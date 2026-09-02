Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА привлече Диниш Алмейда: Португалският стълб се завръща в българския футбол

ЦСКА привлече Диниш Алмейда: Португалският стълб се завръща в българския футбол

2 Септември, 2026 22:25 443 1

  • цска-
  • трансферен прозорец-
  • диниш алмейда-
  • армейците-
  • лудогорец

Опитният защитник подписа двугодишен договор с "червените" и обещава стабилност в отбраната

ЦСКА привлече Диниш Алмейда: Португалският стълб се завръща в българския футбол - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА официално обяви шестото си ново попълнение за летния трансферен прозорец – добре познатият на българските фенове португалски централен защитник Диниш Алмейда. 28-годишният бранител сложи подписа си под двугодишен контракт с "армейците", като се очаква да внесе класа и сигурност в защитната линия на тима.

Роден на 28 юни 1995 г. в крайбрежния португалски град Ешпузенде, Алмейда започва футболните си стъпки в школите на Мариняш и Варзим. Професионалният му дебют е с екипа на Жоане през сезон 2013/14, а след това кариерата му го отвежда през редица европейски клубове – Реус Депортиу (Испания), Монако (Франция), Беленензеш и Спортинг Брага (Португалия), Ксанти (Гърция), Локомотив Пловдив, Антверп (Белгия) и Лудогорец.

Диниш Алмейда не е чужд на родната футболна сцена. Между 2019 и 2021 г. той бе ключова фигура в състава на Локомотив Пловдив, с който триумфира с Купата и Суперкупата на България през 2020 г. След това премина в Лудогорец, където добави към колекцията си две шампионски титли, Купа и две Суперкупи на страната. Във визитката му блести и трофей с белгийския Антверп.

Португалският защитник е носил екипа на националните юношески формации на Португалия до 19 и 20 години, което говори за класата и потенциала му още от ранна възраст.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моерте

    0 0 Отговор
    От зелен- червен бастун в отбраната на микренци. Ами оня Урко от Враца, той ще подстригва тревата в Борисовата градина сигурно!?

    22:41 02.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове