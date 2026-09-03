Доналд Тръмп: САЩ ще поискат от Европа да възстанови американските разходи за военна помощ за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще поиска от европейските държави да възстановят на САЩ разходите за военната помощ и боеприпасите, изпратени по-рано в Украйна в контекста на продължаващата война с Русия, и изглежда даде сигнал за спиране на продажбите към съюзнически държави, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В публикация в социалните мрежи Тръмп остро разкритикува и опроверга съобщенията за значително изчерпаните запаси от боеприпаси на САЩ на фона на отделната война в Иран, като добави, че САЩ увеличават производството и натрупват запаси от боеприпаси.
"Ние, САЩ, ги задържаме за себе си, вместо да ги продаваме на други, но продажбите към съюзниците скоро ще започнат отново", написа Тръмп. "На Украйна и НАТО бяха предоставени безвъзмездно стотици милиарди долари, за които Европа би платила - ако само бяха помолени, но ние ще поискаме тези пари, макар и с известно закъснение!", подчерта той, като обвини администрацията на своя предшественик от Демократическата партия Джо Байдън.
Миналия месец Ройтерс съобщи, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег по време на войната с Иран, което предизвика опасения относно готовността на армията за бъдещи конфликти.
Процесът срещу украински гражданин по обвинение във взривяването на газопроводите "Северен поток" ще започне на 14 октомври в Хамбург, съобщи днес говорителка на съда, цитирана от ДПА.
Висшият регионален съд в северния германски град прие обвинителния акт срещу предполагаемия организатор Сергий К., като са насрочени 16 съдебни заседания до средата на декември, а други са планирани за началото на следващата година.
Съдът е установил, че срещу подсъдимия има "достатъчно доказателства" за обвинение в извършването на военно престъпление – атака срещу гражданска инфраструктура.
Няколко експлозии през септември 2022 г. нанесоха щети и на двата газопровода "Северен поток" в Балтийско море. Досега никой не е поел отговорност за атаките.
Сергий К., бивш офицер от украинските специални части, беше задържан въз основа на европейска заповед за арест през август миналата година, докато бе на почивка със семейството си на италианското Адриатическо крайбрежие.
Той месеци наред се бореше да не бъди екстрадиран в Германия, но накрая беше прехвърлен там на 27 ноември и оттогава се намира в предварителния арест. Официални обвинения срещу него бяха повдигнати в началото на юли.
В обвинителния акт се твърди, че Сергий К. се е качил на борда на ветроходната яхта "Андромеда" в пристанището Вик на остров Рюген не по-късно от 8 септември 2022 г., заедно с шестима съучастници – капитана на яхтата, експерт по взривни вещества и четирима дълбоководни водолази. Посредник наел плавателния съд за няколко седмици.
Твърди се, че групата е поставила четири взривни устройства с таймер по газопроводите по време на гмуркания на дълбочина до 80 метра на морското дъно в близост до датския остров Борнхолм.
Взривните устройствата са съдържали военен експлозив с огромна разрушителна сила, способен да детонира на големи дълбочини, посочва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #64
21:56 03.09.2026
2 Не е справедливо
21:57 03.09.2026
3 Стоянчо Пуканката
21:58 03.09.2026
4 Ох бабачко
Коментиран от #83
21:58 03.09.2026
5 не може да бъде
Коментиран от #46
21:59 03.09.2026
6 Обаче
22:00 03.09.2026
7 Аз пък искам
22:00 03.09.2026
8 ТОЗИ ВЕЧЕ ВСИЧКИ
22:01 03.09.2026
9 Христо Василев
22:02 03.09.2026
10 Та да
22:02 03.09.2026
11 Време е
22:03 03.09.2026
12 Нали
22:04 03.09.2026
13 Дзак
22:05 03.09.2026
14 Ооооо....
22:05 03.09.2026
15 Точно така
22:05 03.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Освен
22:06 03.09.2026
18 Си Ципин
22:08 03.09.2026
19 Борис Джонсън
22:08 03.09.2026
20 Българин
До там ни докара нашите евроатлантици!
Коментиран от #27, #31, #40
22:08 03.09.2026
21 Копейки,
22:09 03.09.2026
22 Европа ще плати
22:09 03.09.2026
23 Ще плаща Европа и още как
Коментиран от #36, #47, #51, #65, #72, #85, #86, #89, #90
22:09 03.09.2026
24 Урсулеско
22:10 03.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Kaлпазанин
22:10 03.09.2026
27 Извинете
До коментар #20 от "Българин":Нормален ли сте?
22:10 03.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Е нали това
22:11 03.09.2026
30 Уникално
22:11 03.09.2026
31 Засили се някъде от високо
До коментар #20 от "Българин":И гледай да няма свидетели.
22:12 03.09.2026
32 Смотани атлантенца
22:12 03.09.2026
33 604
22:12 03.09.2026
34 Краснов
Коментиран от #76
22:12 03.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Атланте не схваща
До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":Атланте кухо и продухано. Атланте само Евровизия му е дерт
22:14 03.09.2026
37 Всичко което купуваме
22:14 03.09.2026
38 Тръмп
22:14 03.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Междувременно
Киевският режим усеща това.
„Мучной“ говори за сиви зони. ОП изисква 30 000 мъже на месец, само за да стоят на позициите. Федоров вече нарече войната бавно поражение. „Стената от дронове“ се оказа реклама. Банковата система се поддържа от телемаратон и чужди милиарди. Територията се изплъзва. Освобождението е в ход.
Коментиран от #44
22:17 03.09.2026
42 Тръмп
22:17 03.09.2026
43 Враговете на Русия
22:18 03.09.2026
44 В кой район
До коментар #41 от "Междувременно":това?
Коментиран от #70
22:18 03.09.2026
45 оня с коня
22:18 03.09.2026
46 Ердоган
До коментар #5 от "не може да бъде":ха ха щом се радваш ти да плащаш тази лихва тогава да заковем и на боташ 500% лихва
22:19 03.09.2026
47 Ай ситир бе
До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":Това не е фейк
22:19 03.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Мусаев
Коментиран от #60, #63, #67
22:21 03.09.2026
50 Айдеее
22:22 03.09.2026
51 Ужас ...
До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":50% от цената на продукта преди данъци.... и като сложиш и 3 евро на продукт за малка пратка и плюс доставка дето във Франция е поне 18 евро и направо скачаш от балкона с врясъци
22:25 03.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 грУЙО
22:26 03.09.2026
54 грУЙО
22:29 03.09.2026
55 Хаха
22:31 03.09.2026
56 Дрънка си
Коментиран от #59
22:32 03.09.2026
57 НЕМА БЕЗПЛАТЕН ОБЕД
22:32 03.09.2026
58 Хи хи
22:34 03.09.2026
59 грУЙО
До коментар #56 от "Дрънка си":До изборите окраина ще е Руска губерния
22:34 03.09.2026
60 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #49 от "Мусаев":До тук, Русия постигна половината от вековната си цел да приобщи Европа, като успя, с помощта на агента Краснов да я отдалечи от връзката и със САЩ...Сега се очаква да започне с нейното "ухажване".
22:35 03.09.2026
61 Васил
22:36 03.09.2026
62 Хаген Дас
22:36 03.09.2026
63 КАКЪФ КЕФ
До коментар #49 от "Мусаев":УРСУЛОЗЕЛЕНСКАТА СВИ...НЯ КВИЧИ
ПОНЕЖЕ ПОЧНАХА ДА Я КОЛЯТ
БАВНО
22:36 03.09.2026
64 Той
До коментар #1 от "Овчар":Май се учи от Зеленски, започва да иска от всички, щото ни защитава
22:37 03.09.2026
65 Сега чета, верно е така
До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":такса от 50 цента ще има за бельо като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул.Таванът остава на 50% от цената на продукта преди данъци... Италия същата история....
22:37 03.09.2026
66 Исландска копейка
22:39 03.09.2026
67 Ами
До коментар #49 от "Мусаев":САЩ просто се опитват да оцелеят и единственият който може да я спаси е Русия.
Преди няколко десетилетия Русия спаси САЩ и видяхме резултатите.
Днес Русия едва ли ще го направи. В Аляска Русия посочи пътя на САЩ,
но на САЩ не им хареса и решиха да карат както си знаят.
Е ... Видяха до къде стигнаха.
22:39 03.09.2026
68 Голям кеф
Коментиран от #81
22:39 03.09.2026
69 Май Вовата
22:40 03.09.2026
70 АМИ В РАЙОНА
До коментар #44 от "В кой район":МЕЖДУ ГЪРБА И БЕДРАТА
МЕЖДУ БУЗКИТЕ
22:40 03.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 "такса" оуууу
До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":от близо 20 евро на дреха преди данъци! А сетете се кво следва и как ще ви се топят парите с любезното съдействие на ЕК и урсулите
22:41 03.09.2026
73 Дедо Донът е суперстар
22:42 03.09.2026
74 Ха ха ха
Коментиран от #78
22:42 03.09.2026
75 Да си ги
22:42 03.09.2026
76 АМ ЧИ ГА ША ОБЯВИМ
До коментар #34 от "Краснов":ВОЙНА НА САЩ В ИМЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА
ГА ВА ГАШНИК
22:43 03.09.2026
77 Да им го туря аз два ката
Коментиран от #91
22:44 03.09.2026
78 АМ ЧИ ТЕ
До коментар #74 от "Ха ха ха":МЕТАЛИТЕ СА ВЕЧЕ РУСКИ БЕ ОФЛЮХ
АМА БОЧОВЕТЕ СА СИ УКРАИНСКИ
А ДА ТА СВЕТНА ТАКОЗ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗЕЛЕНЧУКА ПОДПИСА И С АНГЛИЯ
НАЛ СХВАЩАШ
22:46 03.09.2026
79 Враговете на Русия
22:47 03.09.2026
80 Коалицията на желаещите фашизъм
22:47 03.09.2026
81 Ами
До коментар #68 от "Голям кеф":Ако европейските държави продължават да си изтеглят златото
от САЩ и да го влагат в Англия, може и други да го отнесат :)
22:47 03.09.2026
82 Луд
Коментиран от #92
22:48 03.09.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Само че
22:48 03.09.2026
85 То не е само това
До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":Ами бялата и черна техника? Директно по 2
22:49 03.09.2026
86 Пълни нещастници
До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":То думи нямаш просто
22:50 03.09.2026
87 Ха,ха
22:50 03.09.2026
88 Ники
22:51 03.09.2026
89 Е верно
До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":Руснаците с право ни се смеят на акъла
22:52 03.09.2026
90 .....
До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":Тия Шейн не ги ли осъдиха за педофилия бе
22:52 03.09.2026
91 Ааааа
До коментар #77 от "Да им го туря аз два ката":И на Евровизия също !
22:53 03.09.2026
92 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #82 от "Луд":През имотната криза в САЩ милиони американци си загубиха жилищата. Ганьо подписва юнашки ипотека за 30 години, а не се знае дали ще има работа и каква ще бъде лихвата.
През соца брат ми си изплати заема за къщата за три години. Стругар по професия.
22:54 03.09.2026
93 Просто
До коментар #83 от "И как реши, че потребителите,":Всеки тролещ гл;упак папагали 5 думи на кръст. Ти използва едната русифил. 😄
22:54 03.09.2026