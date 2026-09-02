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Александър Зверев оцеля в петсетова драма и продължава напред на US Open

Александър Зверев оцеля в петсетова драма и продължава напред на US Open

2 Септември, 2026 20:56 542 0

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Германският ас показа характер срещу борбения Лоренцо Сонего и си осигури място във втория кръг

Александър Зверев оцеля в петсетова драма и продължава напред на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Зверев, един от фаворитите за трофея на US Open и актуален шампион от "Ролан Гарос", демонстрира желязна воля и се класира за втория кръг след изключително оспорван двубой срещу италианеца Лоренцо Сонего. Германецът триумфира след почти петчасова битка, завършила с резултат 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:5, 6:4.

Началото на срещата бе обещаващо за Зверев – той реализира пробив в средата на първия сет и поведе в резултата, въпреки че Сонего спаси четири сетбола. Италианецът обаче не се предаде и в следващите два сета пое инициативата, възползвайки се от необичайните грешки на германеца от форхенд. Сонего обърна развоя и излезе напред с 2:1 сета, а напрежението на корта се покачи до краен предел.

В четвъртия сет Зверев показа защо е сред най-добрите в света. При изоставане от 4:5, той намери сили да обърне развоя, спечели три поредни гейма и изравни мача.

В решителния пети сет един-единствен пробив в петия гейм се оказа достатъчен, за да си осигури победата и да зарадва феновете си.

Във втория кръг Зверев ще се изправи срещу французина Кентен Алис, който за първи път в кариерата си преминава първия кръг на Откритото първенство на САЩ.


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