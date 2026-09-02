ЦСКА привлече Диниш Алмейда: Португалският стълб се завръща в българския футбол

ЦСКА официално обяви шестото си ново попълнение за летния трансферен прозорец – добре познатият на българските фенове португалски централен защитник Диниш Алмейда. 28-годишният бранител сложи подписа си под двугодишен контракт с "армейците", като се очаква да внесе класа и сигурност в защитната линия на тима.

Роден на 28 юни 1995 г. в крайбрежния португалски град Ешпузенде, Алмейда започва футболните си стъпки в школите на Мариняш и Варзим. Професионалният му дебют е с екипа на Жоане през сезон 2013/14, а след това кариерата му го отвежда през редица европейски клубове – Реус Депортиу (Испания), Монако (Франция), Беленензеш и Спортинг Брага (Португалия), Ксанти (Гърция), Локомотив Пловдив, Антверп (Белгия) и Лудогорец.

Диниш Алмейда не е чужд на родната футболна сцена. Между 2019 и 2021 г. той бе ключова фигура в състава на Локомотив Пловдив, с който триумфира с Купата и Суперкупата на България през 2020 г. След това премина в Лудогорец, където добави към колекцията си две шампионски титли, Купа и две Суперкупи на страната. Във визитката му блести и трофей с белгийския Антверп.

Португалският защитник е носил екипа на националните юношески формации на Португалия до 19 и 20 години, което говори за класата и потенциала му още от ранна възраст.