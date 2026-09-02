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Левски обърна Славия в драматичен двубой и продължава победния си марш

Левски обърна Славия в драматичен двубой и продължава победния си марш

2 Септември, 2026 21:59 688 20

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  • хуан переа-
  • бг футбол

"Сините" с пълен обрат в Овча купел

Левски обърна Славия в драматичен двубой и продължава победния си марш - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Левски изкова ценна победа с 2:1 над Славия в отложен мач от петия кръг на Първа лига, игран на на стадион „Александър Шаламанов“. Въпреки че домакините поведоха, „сините“ показаха характер и обърнаха резултата, за да запишат седми пореден успех в шампионата.

От първия съдийски сигнал, даден от Любослав Любомиров, гостите от Левски наложиха темпото и владееха топката през по-голямата част от първата част.

Първото полувреме донесе и неприятни новини за треньорския щаб на Левски. Мехди Мубарик напусна терена с мускулна травма, а малко по-късно и Наско Серафимов бе заменен принудително след извадено рамо. На тяхно място влязоха Кристиан Макун и новото попълнение Марко Груич.

След почивката Славия изненада гостите с бърза атака, завършена от Емил Стоев, който откри резултата в 57-ата минута след асистенция на Мохамед Досо. Това обаче само разпали амбициите на Левски.

В 70-ата минута Армстронг Око-Флекс демонстрира класа с индивидуален пробив, преодоля трима защитници и вратаря Иван Андонов, за да изравни резултата.

Само шест минути по-късно Сержиньо центрира прецизно, а Хуан Переа с мощен удар от въздуха донесе пълния обрат за „сините“.

Славия опита да реагира, но пропуски на Никола Савич и отлична намеса на вратаря Светослав Вуцов запазиха резултата непроменен.

В заключителните минути домакините хвърлиха всички сили в атака. Давид Малембана бе близо до изравняване след корнер, но Вуцов отново се намеси решително. Левски удържа натиска и с тази победа остава единственият отбор без загуба в първенството, оглавявайки класирането с пълен актив от 21 точки. Славия остава на осмо място със 7 точки.

Левски обърна Славия в драматичен двубой и продължава победния си марш


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бензинджия

    12 2 Отговор
    Бензинджията е продал мача. Това е "обръщалка", в тотото така се нарича, той е "спец" по тия игри.

    22:09 02.09.2026

  • 2 Диего Марадона

    10 4 Отговор
    Флекса преодоля седем футболисти на Славия и вкара гол.

    22:09 02.09.2026

  • 3 Мирно

    12 2 Отговор
    При изравнителния гол на подуенци, защитата на Славия застана Мирно.

    Коментиран от #18

    22:10 02.09.2026

  • 4 предрешен мач

    12 3 Отговор
    Слаб мач, предварително се знаеше резултатът.

    22:12 02.09.2026

  • 5 будалкате ли ни

    11 3 Отговор
    с този "изключителен " гол. Това е подигравка с всички.

    22:13 02.09.2026

  • 6 шпалир и цирк

    12 3 Отговор
    Хубав шпалир направиха славистите при "гола" на Флекса.

    22:13 02.09.2026

  • 7 77 годишен олигарх

    12 2 Отговор
    Дядо Венци трябва да бъде изхвърлен от Славия.Той опозори отбора, сто пъти го продаде.На 77 години е и иска още да лапа.

    22:15 02.09.2026

  • 8 1913

    7 2 Отговор
    Дедо Венци на бул. Столетов 21. Много долно същество

    22:19 02.09.2026

  • 9 ОФФ

    8 3 Отговор
    По-очевиден цирк и фарс при изравнителния гол на Лефски никога не е имало!!!

    22:22 02.09.2026

  • 10 с. Подуене, Софийско

    7 4 Отговор
    Рогатите пак с нагласен мач.

    Коментиран от #17

    22:23 02.09.2026

  • 11 Син Хун

    4 8 Отговор
    Няма как да сме недоволни, ние сините фенове. Жегнаха ни, сгазихме ги. Не дразнете лъва, когато си почива. Това трябваше да е контролен мач. Славия е в джаза, благодарение на Достанич. Надявам се този мач да държи затворена устата на чичо Венци поне до Коледа на тема Левски!

    Коментиран от #13

    22:23 02.09.2026

  • 12 Нион

    8 3 Отговор
    Този мач трябва за се предаде на УЕФА.

    22:25 02.09.2026

  • 13 славист

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Син Хун":

    Венци русофила е върл лефскар.Той е ваш .

    Коментиран от #15

    22:27 02.09.2026

  • 14 Бизонче

    2 6 Отговор
    Като знам как микренци се мъчиха за хикса, синия тим, любим направи мач в едно полувреме. Дон Хулио вече дразни много пишман специалисти.

    22:29 02.09.2026

  • 15 Син Хун

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "славист":

    Чичо Венци за тези думи ще те изяде и конфигурира във фунийка. Че е русофил е факт, ама леВскар- спал си на течение!

    22:32 02.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Микренска торсида

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "с. Подуене, Софийско":

    Е, те тия белите надуха платната на уволнението на Ицку Янев.

    22:35 02.09.2026

  • 18 1914

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мирно":

    Ще застанете мирно и вие даже с дупета назад! Останаха седем дни а седем е добро число.

    22:41 02.09.2026

  • 19 Ван Дал

    2 1 Отговор
    И тази нощ ще е кошмарна за микренци. А след като разхлади и в София щяха да си легнат доволни от евентуалната победа на Славия. Но не би. Не е удобно но пак ще има кошмари от моментното трето място. Фаворити били!? Къде и в каво!?

    22:52 02.09.2026

  • 20 Метин

    0 0 Отговор
    До кога, ще гледаме уредените мачове на Лесни. Осмокласника няма ли да каже нещо по въпроса.

    22:57 02.09.2026

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