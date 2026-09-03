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Доналд Тръмп: САЩ ще поискат от Европа да възстанови американските разходи за военна помощ за Украйна
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: САЩ ще поискат от Европа да възстанови американските разходи за военна помощ за Украйна

3 Септември, 2026 21:53 1 816 93

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • нато-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Тръмп остро разкритикува и опроверга съобщенията за значително изчерпаните запаси от боеприпаси на САЩ на фона на отделната война в Иран, като добави, че САЩ увеличават производството и натрупват запаси от боеприпаси

Доналд Тръмп: САЩ ще поискат от Европа да възстанови американските разходи за военна помощ за Украйна - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще поиска от европейските държави да възстановят на САЩ разходите за военната помощ и боеприпасите, изпратени по-рано в Украйна в контекста на продължаващата война с Русия, и изглежда даде сигнал за спиране на продажбите към съюзнически държави, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалните мрежи Тръмп остро разкритикува и опроверга съобщенията за значително изчерпаните запаси от боеприпаси на САЩ на фона на отделната война в Иран, като добави, че САЩ увеличават производството и натрупват запаси от боеприпаси.

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"Ние, САЩ, ги задържаме за себе си, вместо да ги продаваме на други, но продажбите към съюзниците скоро ще започнат отново", написа Тръмп. "На Украйна и НАТО бяха предоставени безвъзмездно стотици милиарди долари, за които Европа би платила - ако само бяха помолени, но ние ще поискаме тези пари, макар и с известно закъснение!", подчерта той, като обвини администрацията на своя предшественик от Демократическата партия Джо Байдън.

Миналия месец Ройтерс съобщи, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег по време на войната с Иран, което предизвика опасения относно готовността на армията за бъдещи конфликти.

Процесът срещу украински гражданин по обвинение във взривяването на газопроводите "Северен поток" ще започне на 14 октомври в Хамбург, съобщи днес говорителка на съда, цитирана от ДПА.

Висшият регионален съд в северния германски град прие обвинителния акт срещу предполагаемия организатор Сергий К., като са насрочени 16 съдебни заседания до средата на декември, а други са планирани за началото на следващата година.

Съдът е установил, че срещу подсъдимия има "достатъчно доказателства" за обвинение в извършването на военно престъпление – атака срещу гражданска инфраструктура.

Няколко експлозии през септември 2022 г. нанесоха щети и на двата газопровода "Северен поток" в Балтийско море. Досега никой не е поел отговорност за атаките.

Сергий К., бивш офицер от украинските специални части, беше задържан въз основа на европейска заповед за арест през август миналата година, докато бе на почивка със семейството си на италианското Адриатическо крайбрежие.

Той месеци наред се бореше да не бъди екстрадиран в Германия, но накрая беше прехвърлен там на 27 ноември и оттогава се намира в предварителния арест. Официални обвинения срещу него бяха повдигнати в началото на юли.

В обвинителния акт се твърди, че Сергий К. се е качил на борда на ветроходната яхта "Андромеда" в пристанището Вик на остров Рюген не по-късно от 8 септември 2022 г., заедно с шестима съучастници – капитана на яхтата, експерт по взривни вещества и четирима дълбоководни водолази. Посредник наел плавателния съд за няколко седмици.

Твърди се, че групата е поставила четири взривни устройства с таймер по газопроводите по време на гмуркания на дълбочина до 80 метра на морското дъно в близост до датския остров Борнхолм.

Взривните устройствата са съдържали военен експлозив с огромна разрушителна сила, способен да детонира на големи дълбочини, посочва ДПА.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    48 4 Отговор
    Дони започва да полудява..

    Коментиран от #64

    21:56 03.09.2026

  • 2 Не е справедливо

    23 13 Отговор
    Понеже не Европа ескалира започването на войната.в Украйна.

    21:57 03.09.2026

  • 3 Стоянчо Пуканката

    45 8 Отговор
    Прав е бай Дончо- хитрата сврака (старата госпожа Европа, която от години насам проявява сериозни признаци на склероза) с двата крака(ще взимат заеме главундерите-европци и ще си плащат до второ пришествие за малоумието си срещу Русия)...

    21:58 03.09.2026

  • 4 Ох бабачко

    29 5 Отговор
    А глупавият троляк се радва и вие срещу Русия, че САЩ го ползва за глупак!

    Коментиран от #83

    21:58 03.09.2026

  • 5 не може да бъде

    32 1 Отговор
    Ха -ха -ами много правилно ... САЩ и лихва трябва да сложат ..лихва тип Тръмп - от 50 до 500%!?

    Коментиран от #46

    21:59 03.09.2026

  • 6 Обаче

    8 16 Отговор
    Не му стиска да поиска от руския си колега да му заплати помощта на час по лъжичка за Украйна или от приятеля си Ким Чен.

    22:00 03.09.2026

  • 7 Аз пък искам

    23 2 Отговор
    Дядо Коледа да ми подари Ферари

    22:00 03.09.2026

  • 8 ТОЗИ ВЕЧЕ ВСИЧКИ

    29 2 Отговор
    ГО МРАЗЯТ СЪС СИГУРНОСТ,И ЧУЖДИ И СВОИ. САМО БИБИ ГО ОБИЧА ЩОТО НАШИЯ ГЛУПЕНДЕР Е С НАКОЛНЕКИ ПРЕД ЕВРЕИНА.ЕПСТИЙН ОЧЕВИДНО Е СВЪРШИЛ ФАНТАСТИЧНА РАБОТА ЗА МОСАД.

    22:01 03.09.2026

  • 9 Христо Василев

    4 21 Отговор
    гейрманците три десетилетия подкрепяха Фашкия да припомня Герхард Шрьодер беше камцлер преди Меркел после стана шеф на Газпром Меркел в напалото четкаше Пускин какъв перфектен немски знаел. Пускин го има на снимки в немскоговоряща Виена как пие шампанско в компанията на австрийски особи. После ГеЙрмания искаше с парите на Сащ да заграби Украинските ресурси. Добре че дойдоха Републиканците

    22:02 03.09.2026

  • 10 Та да

    5 15 Отговор
    ги дадеш на Путин !

    22:02 03.09.2026

  • 11 Време е

    6 16 Отговор
    Краснов да бъде разконспириран!

    22:03 03.09.2026

  • 12 Нали

    11 3 Отговор
    всичко продаваше?Втори път ли да се плаща?

    22:04 03.09.2026

  • 13 Дзак

    6 6 Отговор
    Приятни сънища!

    22:05 03.09.2026

  • 14 Ооооо....

    27 4 Отговор
    ...откога казвах, че чичо Дончо ще отръска урсулата кат брашнян чувал, докато не се покъса отвсякъде, ще и изтръска всичко дето окраде -> започнаха да се самоизяждат един друг за пари, чудесно....дълго очаквана новина!

    22:05 03.09.2026

  • 15 Точно така

    24 3 Отговор
    Европа да възстанови американските разходи за военна помощ за Украйна ! Ере атлантенца плащайте !

    22:05 03.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Освен

    11 7 Отговор
    10 строшени Абрамса,дадени от Байдън,какво сте дали?

    22:06 03.09.2026

  • 18 Си Ципин

    4 5 Отговор
    Краснов,знам какво правиш!!!

    22:08 03.09.2026

  • 19 Борис Джонсън

    1 8 Отговор
    Германия се надяваше Русия да победи за две седмици

    22:08 03.09.2026

  • 20 Българин

    14 6 Отговор
    До момента България дължи 80 млрд долара на Иран, над 400 млрд на Русия и още 400 на Тръмп.
    До там ни докара нашите евроатлантици!

    Коментиран от #27, #31, #40

    22:08 03.09.2026

  • 21 Копейки,

    5 11 Отговор
    Работа си търсете!Пари трябват на бай Дончо!🤣

    22:09 03.09.2026

  • 22 Европа ще плати

    13 7 Отговор
    Иначе ще забрави за американския пазар. Доналд Тръмп защитава икономическите интереси на своята страна. Коалицията на желаещите фашизъм да плаща!

    22:09 03.09.2026

  • 23 Ще плаща Европа и още как

    15 3 Отговор
    Сега внимавайте и четете бавно ! ... Франция ще започне да налага такса върху модните артикули от вторник, като таксата в крайна сметка ще достигне близо 20 евро на дреха, тъй като правителството се е насочило към големи азиатски платформи за електронна търговия като Shein. Данъкът е следствие от законодателство, прието от френския парламент през юни, за регулиране на така наречените компании за „ултрабърза мода“, известни с продажбата на големи количества дрехи с по-ниско качество на изключително ниски цени... такса от 50 цента ще има за бельо, попадащо в категорията на ултрабързата мода, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул., въпреки че таванът остава на 50% от цената на продукта преди данъци.... Схващате ли кой ще плати и как да ви питам пичове ?

    Коментиран от #36, #47, #51, #65, #72, #85, #86, #89, #90

    22:09 03.09.2026

  • 24 Урсулеско

    16 2 Отговор
    Фон лайнеско. 200 милиарда за тръмпоча. Бравос.

    22:10 03.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Kaлпазанин

    14 3 Отговор
    С такива идиоти които управляват ЕС ,тежко ни .кой не го е разбрал че всичко тръгва от там ,и никой ли не разбира че се управлявани от ционисти ,ако не беше така нямаше да има амерски бази тук в Европа ,и най голямата е Рамщайн ,

    22:10 03.09.2026

  • 27 Извинете

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Нормален ли сте?

    22:10 03.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Е нали това

    10 1 Отговор
    е целта на Тръмп и Путин да унищожат Европа.

    22:11 03.09.2026

  • 30 Уникално

    5 2 Отговор
    Евтини предизборни трикове на Тръмп

    22:11 03.09.2026

  • 31 Засили се някъде от високо

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    И гледай да няма свидетели.

    22:12 03.09.2026

  • 32 Смотани атлантенца

    10 2 Отговор
    Винаги иди видов ден и някой трябва да плати масрафа !

    22:12 03.09.2026

  • 33 604

    12 2 Отговор
    мърсулата да връща парата от ваксините!

    22:12 03.09.2026

  • 34 Краснов

    3 7 Отговор
    повече помага на Путин!Всичката техника има американски компоненти!

    Коментиран от #76

    22:12 03.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Атланте не схваща

    11 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":

    Атланте кухо и продухано. Атланте само Евровизия му е дерт

    22:14 03.09.2026

  • 37 Всичко което купуваме

    12 0 Отговор
    се произвежда в Китай. От известно време автоматично се начислява мито за Европа при покупката.

    22:14 03.09.2026

  • 38 Тръмп

    3 4 Отговор
    да не съвместява Песков и Захарова?

    22:14 03.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Междувременно

    16 0 Отговор
    Руските войски са освободили около 1000 квадратни километра през лятото. Според военния експерт Андрей Марочко, около 90 населени места са попаднали под техен контрол: 20 през юни, 31 през юли, 39 през август. Те надминават пролетните с 32 населени места. Фронтът не е спрял. Той се ускорява.
    Киевският режим усеща това.
    „Мучной“ говори за сиви зони. ОП изисква 30 000 мъже на месец, само за да стоят на позициите. Федоров вече нарече войната бавно поражение. „Стената от дронове“ се оказа реклама. Банковата система се поддържа от телемаратон и чужди милиарди. Територията се изплъзва. Освобождението е в ход.

    Коментиран от #44

    22:17 03.09.2026

  • 42 Тръмп

    1 1 Отговор
    обича ,само Вова и Ким!

    22:17 03.09.2026

  • 43 Враговете на Русия

    13 1 Отговор
    Трябва да си понесат последствията. Набухаха се във война която не е тяхна и носят сега всякаква отговорност пред гражданите си. За всичко ! Съд заслужават категорично цялата ЕК и атлантическите правителства последните 10 години поне. . Народен съд

    22:18 03.09.2026

  • 44 В кой район

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Междувременно":

    това?

    Коментиран от #70

    22:18 03.09.2026

  • 45 оня с коня

    2 0 Отговор
    Отговорът на Европа при евентуално искане на пари от Тръмп ще бъде да ЗАВЕДЕ ДЕЛО срещу Байдън за "разхищение" на Амер пари в полза на Чужда държава.ще спре продажбата на амер. Оръжия на Европа която ги предоставя на Украйна?Ами да се замисли в състояние ли е или не да забранява Износ на Амер. Оръжия на Частните фирми!

    22:18 03.09.2026

  • 46 Ердоган

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "не може да бъде":

    ха ха щом се радваш ти да плащаш тази лихва тогава да заковем и на боташ 500% лихва

    22:19 03.09.2026

  • 47 Ай ситир бе

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":

    Това не е фейк

    22:19 03.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Мусаев

    4 2 Отговор
    Към днешна дата много специалисти и аз като свидетел на самото вербуване на Доналд Тръмп, мога еднозначно да кажа, че Тръмп е стратегически актив на Руската федерация, лично на Путин. Материалите, които съществуват за него се събират, обработват и анализират днес от Федералната служба за сигурност на Руската федерация. Просто вече няма хора, които да се съмняват, че Тръмп е на страната на Руската федерация, особено по въпроса за конфликта с Украйна. Тръмп еднозначно помага на Русия в разрушаването на Европейския съюз, на НАТО и въобще на всичко, което засяга демократичните структури на Европа. Той открито заявява, че за свой основен враг смята Демократическата партия на Съединените щати. Това напълно съвпада с руската политика и руската експанзия, с агресията ѝ към Украйна и по-нататък към Европа. И въобще тази язва на планетата, наречена Руска федерация, днес получи голяма подкрепа именно от Доналд Тръмп и от всички хора в Съединените щати, които са попаднали под неговото влияние.

    Коментиран от #60, #63, #67

    22:21 03.09.2026

  • 50 Айдеее

    7 1 Отговор
    Започна разплитането на чорапа.А как развиваха уникално нелепи версии,месеци наред: Русия сама е организирала диверсия срещу СП 1 и СП 2.Против всяка здрава логика,убеждавайки цял свят в тази про с тотия.Кремъл ще унищожи тръбопровод,в който е хвърлила няколко милиарда за изграждане,и още преди да започне експлоатация,ще го превърне в скраб,заедно с втората тръба,който съвместно щяха да им реализират милиардни приходи,от газови доставки за почти цяла Европа.Но тепърва урсулка и сие ги очаква сурвакане от бай Дончо.Така ще ги сурвака,че ще му напълнят торбата със стотици милиарди. И нямат никакъв полезен ход, дори минимална подкрепа от опозицията на бай Дончо в самите щати.Опре ли въпроса до милиардни приходи ,към американската хазна,а от там да тръгнат към щатския ВПК, ще се превърнат в свит юмрук,и демократи и републиканци.Ще се гърчи нашата акушерка,като глист върху нагрят котлон.А кайчето ще онемее,без да посмее да се изхвърля,дори с една сричка против бай Дончо.

    22:22 03.09.2026

  • 51 Ужас ...

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":

    50% от цената на продукта преди данъци.... и като сложиш и 3 евро на продукт за малка пратка и плюс доставка дето във Франция е поне 18 евро и направо скачаш от балкона с врясъци

    22:25 03.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 грУЙО

    7 0 Отговор
    Политиката на Тръмп е идеална за Москва

    22:26 03.09.2026

  • 54 грУЙО

    6 0 Отговор
    Да е жив и здрав Тръмп за да разпадне нато

    22:29 03.09.2026

  • 55 Хаха

    7 0 Отговор
    Евала, бай Дончо! Разказа им играта на Урсулите...

    22:31 03.09.2026

  • 56 Дрънка си

    2 4 Отговор
    Но скоро ще има избори в САЩ и после инпийчмьнт.

    Коментиран от #59

    22:32 03.09.2026

  • 57 НЕМА БЕЗПЛАТЕН ОБЕД

    4 0 Отговор
    А РЕДКОЗЕМНАТА ЗЕЛКА ....КАКВО ЩЕ ПРЕДЛОЖИ..?

    22:32 03.09.2026

  • 58 Хи хи

    3 0 Отговор
    урките да си платят бе, ако нямат пари да платят с територии !!

    22:34 03.09.2026

  • 59 грУЙО

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Дрънка си":

    До изборите окраина ще е Руска губерния

    22:34 03.09.2026

  • 60 ПРИПОМНЯНЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Мусаев":

    До тук, Русия постигна половината от вековната си цел да приобщи Европа, като успя, с помощта на агента Краснов да я отдалечи от връзката и със САЩ...Сега се очаква да започне с нейното "ухажване".

    22:35 03.09.2026

  • 61 Васил

    1 0 Отговор
    Явно днес не си е пил лекарствата!

    22:36 03.09.2026

  • 62 Хаген Дас

    4 0 Отговор
    Добро утро евроджендъре! Как си ще изкараш ли зимата!

    22:36 03.09.2026

  • 63 КАКЪФ КЕФ

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Мусаев":

    УРСУЛОЗЕЛЕНСКАТА СВИ...НЯ КВИЧИ
    ПОНЕЖЕ ПОЧНАХА ДА Я КОЛЯТ
    БАВНО

    22:36 03.09.2026

  • 64 Той

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Май се учи от Зеленски, започва да иска от всички, щото ни защитава

    22:37 03.09.2026

  • 65 Сега чета, верно е така

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":

    такса от 50 цента ще има за бельо като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул.Таванът остава на 50% от цената на продукта преди данъци... Италия същата история....

    22:37 03.09.2026

  • 66 Исландска копейка

    2 0 Отговор
    Имам чувството че скоро ще се появят германски, френски, британски и други копейки!!!🌙🔨🤣🤣🤣

    22:39 03.09.2026

  • 67 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Мусаев":

    САЩ просто се опитват да оцелеят и единственият който може да я спаси е Русия.
    Преди няколко десетилетия Русия спаси САЩ и видяхме резултатите.
    Днес Русия едва ли ще го направи. В Аляска Русия посочи пътя на САЩ,
    но на САЩ не им хареса и решиха да карат както си знаят.
    Е ... Видяха до къде стигнаха.

    22:39 03.09.2026

  • 68 Голям кеф

    1 0 Отговор
    Ако не-Бомбардировки на ЕU

    Коментиран от #81

    22:39 03.09.2026

  • 69 Май Вовата

    1 2 Отговор
    Моли мир, щото иначе не го чакала добра съдба. Късно се сети!

    22:40 03.09.2026

  • 70 АМИ В РАЙОНА

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "В кой район":

    МЕЖДУ ГЪРБА И БЕДРАТА
    МЕЖДУ БУЗКИТЕ

    22:40 03.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 "такса" оуууу

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":

    от близо 20 евро на дреха преди данъци! А сетете се кво следва и как ще ви се топят парите с любезното съдействие на ЕК и урсулите

    22:41 03.09.2026

  • 73 Дедо Донът е суперстар

    1 0 Отговор
    и може да е забравил, ама ние помним, че още от администрацията на байДън бяха се похвалили, че 80 % от "помощите" за Украйна остават в сАщ, за ВПК. Като знаем, че ЕС ес плаща цената, защото Украйна не може да си го позволи, значи вече всичко е платено. А Сащ направиха добър бизнес и "икономиката" им живнА от износа на оръжия и "демокрация". Та, за коя помощ става дума...?

    22:42 03.09.2026

  • 74 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Тръмп става нахален. Зеленски подписа договор за доставка на редкоземни минерали от Украйна за САЩ за да възстановят разходите им от 96 милиарда долара предоставена безвъзмездна помощ. Тръмп иска да му плащат два пъти - и Украйна и ЕС.

    Коментиран от #78

    22:42 03.09.2026

  • 75 Да си ги

    4 0 Отговор
    Търси от Байдън и Великобритания с Борис Джонсън. Те накараха Зеленски да се откаже от споразумение с Русия.

    22:42 03.09.2026

  • 76 АМ ЧИ ГА ША ОБЯВИМ

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Краснов":

    ВОЙНА НА САЩ В ИМЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА
    ГА ВА ГАШНИК

    22:43 03.09.2026

  • 77 Да им го туря аз два ката

    3 0 Отговор
    И на атлантенцата и на ЕС, и на ЕК

    Коментиран от #91

    22:44 03.09.2026

  • 78 АМ ЧИ ТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ха ха ха":

    МЕТАЛИТЕ СА ВЕЧЕ РУСКИ БЕ ОФЛЮХ
    АМА БОЧОВЕТЕ СА СИ УКРАИНСКИ
    А ДА ТА СВЕТНА ТАКОЗ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗЕЛЕНЧУКА ПОДПИСА И С АНГЛИЯ
    НАЛ СХВАЩАШ

    22:46 03.09.2026

  • 79 Враговете на Русия

    2 0 Отговор
    Трябва да си понесат последствията. Набухаха се във война която не е тяхна и носят сега всякаква отговорност пред гражданите си. За всичко ! Съд заслужават категорично цялата ЕК и атлантическите правителства последните 10 години поне. . Народен съд !

    22:47 03.09.2026

  • 80 Коалицията на желаещите фашизъм

    2 0 Отговор
    Ще плаща на САЩ! На заем брашно тъпкано се връща, инак 200% мито! Тръмп ги врътка като магистралки!

    22:47 03.09.2026

  • 81 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Голям кеф":

    Ако европейските държави продължават да си изтеглят златото
    от САЩ и да го влагат в Англия, може и други да го отнесат :)

    22:47 03.09.2026

  • 82 Луд

    0 1 Отговор
    Подарък ,Помощт,Инвестиция,Заем ли беше или грабеж,Да ако по лесно се ограбват наведнъж много държави е наи лесно като ги обединим във съюз.СИВ,,Беше проучвателен проект и видяха че кооперирането се срива на принципа на доминото.Ако има губещи то това са гражданите на обединена Европа,Живота ни става всеки ден по скъп и труден,Как си представя някои че се връща заем от банка за жилище от 200,000евро.Колко години са необходими .Кой може да гарантира че настоящият мирен живот ще продължи във следващите 80год.Или плащаш 30год и те изхвърлят на улицата .Много са наклонени везните във поска губещи са обикновените данъкоплатци.

    Коментиран от #92

    22:48 03.09.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Само че

    0 1 Отговор
    Специалистът по нефт и газ Крутихин /руснак/каза, че не е възможно никакви водолази да взривят Северен поток. Може да бъде взривен само от вътрешността на тръбите и единствено русия може да го направи с т.нар. прасе /pig/, което представлява уред за преглед на тръбопровода. Правете си правилните изводи.

    22:48 03.09.2026

  • 85 То не е само това

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":

    Ами бялата и черна техника? Директно по 2

    22:49 03.09.2026

  • 86 Пълни нещастници

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":

    То думи нямаш просто

    22:50 03.09.2026

  • 87 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Са първо Дони да обясни кво разбира под еуропата🤣😂😂

    22:50 03.09.2026

  • 88 Ники

    1 0 Отговор
    Няма проблеми, Гюров ще плати

    22:51 03.09.2026

  • 89 Е верно

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":

    Руснаците с право ни се смеят на акъла

    22:52 03.09.2026

  • 90 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ще плаща Европа и още как":

    Тия Шейн не ги ли осъдиха за педофилия бе

    22:52 03.09.2026

  • 91 Ааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Да им го туря аз два ката":

    И на Евровизия също !

    22:53 03.09.2026

  • 92 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Луд":

    През имотната криза в САЩ милиони американци си загубиха жилищата. Ганьо подписва юнашки ипотека за 30 години, а не се знае дали ще има работа и каква ще бъде лихвата.
    През соца брат ми си изплати заема за къщата за три години. Стругар по професия.

    22:54 03.09.2026

  • 93 Просто

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "И как реши, че потребителите,":

    Всеки тролещ гл;упак папагали 5 думи на кръст. Ти използва едната русифил. 😄

    22:54 03.09.2026