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната номер три в женския тенис Джесика Пегула продължи победния си поход на Откритото първенство на САЩ, след като разгроми сънародничката си София Кенин само за 57 минути на корта. С впечатляваща увереност и без да даде шанс на опонентката си, Пегула си осигури място в третия кръг на престижния турнир.

Още от първия гейм Пегула показа, че е решена да приключи двубоя бързо. Тя проби сервиса на Кенин и не изпусна инициативата до края на сета. Със стабилна игра при собственото си подаване и нов пробив в деветия гейм, Джесика затвори първата част с резултат 6:3.

Във втория сет американката бе още по-убедителна – поведе с внушителното 5:0 и не остави никакви съмнения относно крайния изход на срещата. Кенин не успя да намери отговор на мощните удари и прецизната игра на Пегула, която триумфира безапелационно.

В третия кръг Джесика Пегула ще се изправи срещу канадката Лейла Фернандес, която е поставена под номер 31 в основната схема.


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