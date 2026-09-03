Доналд Тръмп: САЩ ще поискат от Европа да възстанови американските разходи за военна помощ за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще поиска от европейските държави да възстановят на САЩ разходите за военната помощ и боеприпасите, изпратени по-рано в Украйна в контекста на продължаващата война с Русия, и изглежда даде сигнал за спиране на продажбите към съюзнически държави, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалните мрежи Тръмп остро разкритикува и опроверга съобщенията за значително изчерпаните запаси от боеприпаси на САЩ на фона на отделната война в Иран, като добави, че САЩ увеличават производството и натрупват запаси от боеприпаси.

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"Ние, САЩ, ги задържаме за себе си, вместо да ги продаваме на други, но продажбите към съюзниците скоро ще започнат отново", написа Тръмп. "На Украйна и НАТО бяха предоставени безвъзмездно стотици милиарди долари, за които Европа би платила - ако само бяха помолени, но ние ще поискаме тези пари, макар и с известно закъснение!", подчерта той, като обвини администрацията на своя предшественик от Демократическата партия Джо Байдън.

Миналия месец Ройтерс съобщи, че американската армия е изразходвала голяма част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег по време на войната с Иран, което предизвика опасения относно готовността на армията за бъдещи конфликти.

Процесът срещу украински гражданин по обвинение във взривяването на газопроводите "Северен поток" ще започне на 14 октомври в Хамбург, съобщи днес говорителка на съда, цитирана от ДПА.

Висшият регионален съд в северния германски град прие обвинителния акт срещу предполагаемия организатор Сергий К., като са насрочени 16 съдебни заседания до средата на декември, а други са планирани за началото на следващата година.

Съдът е установил, че срещу подсъдимия има "достатъчно доказателства" за обвинение в извършването на военно престъпление – атака срещу гражданска инфраструктура.

Няколко експлозии през септември 2022 г. нанесоха щети и на двата газопровода "Северен поток" в Балтийско море. Досега никой не е поел отговорност за атаките.

Сергий К., бивш офицер от украинските специални части, беше задържан въз основа на европейска заповед за арест през август миналата година, докато бе на почивка със семейството си на италианското Адриатическо крайбрежие.

Той месеци наред се бореше да не бъди екстрадиран в Германия, но накрая беше прехвърлен там на 27 ноември и оттогава се намира в предварителния арест. Официални обвинения срещу него бяха повдигнати в началото на юли.

В обвинителния акт се твърди, че Сергий К. се е качил на борда на ветроходната яхта "Андромеда" в пристанището Вик на остров Рюген не по-късно от 8 септември 2022 г., заедно с шестима съучастници – капитана на яхтата, експерт по взривни вещества и четирима дълбоководни водолази. Посредник наел плавателния съд за няколко седмици.

Твърди се, че групата е поставила четири взривни устройства с таймер по газопроводите по време на гмуркания на дълбочина до 80 метра на морското дъно в близост до датския остров Борнхолм.

Взривните устройствата са съдържали военен експлозив с огромна разрушителна сила, способен да детонира на големи дълбочини, посочва ДПА.