Левски обърна Славия в драматичен двубой и продължава победния си марш

Левски изкова ценна победа с 2:1 над Славия в отложен мач от петия кръг на Първа лига, игран на на стадион „Александър Шаламанов“. Въпреки че домакините поведоха, „сините“ показаха характер и обърнаха резултата, за да запишат седми пореден успех в шампионата.

От първия съдийски сигнал, даден от Любослав Любомиров, гостите от Левски наложиха темпото и владееха топката през по-голямата част от първата част.

Първото полувреме донесе и неприятни новини за треньорския щаб на Левски. Мехди Мубарик напусна терена с мускулна травма, а малко по-късно и Наско Серафимов бе заменен принудително след извадено рамо. На тяхно място влязоха Кристиан Макун и новото попълнение Марко Груич.

След почивката Славия изненада гостите с бърза атака, завършена от Емил Стоев, който откри резултата в 57-ата минута след асистенция на Мохамед Досо. Това обаче само разпали амбициите на Левски.

В 70-ата минута Армстронг Око-Флекс демонстрира класа с индивидуален пробив, преодоля трима защитници и вратаря Иван Андонов, за да изравни резултата.

Само шест минути по-късно Сержиньо центрира прецизно, а Хуан Переа с мощен удар от въздуха донесе пълния обрат за „сините“.

Славия опита да реагира, но пропуски на Никола Савич и отлична намеса на вратаря Светослав Вуцов запазиха резултата непроменен.

В заключителните минути домакините хвърлиха всички сили в атака. Давид Малембана бе близо до изравняване след корнер, но Вуцов отново се намеси решително. Левски удържа натиска и с тази победа остава единственият отбор без загуба в първенството, оглавявайки класирането с пълен актив от 21 точки. Славия остава на осмо място със 7 точки.