Левски обърна Славия в драматичен двубой и продължава победния си марш

Левски изкова ценна победа с 2:1 над Славия в отложен мач от петия кръг на Първа лига, игран на на стадион „Александър Шаламанов“. Въпреки че домакините поведоха, „сините“ показаха характер и обърнаха резултата, за да запишат седми пореден успех в шампионата.
От първия съдийски сигнал, даден от Любослав Любомиров, гостите от Левски наложиха темпото и владееха топката през по-голямата част от първата част.
Първото полувреме донесе и неприятни новини за треньорския щаб на Левски. Мехди Мубарик напусна терена с мускулна травма, а малко по-късно и Наско Серафимов бе заменен принудително след извадено рамо. На тяхно място влязоха Кристиан Макун и новото попълнение Марко Груич.
След почивката Славия изненада гостите с бърза атака, завършена от Емил Стоев, който откри резултата в 57-ата минута след асистенция на Мохамед Досо. Това обаче само разпали амбициите на Левски.
В 70-ата минута Армстронг Око-Флекс демонстрира класа с индивидуален пробив, преодоля трима защитници и вратаря Иван Андонов, за да изравни резултата.
Само шест минути по-късно Сержиньо центрира прецизно, а Хуан Переа с мощен удар от въздуха донесе пълния обрат за „сините“.
Славия опита да реагира, но пропуски на Никола Савич и отлична намеса на вратаря Светослав Вуцов запазиха резултата непроменен.
В заключителните минути домакините хвърлиха всички сили в атака. Давид Малембана бе близо до изравняване след корнер, но Вуцов отново се намеси решително. Левски удържа натиска и с тази победа остава единственият отбор без загуба в първенството, оглавявайки класирането с пълен актив от 21 точки. Славия остава на осмо място със 7 точки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бензинджия
22:09 02.09.2026
2 Диего Марадона
22:09 02.09.2026
3 Мирно
Коментиран от #18
22:10 02.09.2026
4 предрешен мач
22:12 02.09.2026
5 будалкате ли ни
22:13 02.09.2026
6 шпалир и цирк
22:13 02.09.2026
7 77 годишен олигарх
22:15 02.09.2026
8 1913
22:19 02.09.2026
9 ОФФ
22:22 02.09.2026
10 с. Подуене, Софийско
Коментиран от #17
22:23 02.09.2026
11 Син Хун
Коментиран от #13
22:23 02.09.2026
12 Нион
22:25 02.09.2026
13 славист
До коментар #11 от "Син Хун":Венци русофила е върл лефскар.Той е ваш .
Коментиран от #15
22:27 02.09.2026
14 Бизонче
22:29 02.09.2026
15 Син Хун
До коментар #13 от "славист":Чичо Венци за тези думи ще те изяде и конфигурира във фунийка. Че е русофил е факт, ама леВскар- спал си на течение!
22:32 02.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Микренска торсида
До коментар #10 от "с. Подуене, Софийско":Е, те тия белите надуха платната на уволнението на Ицку Янев.
22:35 02.09.2026
18 1914
До коментар #3 от "Мирно":Ще застанете мирно и вие даже с дупета назад! Останаха седем дни а седем е добро число.
22:41 02.09.2026
19 Ван Дал
22:52 02.09.2026
20 Метин
22:57 02.09.2026